River Plate volvió a preguntar por Gianluca Prestianni, el gran deseo de Gallardo: la respuesta de Benfica

Benfica se mantiene firme y no quiere desprenderse de Gianluca Prestianni (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Aunque se movió con rapidez para renovar el mediocampo con los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno y sumó a un lateral izquierdo como Matías Viña, River Plate continúa sin encontrar soluciones para reforzar una de las zonas del campo que más inquieta a Marcelo Gallardo. El club de Núñez recibió una nueva negativa de Benfica por Gianluca Prestianni, el joven extremo argentino que aparece como prioridad para el cuerpo técnico. El intento por sumar a un futbolista capaz de desestabilizar en el uno contra uno, uno de las principales anhelos del DT, tropieza una y otra vez con obstáculos en el actual mercado de pases.

La dirigencia del Millonario había realizado un nuevo sondeo durante la mañana del martes, buscando destrabar la llegada del ex Vélez Sarsfield que actualmente milita en el Benfica de Portugal. El club argentino propuso la compra del 50% de la ficha de Prestianni por el mismo monto que había puesto sobre la mesa en el primer intento, cuando se planteó un préstamo con cargo y una opción de compra. La propuesta, sin embargo, fue desestimada casi de inmediato desde Lisboa, donde la postura se mantiene inalterable: el club luso no tiene intención de negociar al atacante, quien cuenta con el aval del entrenador portugués José Mourinho para permanecer en el plantel.

La búsqueda de un futbolista con capacidad de desequilibrar en el uno contra uno se ha vuelto un tema central en la agenda de Gallardo. El plantel actual carece de una pieza con esas características y experiencia suficiente para asumir el rol de titular.

El futbolista se mostró dispuesto a relanzar su carrera en Núñez, pero la posición del club portugués resultó determinante. En paralelo, Benfica se encuentra enfocado en la posible llegada de Thiago Almada, quien busca mayor rodaje tras su paso por el Atlético de Madrid, lo que podría haber abierto una puerta para la negociación. A pesar de este contexto, la respuesta desde Portugal volvió a ser negativa, cerrando de momento cualquier posibilidad de acuerdo.

Santino Andino seguiría su carrera en el Panathinaikos de Grecia (@ClubGodoyCruz)

Las dificultades para incorporar a un extremo explosivo no se agotan en el caso de Prestianni. Otros nombres que circularon en la órbita de River Plate tampoco llegaron a buen puerto. El pase de Santino Andino, delantero de 20 años surgido en Godoy Cruz, se esfumó en medio de la negociación. Pese a que el club de Núñez había llegado a un acuerdo de palabra con José Mansur, presidente del club mendocino, la operación quedó sin efecto tras la decisión del deportista de emigrar a Europa. Finalmente, Andino tiene todo encaminado para ser transferido al Panathinaikos de Grecia por una suma cercana a los 10 millones de euros a cambio del 75% de su ficha, firmando un contrato por cuatro temporadas con el equipo heleno.

Maher Carrizo preferiría continuar su carrera en el exterior en caso de marcharse de Vélez (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Otra gestión que se desmoronó fue la de Maher Carrizo, volante ofensivo de Vélez Sarsfield. Las autoridades de River Plate y Vélez habían alcanzado un acuerdo inicial para la compra del 50% de la ficha del futbolista por 6 millones de dólares, incluyendo bonos por objetivos. Sin embargo, la operación se frenó ante la exigencia de un pago adicional de un millón de dólares por cada mercado de pases en que la joven promesa no fuera transferida al exterior. Además, la preferencia del propio Carrizo por dar el salto directo al fútbol europeo terminó de bloquear cualquier posibilidad de avance.

El intento de sumar a Sebastián Villa tampoco prosperó. El delantero colombiano, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina con el conjunto mendocino, quedó fuera del radar de River Plate tras una negociación fallida por diferencias económicas. El último campeón de la Copa Argentina solicitaba una suma cercana a los 12 millones de dólares por su pase.

El Diablito Echeverri recalará en el Girona de España (@bayer04fussball)

Otro nombre que surgió al inicio de esta ventana de transferencias fue el Diablito Echeverri, quien no tenía la continuidad que anhelaba en Bayer Leverkusen. Ante este escenario, Manchester City decidió repescarlo para darlo nuevamente a préstamo. Si bien el jugador veía con buenos ojos retornar a Núñez, el conjunto Ciudadano prefirió que continúe en Europa y desembarcó en Girona, entidad perteneciente al City Group.

En este contexto, la secretaría técnica de River Plate explora nuevas alternativas para reforzar un puesto considerado clave en el esquema de Gallardo. La falta de incorporaciones en un sector donde el equipo adolece de desequilibrio individual y capacidad de desborde preocupa al cuerpo técnico, que observa cómo se diluyen las principales opciones del mercado local e internacional.