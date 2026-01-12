Con dos asistencias de Alexis Mac Allister y pese a un insólito blooper, Liverpool goleó y avanzó en la FA Cup

Un error inusual del húngaro Dominik Szoboszlai marcó el duelo entre Liverpool y Barnsley en la tercera ronda de la FA Cup. Cuando el equipo dirigido por Arne Slot dominaba el encuentro con un 2 a 0 a favor, una jugada inesperada permitió el descuento del Barnsley, modificando el desarrollo del partido de manera repentina.

La secuencia decisiva ocurrió cuando ya transcurrían 41 minutos del partido. El propio Szoboszlai, portador del dorsal ocho, logró retroceder hasta su área para interceptar un pase en profundidad y así neutralizar una posible situación de peligro.

No obstante, tras adueñarse del balón, intentó ejecutar una maniobra técnica para ceder el esférico al arquero Giorgi Mamardashvili: quiso hacer un taco, pero la ejecución fallida dejó la pelota servida a Adam Phillips. El mediocampista de Barnsley definió sin oposición y ante un guardameta sorprendido, anotando el descuento ante la incredulidad de los presentes.

Dominik Szoboszlai tras su error (REUTERS/Phil Noble)

Previamente, Szoboszlai había convertido un gol espectacular con un remate desde 30 metros que se coló en el ángulo, inaugurando el marcador para el conjunto de Liverpool. Poco después, Jeremie Frimpong, luego de un pase de Alexis Mac Allister, quien minutos después brindaría otra asistencia consolidando el dominio local. El error del volante, sin embargo, permitió que Barnsley volviera a ilusionarse con el empate tras el tanto de Phillips.

En la segunda parte, la mayor profundidad ofensiva del Liverpool resultó manifiesta. Tras una serie de intentos neutralizados por la defensa rival y varias acciones a balón parado, el 3-1 llegó mediante un remate de Florian Wirtz desde el centro del área, esta vez con Hugo Ekitiké como asistente.

Los cambios en ambas formaciones marcaron la dinámica de un duelo con alternativas, en el que Barnsley nunca dejó de buscar el área contraria. Entre sus momentos más peligrosos, sobresale el remate de cabeza de David McGoldrick que rozó el travesaño cuando el partido aún no estaba sentenciado.

Después de una segunda parte en la que el Liverpool incrementó la presión sobre el área rival y gestionó los cambios para refrescar su ofensiva, la presencia de Ekitiké resultó decisiva. Sobre el cierre del encuentro, conectó un disparo certero con la zurda desde corta distancia para establecer el 4-1, permitiendo así que los dirigidos por Arne Slot evitaran cualquier atisbo de reacción del Barnsley, que hasta entonces seguía batallando tras aprovechar un error en defensa local.

De esta manera, el Liverpool consiguió un resultado que no solo confirma su superioridad ante rivales de menor categoría, sino que también revitaliza la confianza de un plantel que acumulaba actuaciones poco convincentes al inicio de 2026. Tras una serie de empates en la Premier League y un desempeño irregular frente al Arsenal —donde finalizaron sin remates al arco en el Emirates Stadium— el triunfo representa un respiro para el equipo dirigido por Slot.

La presión sobre el equipo aumentó debido a la fuerte inversión realizada durante el último mercado de pases, una circunstancia que exige resultados inmediatos y ha generado inquietud ante la falta de victorias recientes. Por ello, el acceso a la siguiente ronda de la FA Cup, donde enfrentará a Brighton, se presenta como una oportunidad para continuar el proceso de consolidación.

