Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

Mediocampista de juego, también supo actuar como delantero (REUTERS/Albert Gea)

La inesperada decisión de Rafinha Alcántara de retirarse del fútbol profesional a los 32 años generó un fuerte impacto en el mundo deportivo. El mediocampista brasileño, formado en La Masía y recordado por su paso en el Barcelona junto a Lionel Messi, anunció este lunes el fin de su trayectoria, interrumpida por una persistente lesión de rodilla que le impidió volver al máximo nivel tras más de un año fuera de la competencia.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Rafinha explicó que el extenso tiempo apartado de los terrenos de juego y una difícil recuperación resultaron determinantes en su determinación. “He tomado la decisión de retirarme. Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, ha llegado el momento de hacer público algo importante para mí”, afirmó.

El futbolista no jugaba de manera oficial desde hacía más de un año. Su última experiencia profesional se dio en el Al-Arabi SC de Qatar, conjunto al que se unió en 2022 y con el que consiguió la Copa del Emir 2023. Posteriormente, los problemas físicos se agravaron, alejándolo de las canchas de forma definitiva. “Hace algo más de un año sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue duro aceptar que no podía seguir”, enfatizó.

La carrera de Rafinha estuvo íntimamente ligada al FC Barcelona, club al que ingresó a través de sus divisiones juveniles. Debutó en el primer equipo en 2011 y permaneció en el conjunto catalán hasta 2020, pasando también por Celta de Vigo, Inter de Milán, Real Sociedad y Al-Arabi SC. Durante sus años en Barcelona, compartió plantel con figuras como Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Neymar y Luis Suárez. El volante, hijo del ex futbolista brasileño Mazinho, obtuvo 13 títulos con el conjunto blaugrana, incluyendo la UEFA Champions League 2015, el Mundial de Clubes 2015, además de éxitos en Ligas, Copas del Rey y Supercopas.

Fuera del ciclo en Barcelona, Rafinha alternó por equipos europeos de primer nivel: Celta de Vigo y Real Sociedad en España, Inter de Milán en Italia y Paris Saint-Germain (PSG) en Francia. En el PSG, celebró tres títulos domésticos y coincidió con jugadores como Neymar y Kylian Mbappé. Su última etapa profesional se desarrolló en Qatar, cerrando su carrera en el Al-Arabi SC tras conquistar la Copa local. Las diferentes fases como jugador estuvieron frecuentemente afectadas por lesiones, un factor destacado por ambas fuentes al analizar la irregularidad de su trayectoria.

A nivel internacional, Rafinha tuvo una breve trayectoria con la Selección de Brasil, disputando únicamente dos encuentros oficiales. Sin embargo, alcanzó uno de sus mayores logros al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Este título representó la primera medalla dorada para Brasil en fútbol masculino, un hito histórico en el que compartió equipo con figuras como Neymar y Gabriel Jesus.

La despedida de Rafinha no solo estuvo marcada por el plano deportivo, sino también por un tono personal y de agradecimiento. “El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro”, subrayó. Además, aprovechó para agradecer a su familia “por estar ahí siempre” y a quienes lo acompañaron en su trayectoria. La decisión de retirarse llega poco después del adiós de su hermano, Thiago Alcántara, consolidando así la huella familiar en la historia reciente del fútbol profesional.