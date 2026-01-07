La nueva batalla entre dos jugadores que habían protagonizado “la pelea del año” en la NHL: “Es la primera vez que me derriban así”

Dos jugadores se tomaron a golpes de puño en la liga nacional de hockey sobre hielo de los Estados Unidos

La Liga Nacional de hockey sobre hielo de los Estados Unidos, popularmente conocida como NHL, dejó una de las imágenes más impactantes en este inicio de año con una brutal pelea que se hizo viral en las redes sociales.

Ryan Reaves, delantero de los San José Sharks, se llevó la peor parte del combate tras ser noqueado en el centro de la pista luego de un cruce de puños con Mathieu Olivier, jugador de los Columbus Blue Jackets. La pelea, que se produjo justo después de que el defensor Zach Werenski anotara para recortar la ventaja de los Tiburones 2-1, buscaba reanimar a las Chaquetas Azules.

Reaves quedó inconsciente y aturdido durante varios segundos, pero logró reincorporarse en el vestuario y volvió al hielo en el tercer periodo. En total, el jugador canadiense de 38 años participó en cinco turnos más antes del final del partido tras pasar el protocolo de conmoción cerebral que tiene la NHL. “Tuve que memorizar algunas palabras: algodón, miel, flecha. Los meses del año al revés. Tuve que hacer algunos juegos numéricos y pruebas de equilibrio. Pasé sin problemas”, relató Reaves a los periodistas, según publicó el medio Russian Machine Never Breaks.

Una vez finalizado el partido, Olivier explicó los motivos detrás del enfrentamiento y la reacción tras el desenlace: “Obviamente, le pregunté y él aceptó el duelo. Lleva haciendo esto desde hace mucho tiempo. Es impresionante la carrera que ha tenido, haciéndolo año tras año. Fue una pelea abierta y cualquiera pudo haber vencido. Cuando sentí que caía, intenté sostenerlo. Creo que todos hacemos lo mismo”, declaró el delantero estadounidense de 28 años.

Reaves y Olivier volvieron a pelearse en la NHL, como hace un año atrás (Captura de video)

Más tarde, Reaves reconoció que la caída significó un punto de inflexión personal. “Es la primera vez que me derriban así. Cuando te enfrentas a alguien como él, siendo un poco mayor, sabía que podía ocurrir. Hoy fue ese día, así que intentaremos recuperarnos la próxima vez”, comentó el jugador.

No es la primera vez que ambos jugadores protagonizan un enfrentamiento a golpes de puño en la NHL. En la temporada anterior, cuando Reaves jugaba en los Toronto Maple Leafs, también hubo batalla y Olivier prevaleció nuevamente, en un combate que muchos consideraron como el mejor de la temporada.

La noche prosiguió con la recuperación de los San José Sharks, que resistieron la reacción de los Blue Jackets y sellaron el triunfo por 5-2 en el SAP Center. Zack Ostapchuk, Mario Ferraro y Macklin Celebrini marcaron en el tercer periodo y consolidaron la victoria. Ryan Reaves suma tres goles en 36 partidos con los Sharks en la actual temporada.

Ryan Reaves fue derribado por Mathieu Olivier durante el combate sobre hielo (captura de video)

Cabe resaltar que el reglamento obliga a que los árbitros no se puedan meter en los conflictos. Desde 1922 que la National Hockey League (NHL) introdujo la Regla 56, la cual otorgaba una penalización de cinco minutos en el box de aislamiento a los jugadores que peleaban en lugar de expulsarlos totalmente del partido.

No obstante, no se impondrá una sanción a los jugadores que se enfrenten dentro de las reglas establecidas. El principal motivo de la norma se basa en "prevenir lesiones serias y son un termómetro de lo que sucede en el terreno de juego", según explicó Gary Bettman, comisionado de la NHL, hace algunos años.

De esta manera, los jugadores tienen que tirar los sticks y sacarse los guantes, y allí ya se podrán golpear con una mano mientras se agarran de la camiseta con la otra. La pelea se detendrá en el momento en el que estos pierdan el equilibrio y caigan al suelo. Además, está completamente prohibido que otros compañeros se involucren en el pleito.