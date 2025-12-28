“¡Tremenda mano!“: el impactante KO de Bamba Niang, el boxeador senegalés que es vendedor ambulante y quiere pelear por Argentina

El boxeador senegalés que quiere competir por Argentina dejó fuera de combate a Agustín Chávez

Uno de los grandes KO del año se dio en el epílogo de 2025. En el emblemático escenario de la Federación Argentina de Box (FAB), el senegalés Touba Niang dejó fuera de combate a Agustín Bazooka Chávez en el cuarto round luego de que le contaran tras una andanada de golpes. El impacto decisivo fue una derecha que lanzó a su contrincante a la lona. Posteriormente, se fue al rincón, donde fue evaluado y la toalla voló antes del inicio del quinto episodio.

“¡Derechazo upper de Niang y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!“, destacó el narrador de TyC Sports durante la transmisión en vivo. “El noqueador apareció”, agregó el comentarista cuando el abandono del santiagueño se convirtió en un hecho luego del festejo anticipado del africano, que peleó con una bandera argentina dibujada en su cabeza y estiró su invicto a diez victorias (siete antes del límite).

Bamba, tal su apodo, tiene 24 años y nació en Watef, en la región de Louga, Niang. Tenía 15 cuando comenzó su travesía desde Senegal para buscar una mejor vida. Desde allí, viajó a España utilizando una combinación de colectivo y barco.

Luego tomó un vuelo hacia Ecuador, y desde tierras sudamericanas inició un exhaustivo traslado por tierra, atravesando fronteras en autobús. Este trayecto lo llevó por países como Bolivia y Brasil, en los cuales, con cada nuevo cruce, enfrentó no solo kilómetros de distancia, sino también la exigencia de pagar permisos para continuar avanzando.

En este viaje, no solo enfrentó dificultades económicas y barreras culturales, sino que también tuvo que dejar atrás a su madre, Mbene, y a su padre, Cheikh Niang, a quienes extraña profundamente. Sin embargo, encontró apoyo en su hermano Abdou, quien ya vivía en Argentina desde hace tiempo y lo ayudó a adaptarse.

En 2021 conoció el boxeo y es profesional desde 2024. Sus presentaciones hacen furor, por su estilo arriesgado y la hinchada propia que lo acompaña en cada incursión en el ring. Además, se hizo hincha de Boca Juniors y sus fotos en La Bombonera se han hecho virales.

En paralelo, mientras sueña con los guantes puestos y se entrena a diario en el Sindicato de Comercio, continúa con su tarea como vendedor ambulante en Quilmes. “Sigo vendiendo. Ropa, zapatillas... También sigo entrenando, hago las dos cosas al mismo tiempo”, supo contar en una entrevista con Infobae.

Niang, en el ring y como vendedor

“Quiero ser campeón mundial”, enfatizó en la misma nota, en la que subrayó su deseo de defender los colores de su patria adoptiva, la que le permitió hacer amigos e ilusionarse con un futuro en el deporte.

“Dentro del ring, mi mayor virtud es mi golpe favorito, el uppercut”, reveló hace unos meses. Bazooka Chávez probó el poder del lance preferido de la Bamba, que colecciona triunfos y fanáticos en cada combate, así como fieles clientes cuando vende su mercadería en la peatonal de Quilmes.