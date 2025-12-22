El gesto del Cholo Simeone con un periodista tras el triunfo del Atlético de Madrid contra el Girona

El DT argentino saludó a un cronista que se retiró de su actividad

El gesto del Cholo Simeone con el periodista Alejandro Mori marcó un momento especial tras el triunfo del Atlético de Madrid sobre Girona por la liga española. En la sala de prensa del estadio Montilivi, el entrenador argentino interrumpió la rutina habitual para dedicar unas palabras de reconocimiento a Jano, quien cubría su último partido del club rojiblanco después de una carrera de 35 años.

Antes de responder a la pregunta de Jano, Simeone se dirigió directamente al periodista de Onda Cero en lo que fue su última participación como cronista de la emisora española: “Primero felicitarte, porque me han dicho que hoy nos estás dejando. Es tu última conferencia, gracias por tu respeto, por tu dedicación en todo lo relacionado a las conferencias, que siempre han sido con mucho respeto sobre todo, y a eso le doy mucho valor”.

Con estas palabras, el técnico no solo reconoció la trayectoria de Mori, sino que también puso en valor la relación de respeto y profesionalismo entre el club y la prensa. “Disfrutá de la familia”, cerró el DT del Aleti con una sonrisa en su cara antes de continuar con la respuesta ante la pregunta del experimentado cronista.

Alejandro Mori, figura reconocida en el periodismo deportivo español, se despide tras más de 2.000 partidos y más de 4.000 ruedas de prensa cubiertas a lo largo de su carrera. Su presencia constante en la información del Atlético de Madrid lo convirtió en un referente para colegas y aficionados, consolidando un vínculo especial con el entorno del club.

En el plano deportivo, el Atlético de Madrid se impuso 3-0 al Girona en la fecha 17 de La Liga, sumando su undécima victoria de la temporada y afianzándose en la tercera posición del campeonato con 37 puntos, a cinco unidades del segundo, que es el Real Madrid, y a nueve puntos del líder Brcelona. El equipo dirigido por Simeone mostró solidez desde el inicio, con una defensa bien plantada y transiciones efectivas. Koke abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área, mientras que Gallagher amplió la ventaja antes del descanso tras un remate desviado por Vitor Reis.

La actuación de Jan Oblak resultó determinante, especialmente por una atajada clave ante un tiro libre de Axel Witsel que evitó el empate del local. El Girona, que afrontó el partido con varias bajas y la ausencia de Ounahi, no logró inquietar de manera sostenida al conjunto colchonero, que administró la ventaja con solvencia hasta el final.

Durante la conferencia posterior al encuentro, Simeone analizó el momento del equipo y el balance de la temporada. El entrenador subrayó la necesidad de seguir mejorando: “Siempre tenemos margen de mejora. Hay que seguir ajustando situaciones que el equipo está pidiendo. Presionamos bien en campo rival, pero te generan peligro, hay una salvada de Giuliano en su rompimiento que resolvió por efecto individual más que colectivo. Para presionar alto no es fácil y hay que ajustar para seguir jugando de esta manera y otras veces nos refugiaremos como a ustedes no les gusta”.

Al evaluar el rendimiento del Atlético en el año, el Cholo fue autocrítico y realista: “Te deja entre medio. La mitad del año pasado y mitad de este. La temporada pasada competimos muy bien en Champions, en Liga nos faltó el empujón de contundencia y convicción. Para llegar al lugar que queremos no alcanza el 100%, cada vez que vemos al Real Madrid y Barcelona lo pienso por distintas situaciones, tenemos que dar el 110 o 120. No lo pudimos ver y nos quedamos en ese lugar que últimamente nos ocupa”.

El técnico también destacó la evolución del equipo en el semestre actual, señalando la importancia del trabajo, la fe y la convicción para superar los momentos difíciles y mantener la ambición de alcanzar los objetivos más altos.

Con el triunfo en Girona, el Atlético de Madrid cerró una jornada marcada tanto por la emoción fuera del campo como por la eficacia dentro de él. Simeone, al concluir su intervención, deseó a Mori una etapa de plenitud junto a sus seres queridos.

El Atlético de Madrid de Simeone se mantiene en la tercera colocación de La Liga