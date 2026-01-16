El ranking de los deportistas mejores pagos del mundo con Cristiano Ronaldo en la cima y Lionel Messi en el podio

Cristiano Ronaldo, Canelo Álvarez y Lionel Messi, los deportistas que más recaudaron en 2025

El delantero portugués Cristiano Ronaldo encabeza por tercer año consecutivo la lista de los atletas con mayores ingresos a nivel global, de acuerdo con el ranking publicado por Sportico. El jugador del Al-Nassr registró ingresos totales por 260 millones de dólares durante 2025, una cifra que lo sitúa muy por encima del resto de figuras del deporte internacional. El portal estadounidense destacó que el salario del futbolista portugués alcanzó los 200 millones de dólares, mientras que los otros 60 millones corresponden a contratos de patrocinio y negocios personales.

La clasificación elaborada por este medio incluye a los 100 deportistas mejor remunerados del año, quienes en conjunto generaron más de 6.000 millones de dólares en ingresos durante el periodo analizado. El listado se compone a partir de salarios, premios deportivos y acuerdos comerciales, lo que refleja el peso de las grandes ligas y franquicias en la economía del deporte profesional.

Detrás de Cristiano Ronaldo, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ocupa el segundo puesto con ingresos estimados en 137 millones de dólares. El púgil sumó esta cantidad tras protagonizar un combate ante el estadounidense Terrence Crawford en 2025, que le permitió asegurar un pago que lo posicionó por encima de otras estrellas como Lionel Messi. Álvarez se mantiene como el principal representante del boxeo en el ranking y reafirma la capacidad de este deporte para competir en volumen de ingresos con el fútbol y el baloncesto.

En la tercera posición aparece Lionel Messi, quien tras su llegada al Inter de Miami elevó sus ingresos hasta los 130 millones de dólares. El campeón del mundo con Argentina experimentó un ascenso respecto al año anterior, consolidándose como el segundo futbolista mejor pagado a nivel global. El informe destaca que, a diferencia de Ronaldo, Messi obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de contratos comerciales y patrocinios (70 millones de dólares), superando su salario deportivo (60 millones de dólares).

El pelotero dominicano Juan Soto sorprendió en el cuarto lugar (EFE/CAROLINE BREHMAN)

El cuarto lugar de la clasificación corresponde al pelotero dominicano Juan Soto, quien firmó un contrato histórico con los New York Mets por 765 millones de dólares a lo largo de 15 años. Este acuerdo posicionó a Soto como el beisbolista con mayores ingresos en 2025, con un total de 129,2 millones de dólares en el año. Este monto supera incluso al contrato de Shohei Ohtani con los Los Angeles Dodgers, que acaparó la atención mediática, aunque no le permitió entrar en el podio de los ingresos anuales.

En la quinta posición se ubica la superestrella del baloncesto estadounidense LeBron James, quien sumó 128,7 millones de dólares. La publicación subraya que 80 millones de ese total provienen de patrocinios y acuerdos comerciales, una de las cifras más altas en este rubro para un atleta de la NBA. James se mantiene como el primer estadounidense en el ranking y el jugador mejor pagado de la liga de baloncesto.

LeBron James, el primer basquetbolista en la nómina (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Completan el top 10 figuras de distintas disciplinas y nacionalidades. El francés Karim Benzema aparece en séptimo lugar con 115 millones de dólares, tras firmar un lucrativo contrato en Arabia Saudita. El francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland también figuran en la lista, con 95 y 77,9 millones de dólares, respectivamente, lo que evidencia la concentración de los contratos más altos en ligas de Arabia Saudita, Europa y Estados Unidos. El golfista español Jon Rahm y el piloto británico Lewis Hamilton son los únicos representantes de sus deportes en superar los 100 millones de dólares en el año.

El informe elaborado por Sportico refleja un cambio en la geografía de los salarios más elevados. Mientras en 2021 la mayoría de los contratos más lucrativos se localizaban en Europa, en 2025 Arabia Saudita y la Major League Soccer (MLS) concentran cuatro de los cinco primeros puestos.

El listado también muestra la diversidad de disciplinas presentes, aunque el fútbol mantiene la mayor representación dentro del top 100, con 13 atletas destacados, de los cuales solo tres lograron ubicarse en los primeros diez lugares generales. El boxeo y el baloncesto estadounidense continúan compitiendo en la parte alta de la tabla, con contratos que superan los 100 millones de dólares anuales.

Por fuera del top 10, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, figura como el jugador mejor pagado de la NFL con 80,3 millones de dólares, mientras que la tenista estadounidense Coco Gauff se ubicó como la deportista femenina con mayores ingresos en 2025, con 31 millones de dólares, aunque sin ingresar al top 100 global. El último atleta en la lista es el baloncestista OG Anunoby, con 37,9 millones de dólares.

Entre los datos destacados del informe, la lista subraya el predominio de los contratos millonarios en deportes como el fútbol, el boxeo, la MLB y la NBA, así como la ausencia de jugadores de la NHL entre los 100 primeros, y la participación de atletas latinoamericanos como Canelo Álvarez, Lionel Messi y Juan Soto en los lugares de privilegio. Más atrás quedaron el brasileño Neymar (30°, con 60 millones), el brasileño Vinicius Jr (34°, con 58 millones), el dominicano Karl-Anthony Towns (40°, con 54.7 millines) y el chileno Joaquin Niemman (63°, con 47.2 millones).

Los 20 atletas mejor pagados del 2025:

1- Cristiano Ronaldo - Portugal - fútbol - 260 millones de dólares

2- Canelo Álvarez - México - boxeo - 137 millones de dólares

3- Lionel Messi - Argentina - fútbol - 130 millones de dólares

4- Juan Soto - República Dominicana - béisbol - 129.2 millones de dólares

5- LeBron James - Estados Unidos - básquetbol - 128.7 millones de dólares

6- Karim Benzema - Francia - fútbol - 115 millones de dólares

7- Stephen Curry - Estados Unidos - básquetbol - 105.4 millones de dólares

8- Shohei Ohtani - Japón - béisbol - 102.5 millones de dólares

9- Kevin Durant - Estados Unidos - básquetbol - 100.8 millones de dólares

10- Jon Rahm - España - golf - 100.7 millones de dólares

11- Lewis Hamilton - Reino Unido - automovilismo - 100 millones de dólares

12- Kylian Mbappé - Francia - fútbol - 95 millones de dólares

13- Giannis Antetokounmpo - Grecia - básquetbol - 94.3 millones de dólares

14- Rory McIlroy - Irlanda del Norte - golf - 91.2 millones de dólares

15- Max Verstappen - Países Bajos - automovilismo - 83 millones de dólares

16- Scottie Scheffler - Estados Unidos - golf - 82.9 millones de dólares

17- Patrick Mahomes - Estados Unidos - fútbol americano - 80.3 millones de dólares

18- Erling Haalang - Noruega - fútbol - 77.9 millones de dólares

19- Josh Allen - Estados Unidos - fútbol americano - 73.2 millones de dólares

20- Justin Herbert - Estados Unidos - fútbol americano - 71.1 millones de dólares