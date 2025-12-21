Thiago Passeri, el subcampeón mundial de surf que se probó en Aldosivi, anduvo en skate y eligió meterse todos los días al mar

Thiago Passeri, la joya del surf argentino que a los 16 años se consagró subcampeón mundial (Instagram @thiagopasseri1)

La Argentina tiene nuevo subcampeón mundial en el surf juvenil. El marplatense Thiago Passeri, de 16 años, logró una histórica actuación en el máximo certamen que organizó la Asociación Internacional de Surf (ISA) en Punta Rocas, Perú, del 5 al 14 de diciembre. Allí, el joven domador de olas demostró su talento arriba de la tabla para conseguir la medalla de plata al quedar medio punto detrás del australiano Ocean Lancaster.

A días de haber llegado a Buenos Aires con su medalla en el pecho, Passeri recordó que una de las claves de su podio en Perú fue mantener el orden y el foco a la hora de tomar las olas. Pero más allá de su actuación individual en el agua, Thiago ponderó a la delegación con la que viajó al Mundial Junior, compuesta por tres surfistas de cada categoría (U18 y U16). El trabajo en equipo en el surf también es importante para lograr objetivos personales: “Representar a Argentina en el Mundial ISA tiene un significado diferente porque no es un evento como cualquier otro al que viajás a competir, que tal vez vas solo o con un entrenador. Es un evento que vas con todo el equipo y tenés que dar siempre un buen ejemplo, tanto dentro como afuera del agua".

“Nos quedamos todos en un mismo lugar, estábamos todos ordenados, comiendo en hora, yéndonos a dormir temprano, levantándonos temprano y yendo a surfear. Teníamos todas las condiciones para estar lo mejor preparados posible. Creo que la unión del grupo es casi tan importante como las individualidades, porque si uno del equipo no hubiese estado tan comprometido hacia el grupo, y si tal vez se iba a dormir un poquito después de hora o hacía ruido cuando estábamos todos durmiendo, el logro no se hubiera dado. Son pequeños detalles que hacen que estés al cien por ciento. Estábamos todos tan comprometidos con que nos vaya bien, que fuimos todos muy solidarios en respetar el tiempo del otro y estar dispuestos a ayudar al otro en lo que necesite", reflexionó en diálogo con Infobae.

Thiago Passeri intenta domar una ola en el Mundial Junior de Perú, donde se quedó con la medalla de plata en la categoría U16 (@isasurfing)

Para Thiago, su próspero presente en el deporte tiene un valor agregado, ya que su entrenador es su papá, Martín Passeri, leyenda del surf argentino y seis veces campeón nacional. “Siempre lo digo: tener a un padre que te apoya es lo primordial para hacer lo que sea. Pero tener un padre que es uno de los mejores en lo que hay en el deporte que practicás, es aún mejor. Lo transmite tan bien que te hace sentir tranquilo cada vez que te da una devolución o me corrige algo que hice mal. Una de sus mayores virtudes también es poder separar perfecto cuándo tiene que ser entrenador y cuándo tiene que ser papá“, reconoció.

Ese valor agregado hace que tanto Thiago como Martín puedan disfrutar del mismo deporte que los apasiona y poder seguir posicionando a la Argentina entre las mejores del mundo, además de compartir muchas horas acompañándose: “El entrenamiento suele ser con él grabándome desde afuera del agua y luego vamos haciendo bloques cortos de 15, 20, 30, 40 segundos. A veces practicamos alguna táctica, otros días es a veces más técnica y otros detalles. Pero después vamos al gimnasio juntos y estamos casi todo el día juntos. Obviamente que el huequito ese que tenemos los dos libres, que no hay ni entrenamiento ni gimnasio ni nada, tratamos de meternos los dos juntos al agua, pero a surfear y a divertirnos".

Thiago Passeri tiene como entrenador a su papá Martín, una leyenda del surf argentino (Instagram @thiagopasseri1)

- Imagino que tu pasión por el surf viene de familia, pero ¿cómo se inició esa historia con el deporte? ¿Siempre estuvo en tu cabeza practicarlo?

- Desde chiquito, creo que desde el año que yo empecé a caminar, mi mamá me me paró arriba de una tabla y me mandó en una ola. Pero a mí, de chico, siempre me apasionó el fútbol, al igual que el skate y también el surf. Era como que me enganchaba en todo. En el verano cuando ya no había más colegio, mezclaba todo. Me metía temprano a surfear, luego estaba con la pelota todo el día y a la tarde, cuando bajaba el sol, me iba otra vez a andar en skate. Después, me iba a clases de fútbol a la tarde. Yo quise ser futbolista en casi toda mi infancia, hasta que en un momento me di cuenta de que el surf y la competencia me gustaba mucho más. Me daba mucha más felicidad que el fútbol y me dediqué full time a surfear. Así que iba al gimnasio y hacía surf. Claramente, ahora sigo con la pelota para todos lados, con el skate menos porque hay más riesgo de lastimarse.

- ¿Te llegaste a probar en algún club?

- De chiquito, siempre a la escuelita, lo más tranquilo. Llegué a probarme en Aldosivi y en la prueba me lastimé. Me pusieron en una posición que no jugaba o que no estaba acostumbrado a jugar. Cuando ya me había terminado de acomodar, sufrí una lesión. Nada grave, por suerte, pero ahí fue cuando me di cuenta de que prefería estar todo el día en el agua antes que tal vez tener entrenamientos todos los días. Yo sabía que si algún día estaba bueno el mar, me iba a ir a surfear en vez de ir a entrenar y eso me iba a dejar afuera de los partidos y cosas así. Entonces dije: “No, yo lo que de verdad quiero es meterme al agua todo el día, todos los días”.

- ¿Te imaginás haciendo otra cosa que no sea surf? ¿Tenés otros gustos por fuera del deporte?

- Lo que más quiero, más que crecer y ganar títulos y llegar a lo más alto del surf, es poder vivir del surf, vivir surfeando toda mi vida, ya sea cuando deje de competir. Tal vez enseñarlo como al día de hoy lo hace mi papá o tal vez más desde otro lado. Ser juez de alguna competencia, organizador de eventos, promover el surf a que sea un deporte más grande y que llegue a ser uno de los deportes más grandes, conocidos y practicados en el mundo.

Thiago Passeri sueña con afianzarse en el circuito internacional de surf y clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

- ¿Cómo está parada la Argentina hoy en día en el mundo del surf?

- Si bien creo que mejoró y creció mucho el surf en Argentina, siento que hay que potenciarlo todavía más, difundirlo, hacer que más chicos empiecen a surfear y que se empiece a transmitir la pasión que es el surf. Igualmente, hoy ya ves en la playa a un montón de nenes chiquitos entrando al agua desde temprano, estando seis u ocho horas en el agua sin salir. Eso creo que es lo más lindo del deporte. También cuando se dan este tipo de resultados, como el que esta vez se me dio a mí, nos hace dar cuenta que por más de que salgamos de Argentina, que todos nos cuesta un poco más, también está la posibilidad de hacerlo bien. Hoy creo que tenemos un semillero de chicos que la verdad vienen muy fuertes y que los vamos a ver en el podio de acá a cinco años.

- ¿Cuáles son las potencias internacionales y en qué orden estaría Argentina?

- Se podría decir que son Brasil, Australia, Estados Unidos y Hawái. Te diría que son los cuatro o cinco países donde hay más cultura de surf. Después, hay un montón de otros países como Japón, que tal vez en los campeonatos no les va muy bien porque hay pocos atletas. El Salvador está con una proyección de los juniors que es increíble y que de a poco le está empezando a ir bien en los eventos. El Salvador también es uno de los lugares con mejores olas, así que también de acá a poco creo que se van a volver una potencia. En Argentina van cuatro o cinco años que estamos ahí en el top diez de mejores selecciones a nivel juvenil en los mundiales y también nos hace ser una potencia porque en este último Mundial fueron 57 países y haber quedado puesto 11 con una mínima diferencia contra Portugal, Francia, Nueva Zelanda, países que son potencias y selecciones a vencer en estos torneos.

Thiago Passeri en el segundo escalón del podio en el Mundial de Perú. Quedó apenas medio punto debajo del australiano Ocean Lancaster (@isasurfing)

- ¿Tenés algún lugar preferido para surfear, donde digas: ‘Acá me va a ir bien’?

- Tengo muchos lugares que son mis favoritos y que me encanta ir a entrenar y a surfear porque conozco a la gente, como puede ser Panamá, Costa Rica o El Salvador. Pero las condiciones del mar siempre cambian. En Punta Roca (Perú), que voy hace un montón de tiempo y donde fue el mundial, es una ola que corro un montón cada vez que voy. Me pudo haber ido bien, como me fue, como también me pudo haber ido mal, porque a veces el mar es tan difícil de leer que a veces uno tiene que estar preparado lo mejor posible y tratar de afrontar el mar lo más abierto posible.

- ¿Cuáles son tus próximos objetivos de cara al 2026?

- El año que viene me voy a dedicar o sea, casi todo el tiempo a lo que van a ser los Pro Juniors, que es el circuito regional de la WSL (Liga Mundial de Surf). En un mes tengo programado un viaje a Hawái. Vamos a repetir el mismo viaje que hice este año ahí en la meca del surf y buscar mejorar en ese tipo de olas que no son nada fáciles. Y después, seguir compitiendo todo el año, tratar de estar un poquito más en casa, que este año por tantos eventos estuve muy poco. Quiero seguir aprendiendo y ganando experiencia para seguir avanzando en el surf. Mi sueño está en poder ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para eso hay que ganar.