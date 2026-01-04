Deportes

Los tres futbolistas que se convirtieron en los primeros campeones argentinos del 2026

Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni se consagraron con el Olympiacos en la Supercopa de Grecia

Lorenzo Scipioni, Francisco Ortega y Santiago Hezze, los primeros argentinos campeones del 2026

La victoria del Olympiacos en la Supercopa griega marcó un nuevo hito para los futbolistas argentinos en el fútbol europeo, ya que Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni se convirtieron en los primeros jugadores albicelestes en conseguir un título en 2026. El equipo griego se impuso por 3 a 0 al OFI Creta en el Estadio Georgios Karaiskakis, resultado que se definió en el tiempo suplementario y permitió a la institución sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Durante el desarrollo del encuentro, los goles de Mehdi Taremi, Alexis Kalogeropoulos y Yusuf Yazici inclinaron la balanza a favor del Olympiacos, asegurando el triunfo en la prórroga tras un tiempo reglamentario sin goles. En cuanto a la participación argentina, Ortega, ex jugador de Vélez Sarsfield, y Hezze, surgido de Huracán, integraron el once inicial y permanecieron en el campo durante los 120 minutos de juego. Mientras tanto, Scipioni, con pasado en Tigre, integró el banco de suplentes durante todo el partido sin registrar minutos en cancha.

La consagración de estos futbolistas argentinos en Grecia representa, además, el primer título internacional del año para representantes del país sudamericano en el ámbito europeo.

Según el sitio oficial del club, olympiacos.org, este éxito no solo le otorgó su primer trofeo del 2026, sino que permitió alcanzar un registro acumulado de 338 títulos en los cinco deportes olímpicos por equipos, reafirmando la hegemonía de Olympiacos en el deporte griego.

Olympiacos campeón de la Supercopa de Grecia

El último tramo del encuentro fue decisivo. Taremi, de penal en el minuto 95, abrió el marcador después de una falta cometida por Kostoulas. Ya avanzado el tiempo suplementario, Kalogeropoulos amplió la ventaja en el minuto 107 tras un centro ejecutado por Mouzakitis. El tercer gol lo firmó Yazici en el minuto 113 mediante una acción individual. Estas anotaciones sentenciaron el partido y confirmaron la superioridad de los rojiblancos.

Durante el tiempo reglamentario, el Olympiacos generó numerosas oportunidades, aunque el arquero Christogeorgos, del OFI, sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas. Varios goles de los de El Pireo fueron anulados tras la revisión arbitral: Mouzakitis en el minuto 35, Martins en el 90+9 y Yaremchuk en el 105+1.

De esta manera, el elenco griego consolidó el ansiado triplete para el club de El Pireo, que había sumado previamente los campeonatos de liga y copa en la temporada 2024-25.

En cuanto a lo estadístico, Hezze, con pasado en Huracán, lleva disputados 8.500 minutos con la camiseta del Olympiacos, distribuidos en 115 partidos en los que lleva anotados dos goles y brindadas 5 asistencias. Además, fue amonestado en 21 ocasiones y expulsado una sola vez, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

Pancho Ortega, por su parte, ya tiene en su haber 94 partidos con el conjunto helénico. Sus números indican que lleva gritado un solo gol desde su llegada proveniente de Vélez y que dio 7 pases-gol. Su registro disciplinario muestra que vio la tarjeta amarilla en 9 ocasiones y que nunca fue expulsado.

Lolo Scipioni, proveniente de Tigre, es el que menos jugó en el Olympiacos: 12 cotejos sin goles ni asistencias y 4 amonestaciones.

