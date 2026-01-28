Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a semifinales en el Australian Open y quedaron a un paso del número 1 del mundo

Horacio Zeballos y Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del Australian Open (Crédito: REUTERS/Mike Segar)

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, al derrotar a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos por 6-3 y 6-4. Por un lugar en la final, este jueves enfrentarán a Christian Harrison y Neal Skupski en la Margaret Court Arena, no antes de las 00:00 (hora argentina). El encuentro se podrá ver por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+ Plan Premium.

La dupla hispano-argentina logró por tercera vez meterse entre los cuatro mejores en Melbourne Park, luego de lo conseguido en las temporadas 2022 y 2023. Cabe destacar que en la edición pasada no pudieron disputar el major de Oceanía debido a una lesión de Granollers. Con este reciente triunfo, el panorama es alentador, ya que podrían recuperar el número 1 del ranking ATP en la modalidad de dobles si consiguen una nueva victoria, actualmente en manos de los ingleses Lloyd Glasspool y Julian Cash, posición que Zeballos y Granollers alcanzaron por primera vez en 2024.

Cebolla y Marcel atraviesan el mejor momento de sus carreras: en los últimos cuatro Grand Slams lograron ubicarse al menos entre las cuatro mejores parejas del cuadro. En las canchas duras del certamen australiano ratificaron ese nivel con una actuación sólida, al dejar en el camino en sets corridos a Orlando Luz y Rafael Matos.

La clave del triunfo para el argentino y el catalán estuvo en la firmeza de su servicio, ya que no lo cedieron en ningún pasaje del partido. En cambio, lograron quebrar a sus rivales en dos oportunidades: en el octavo game del primer set y en el tercer juego del segundo parcial, para sellar sin sobresaltos su pase a las semifinales.

En la búsqueda de su primera final en el Australian Open el marplatense y el barcelonés se medirán con el estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski, vienen de vencer a los checos Petr Nouza y Patrik Rikl por 6-2 y 6-3.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers lograron en 2025 sus dos primeros títulos de Grand Slam en Roland Garros y el Us Open

La trayectoria de ambos comparte un eje principal: el desembarco definitivo en el alto nivel del dobles llegó luego de una extensa etapa en el circuito individual. Antes de consolidarse como uno de los especialistas más respetados en la actualidad, Zeballos alcanzó el puesto 39 del ranking ATP y celebró su único título en singles en el ATP 250 de Viña del Mar 2013, torneo en el que dio el gran golpe al imponerse en la final frente al español Rafael Nadal.

El recorrido de Marcel Granollers también tuvo un pasaje destacado por el plano individual. El catalán llegó a ubicarse como número 19 del mundo y levantó cuatro trofeos: Houston 2008, Valencia 2011, Gstaad 2011 y Kitzbühel 2013. Con el correr de las temporadas, tanto él como el marplatense comprendieron que el dobles no representaba una alternativa secundaria, sino una oportunidad concreta para prolongar su competitividad al máximo nivel.

Como dupla, el argentino y el barcelonés consolidaron una cosecha de trofeos notable con 15 títulos ATP, entre los que sobresalen sus consagraciones en Roland Garros y el US Open, ambas en 2025. A ese listado se suman ocho Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). También celebraron en los ATP 500 de Río de Janeiro 2020, Halle 2022 y Basilea 2025, además de los ATP 250 de Buenos Aires 2020 y Bucarest 2025. En el plano personal, Cebolla ya acumula 27 títulos de dobles en su carrera.