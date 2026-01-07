Triple e insulto cara a cara: la furiosa reacción de Luka Doncic contra un fanático que lo trató de “basura” durante el partido

La estrella de Los Ángeles Lakers metió un triple y se lo dedicó a un espectador de los Pelicans

Los Ángeles Lakers ganaron un partido importante como visitantes frente a New Orleans Pelicans por 111-103 y se asentaron en la tercera posición de la Conferencia Oeste de la NBA, con récord de 25 triunfos y 11 derrotas. Sin embargo, una de las acciones más comentadas del encuentro fue la furiosa reacción de Luka Doncic contra un espectador que lo insultó desde la platea.

El jugador esloveno, que lideró el ataque de los Lakers con 30 puntos y 10 asistencias en 37 minutos, fue víctima del “diálogo sucio” de parte de los fanáticos de los Pelicans ubicados en la primera fila del New Orleans Arena.

En una de las jugadas de la noche, Doncic encestó un triple lejano al borde del cierre de la posesión, casi pegado a la fila de butacas más próximas a la cancha. En la grabación que se viralizó en las redes sociales se puede ver al base de 26 años responder verbalmente a las agresiones: “¿Qué dijiste, hijo de p...? ¿Qué m... acabas de decir?".

Según los usuarios de internet que grabaron las imágenes, un aficionado de los Pelicans le habría gritado a Doncic que era “una basura”. El jugador de los Lakers, que encabeza la votación para el Juego de las Estrellas de febrero, no dudo en responder luego de meter un “triple imposible”.

*El resumen de la victoria de los Lakers con Doncic como figura

En cuanto al partido, los Lakers debieron batallar duro ante los Pelicans, que tienen un récord de 8-30 y se encuentran entre los últimos puestos de la liga, pero pudieron sacar adelante el partido en el último cuarto con un parcial de 32-17. Además de la soberbia actuación de Luka Doncic, en Los Ángeles se destacó LeBron James con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. El Rey, que cumplió recientemente 41 años, estuvo acompañado de DeAndre Ayton (18) y Marcus Smart (13).

Con esta actuación descomunal, Doncic lleva convertidos al menos 30 puntos en los últimos seis juegos de los Lakers, lo que eleva su promedio a 33.5 tantos por partido, con un 46.2% en tiros de campo, convirtiéndose así en el líder de la tabla de anotadores de la NBA, seguido de Shai-Gilgeous Alexander de Oklahoma City Thunder (31.6), Tyrese Maxey de Philadelphia 76ers (31), Donovan Mitchell de Cleveland Cavaliers (29.8) y Nikola Jokic de Denver Nuggets (29.6).

En cuanto a la votación para integrar el quinteto titular del All Star Game de la NBA (domingo 15 de febrero), Doncic es, según la última actualización, el jugador más valorado con un total de 2.229.811 votos al momento de la publicación de esta nota. El segundo es el griego Giannis Antetokounmpo (2.092.284) y tercero se encuentra el serbio Nikola Jokic (1.988.560). El estadounidense más votado hasta ahora es el base de los New York Knicks Jalen Brunson (1.916.497).