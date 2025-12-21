Deportes

Mercedes presentó el sonido del motor que usará el Alpine de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

La casa alemana dio detalles de lo que será el nuevo impulsor para el año próximo. Los detalles

Así suena el nuevo motor Mercedes de F1

El fabricante alemán Mercedes ha presentado los primeros sonidos de su motor V6 turbo híbrido de nueva generación, que debutará en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Se trata del impulsor que emplearán, además de su equipo oficial, el flamante campeón McLaren, Williams y Alpine, el equipo del piloto argentino Franco Colapinto.

Este avance tecnológico en la casa alemana, que marca un cambio significativo en la motorización de la máxima categoría, se produce en un contexto donde la electrificación y la sostenibilidad se han convertido en prioridades para la industria automotriz y el automovilismo internacional. La nueva unidad de potencia, que prescinde del complejo sistema MGU-H y apuesta por un combustible completamente sostenible, promete situar a Mercedes como uno de los referentes en la inminente era de la F1, aunque la verdadera medida de su rendimiento solo podrá evaluarse en la pista.

Entre las novedades más destacadas, la potencia eléctrica de estos motores aumentará de 120 a 350 kW, lo que permitirá que el sistema eléctrico iguale en importancia al motor térmico en el reparto de potencia. Además, la recuperación de energía se realizará exclusivamente a través del MGU-K, encargado de captar la energía generada durante el frenado, eliminando así el costoso y sofisticado MGU-H, que hasta ahora transformaba el calor del turbocompresor en energía.

Según la información difundida por Mercedes en sus redes sociales, estos cambios buscan simplificar la tecnología y reducir los costos, al tiempo que refuerzan el compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Franco Colapinto y todo Alpine
Franco Colapinto y todo Alpine tienen expectativas con el motor Mercedes para 2026 (@AlpineF1Team)

El salto tecnológico que se avecina entre 2025 y 2026 será menos abrupto que el experimentado en 2014, cuando la F1 abandonó los motores V8 atmosféricos para adoptar la actual generación de unidades turbo híbridas. No obstante, la expectativa es alta, especialmente considerando el dominio que Mercedes ejerció al inicio de la era híbrida.

En el nuevo escenario de la F1, los motoristas estarán sujetos a un tope presupuestario diferente al de las escuderías. Frente a Mercedes, competirán históricos como Ferrari y Honda, que han mostrado un rendimiento equiparable o superior en los últimos años de la reglamentación anterior. Además, la parrilla contará con dos nuevos adversarios: Audi y Red Bull Ford. Por su parte, Renault decidió abandonar el desarrollo de motores propios, retirándose de la competencia en este ámbito. Esto obligó a Alpine a buscar un proveedor de plantas motrices y así se produjo la llegada de los “fierros” alemanes.

Otra consecuencia relevante de estos cambios es la reconfiguración de las alianzas entre equipos y proveedores de motores. Aston Martin, que hasta ahora utilizaba propulsores alemanes, iniciará una nueva etapa junto a Honda. Mientras tanto, el departamento de motores de Mercedes, ubicado en Brixworth, asumirá la responsabilidad de suministrar las nuevas unidades a cuatro escuderías, consolidando su posición como uno de los actores clave en la próxima generación de la Fórmula 1.

En cuanto a Alpine la expectativa es enorme porque además de los impulsores, contará con el sistema de transmisión y la suspensión de Mercedes. La escudería francesa espera poder dar el salto y reivindicarse luego de una temporada 2025 en la que terminó última en el Campeonato Mundial de Constructores.

Cabe recordar que en el venidero ejercicio se estrenará un reglamento técnico que un cambio drástico: autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, alerones móviles delanteros y traseros y uso de combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

