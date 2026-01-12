Deportes

Con dos asistencias de Alexis Mac Allister y pese a un insólito blooper, Liverpool goleó y avanzó en la FA Cup

El húngaro Dominik Szoboszlai le obsequió el tanto a Adam Phillips cuando los Reds se imponían por 2-0. Fue triunfo 4-1 ante el Barnsley

Guardar

Un error inusual del húngaro Dominik Szoboszlai marcó el duelo entre Liverpool y Barnsley en la tercera ronda de la FA Cup. Cuando el equipo dirigido por Arne Slot dominaba el encuentro con un 2 a 0 a favor, una jugada inesperada permitió el descuento del Barnsley, modificando el desarrollo del partido de manera repentina.

La secuencia decisiva ocurrió cuando ya transcurrían 41 minutos del partido. El propio Szoboszlai, portador del dorsal ocho, logró retroceder hasta su área para interceptar un pase en profundidad y así neutralizar una posible situación de peligro.

No obstante, tras adueñarse del balón, intentó ejecutar una maniobra técnica para ceder el esférico al arquero Giorgi Mamardashvili: quiso hacer un taco, pero la ejecución fallida dejó la pelota servida a Adam Phillips. El mediocampista de Barnsley definió sin oposición y ante un guardameta sorprendido, anotando el descuento ante la incredulidad de los presentes.

Dominik Szoboszlai tras su error
Dominik Szoboszlai tras su error (REUTERS/Phil Noble)

Previamente, Szoboszlai había convertido un gol espectacular con un remate desde 30 metros que se coló en el ángulo, inaugurando el marcador para el conjunto de Liverpool. Poco después, Jeremie Frimpong, luego de un pase de Alexis Mac Allister, quien minutos después brindaría otra asistencia consolidando el dominio local. El error del volante, sin embargo, permitió que Barnsley volviera a ilusionarse con el empate tras el tanto de Phillips.

En la segunda parte, la mayor profundidad ofensiva del Liverpool resultó manifiesta. Tras una serie de intentos neutralizados por la defensa rival y varias acciones a balón parado, el 3-1 llegó mediante un remate de Florian Wirtz desde el centro del área, esta vez con Hugo Ekitiké como asistente.

Los cambios en ambas formaciones marcaron la dinámica de un duelo con alternativas, en el que Barnsley nunca dejó de buscar el área contraria. Entre sus momentos más peligrosos, sobresale el remate de cabeza de David McGoldrick que rozó el travesaño cuando el partido aún no estaba sentenciado.

Después de una segunda parte en la que el Liverpool incrementó la presión sobre el área rival y gestionó los cambios para refrescar su ofensiva, la presencia de Ekitiké resultó decisiva. Sobre el cierre del encuentro, conectó un disparo certero con la zurda desde corta distancia para establecer el 4-1, permitiendo así que los dirigidos por Arne Slot evitaran cualquier atisbo de reacción del Barnsley, que hasta entonces seguía batallando tras aprovechar un error en defensa local.

De esta manera, el Liverpool consiguió un resultado que no solo confirma su superioridad ante rivales de menor categoría, sino que también revitaliza la confianza de un plantel que acumulaba actuaciones poco convincentes al inicio de 2026. Tras una serie de empates en la Premier League y un desempeño irregular frente al Arsenal —donde finalizaron sin remates al arco en el Emirates Stadium— el triunfo representa un respiro para el equipo dirigido por Slot.

La presión sobre el equipo aumentó debido a la fuerte inversión realizada durante el último mercado de pases, una circunstancia que exige resultados inmediatos y ha generado inquietud ante la falta de victorias recientes. Por ello, el acceso a la siguiente ronda de la FA Cup, donde enfrentará a Brighton, se presenta como una oportunidad para continuar el proceso de consolidación.

*El resumen del partido

Temas Relacionados

Dominik SzoboszlaiLiverpoolFa CupBarnsleydeportes-argentina

Últimas Noticias

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

Fue aprehendido en un confuso episodio en Texas, Estados Unidos. Los detalles

Un ex piloto de Fórmula

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

En medio de la profunda crisis en los Diablos Rojos, una histórico ex futbolista se encamina como nuevo entrenador

La leyenda que podría dirigir

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

La escudería italiana tendría ligeros retrasos en la colocación de piezas y la presión interna en Maranello se acrecienta con el inicio de la nueva temporada al acecho

“La situación es caótica”: se

El escándalo judicial en el que quedó envuelto un importante club de Brasil por un futbolista de Boca Juniors

La institución se enfrenta a un grave problema financiero por una deuda producto de una antigua transferencia

El escándalo judicial en el

Ranking ATP: cómo quedaron los tenistas argentinos tras la primera semana de competencia del año

Tras la United Cup y los primeros torneos oficiales de la temporada, varios jugadores escalaron posiciones

Ranking ATP: cómo quedaron los
DEPORTES
Un ex piloto de Fórmula

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

El escándalo judicial en el que quedó envuelto un importante club de Brasil por un futbolista de Boca Juniors

Ranking ATP: cómo quedaron los tenistas argentinos tras la primera semana de competencia del año

TELESHOW
Después de confirmar su separación,

Después de confirmar su separación, Wanda Nara fue vista con Martín Migueles en el Chateau Libertador

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro y le dejó un consejo en medio del escándalo: “Quedate soltero o dejá de lastimar minas”

La China Suárez mostró su noche junto a Rufina: patinaje sobre hielo y paseo por un shopping en Estambul

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

El tierno gesto de Carmen Barbieri ante un video de Fede Bal y Evelyn Botto en la playa: “¡Qué pareja!"

INFOBAE AMÉRICA

China y la Unión Europea

China y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo preliminar sobre vehículos eléctricos

La ofensiva rusa en 2025 fue la más letal para la población civil desde el comienzo de la guerra en Ucrania

La primera ministra japonesa recibe al presidente surcoreano en Nara en un intento de estabilizar la relación bilateral

Militares disidentes exigieron a las fuerzas armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social

Estados Unidos condenó en la ONU a Rusia por el uso de un misil hipersónico en Ucrania