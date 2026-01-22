Los 20 refuerzos más importantes del mercado de pases para el Torneo Apertura

Aníbal Moreno, Enzo Pérez, Valentín Carboni y Ever Banega, algunos de los refuerzos top para el Torneo Apertura del fútbol argentino

Esta tarde, con el partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia, comenzará a rodar la pelota en la Primera División del fútbol argentino y se pondrá en marcha el Torneo Apertura 2026. Como en cada inicio de temporada, los equipos se reforzaron para afrontar las distintas competiciones y se produjeron algunos movimientos interesantes en el mercado de pases, que tendrá su fecha de cierre el 27 de enero.

Uno de los clubes más activos para fichar fue River Plate, que este año no participará de la Copa Libertadores y tendrá como objetivo la Sudamericana, además de las otras competencias locales. El elenco que comanda Marcelo Gallardo sumó a tres futbolistas que pasaron recientemente por la Serie A de Brasil. Fausto Vera (Atlético Mineiro), Aníbal Moreno (Palmeiras) y Matías Viña (Flamengo) son las caras nuevas del Millonario, que además estuvo muy cerca de fichar a Maher Carrizo, delantero que por el momento seguirá en Vélez. En contrapartida, Boca Juniors, si bien mantiene negociaciones abiertas, aún no pudo adquirir ningún refuerzo, luego de que se cayera el pase del colombiano Marino Hinestroza, quien jugará en Vasco da Gama.

En Avellaneda, Independiente incorporó a una de las figuras de Rosario Central que quedó libre, como Ignacio Malcorra, y Racing se reforzó con Valentín Carboni (último paso por el Monza de Italia) y Matko Miljevic (Huracán). Por su parte, San Lorenzo tendrá en sus filas al lateral uruguayo Mathías de Ritis (Peñarol), el delantero Gregorio Rodríguez (Melgar) y el polifuncional Mauricio Cardillo (Independiente Rivadavia).

Valentín Carboni, una de las incorporaciones más destacadas del mercado de pases argentino. Llega desde Monza de Italia, a préstamo del Inter, dueño de su pase

Por su lado, el campeón del Clausura, Estudiantes de La Plata, logró repatriar al delantero Adolfo Gaich, mientras que Rosario Central incorporó como nuevo DT a Jorge Almirón y los jugadores Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro y Alexis Soto.

Entre otros refuerzos importantes en el fútbol argentino se encuentran la llegada de Enzo Pérez desde River a Argentinos Juniors, el arribo de Gino Infantino al Bicho, el pase de Éver Banega -libre de Newell’s- a Defensa y Justicia, la vuelta de Emiliano Rigoni a Belgrano de Córdoba, la repatriación de Vélez a Lucas Robertone desde España y los retornos de Nacho Fernández e Ignacio Miramón a Gimnasia y Esgrima La Plata.

En otro orden, también se destacan las incorporaciones de Gabriel Arias y el Zorro Matías Cóccaro al Newell’s de la dupla Orsi-Gómez, el regreso al fútbol argentino del joven Juan Gauto para jugar la Copa Libertadores con Platense y las llegadas de Diego Valoyes y Ronaldo Martínez al Talleres de Córdoba que dirige Carlos Tevez.

Los 20 refuerzos más destacados del Torneo Apertura 2026

Enzo Pérez (Argentinos Juniors)

Enzo Pérez fue presentado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. El mediocampista de 39 llegó al Bicho proveniente de River Plate y volverá a jugar la Copa Libertadores

Gino Infantino (Argentinos Juniors)

El rosarino Gino Infantino, de 22 años, firmó para el Bicho de La Paternal cedido a préstamo desde Fiorentina de Italia

Emiliano Rigoni (Belgrano)

Emiliano Rigoni regresó al fútbol argentino para jugar en Belgrano de Córdoba, el club que lo formó como futbolista (@Belgrano)

Éver Banega (Defensa y Justicia)

Éver Banega llegó libre de Newell's a Defensa y Justicia

Adolfo Gaich (Estudiantes)

Adolfo Gaich firmó su contrato con Estudiantes de La Plata. A su lado, el mánager Marcos Angeleri (Prensa Estudiantes)

Nacho Fernández (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Nacho Fernández volvió a Gimnasia y Esgrima La Plata luego de su exitoso paso por River Plate (@gimnasiaoficial)

Ignacio Miramón (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Ignacio Miramón posa con la camiseta de Gimnasia. El mediocampista volvió al club de sus inicios por un año desde Boca Juniors (@gimnasiaoficial)

Ignacio Malcorra (Independiente)

Nacho Malcorra, una de las figuras de Rosario Central en 2025, firmó con el Independiente de Gustavo Quinteros (Foto: @Independiente)

Gabriel Arias (Newell’s)

Gabriel Arias dejó Racing para incorporarse a Newell's

Matías Cóccaro (Newell’s)

El Zorro regresó a la Argentina. Matías Cóccaro se pondrá la camiseta de Newell's luego de su paso por la MLS de Estados Unidos (Prensa Newell's)

Juan Gauto (Platense)

Juan Gauto firmó su contrato con Platense luego de su experiencia en el Basilea de Suiza. El joven surgido de Huracán es uno de los retornos importantes al fútbol argentino (@caplatense)

Valentín Carboni (Racing)

Valentín Carboni dejó Italia para volver a la Argentina y sumar minutos de calidad en Racing. El atacante de 20 años quiere estar en el radar de Scaloni para la Selección

Matko Miljevic (Racing)

Matko Miljevic es el segundo refuerzo para el Racing de Gustavo Costas. El cerebral mediocampista llegó desde Huracán (@RacingClub)

Fausto Vera (River Plate)

Fausto Vera posa con la camiseta de River Plate tras firmar su contrato. El mediocampista llegó desde Atlético Mineiro de Brasil (@RiverPlate)

Aníbal Moreno (River Plate)

Aníbal Moreno regresó al fútbol argentino para jugar en River Plate. Llega desde Palmeiras

Matías Viña (River Plate)

El uruguayo Matías Viña llegó a River Plate proveniente de Flamengo de Brasil (Crédito: @RiverPlate/X)

Jeremías Ledesma (Rosario Central)

Tras un paso por River Plate, el arquero Jeremías Ledesma firmó en Rosario Central

Gastón Ávila (Rosario Central)

El Gato Ávila firmó en Rosario Central tras su estadía en el fútbol europeo y Fortaleza de Brasil (@RosarioCentral)

Ronaldo Martínez (Talleres)

El paraguayo Ronaldo Martínez, ex goleador de Platense, se mudó a Córdoba para jugar en Talleres (@CATalleresdecba)

Lucas Robertone (Vélez)

Lucas Robertone firmó su contrato con Vélez. Llega proveniente de Almería de España (@Velez)