Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Franco Colapinto participó de un evento de Renault en Argentina

Tras una extensa temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto regresó a la Argentina una vez que finalizó sus trabajos con la escudería Alpine. El argentino de 22 años, que aseguró su continuidad en el curso 2026 de la Máxima tras concretar una notable evolución en su rendimiento, hizo hincapié en su trabajo en la categoría y cómo es su vida al convertirse en titular. Además, puntualizó en el monoplaza de la próxima campaña del Gran Circo, con el cual la escudería francesa está trabajando arduamente.

“Estoy contento de volver a la Argentina. Fue un año duro, un año largo y volver acá al país con los amigos y la familia se disfruta”, comentó el pilarense. Acompañado de María Catarineu, su mánager, y de Pablo Sibila, CEO de Renault en la Argentina, brindó una breve rueda de prensa en la que contó cómo vivió la temporada, el fervor de los fanáticos albicelestes por el mundo y la emoción de poder cumplir su sueño en la categoría.

Inmediatamente, el piloto agregó: “Cuando era chiquito los veía a ellos correr, pelear por campeonatos, carreras. Por otro lado, eso es lo que siempre soñé. Para mí, primero, y después para el país, por todo lo que se generó. Es increíble estar en la F1. Cuando era chico soñaba con algún día manejar un Fórmula 1 y tener la chance de estar ahí, lo que veía por la tele. No tenía a un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo Pérez o Fernando, que era lo más cercano a nosotros y era el que bancaba. Para mí, lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a tantos chicos la chance de poder bancar a un piloto de su país. Sé que lo están haciendo y están metiéndose en un deporte nuevo que capaz estaba olvidado hace unos años”.

Franco Colapinto estuvo acompañado por Pablo Sibila, CEO de Renault, y María Catarineu, su mánager

En el evento realizado por Renault, propiedad de la escudería Alpine F1, Colapinto hizo principal hincapié en cómo lucha por su sueño de estar en la categoría y la emoción que conlleva representar a la Argentina en la F1, además de poder devolver el cariño a los aficionados, principalmente a los más pequeños.

“Lo más especial es que los chicos lo disfruten y lo que generó en ellos es lo más importante de cara al futuro y, personalmente, lo que más disfruto. Por eso disfruto tanto cuando veo un chico fanático mío y se me acercan: les hacés el día, o el año, firmando un autógrafo. Yo me acuerdo de los ídolos que tenía de chico y moría por verlos en una carrera. Era lo que soñaba y me ponía la piel de gallina verlos. Me daba terror ir a pedirles una foto. Cuando veo a chicos iguales, aunque sea haciendo algo chiquitito, les estoy dando algo enorme. Eso es muy especial. La felicidad que tienen cuando le das el casco para que lo toquen, eso está muy bueno”, explicó.

Incluso, el joven piloto de Alpine reveló que el resto de la grilla de competidores se asombra constantemente con la multitud albiceleste que lo acompaña a lo largo de los 24 Grandes Premios.

“No hay forma de explicarlo, estábamos a miles de kilómetros de la Argentina y había argentinos. Están en todos lados, los pilotos no lo podían creer. Por ejemplo, en Qatar estaba lleno. ¿Qué se quedaron todos del Mundial, no entiendo? Estábamos lejos y había argentinos, no lo podían creer los demás. No es que es algo que pasa desapercibido. Cuando estamos dando la vuelta por la pista, está lleno de argentinos por todos lados. Eso es lo que a mí me pone muy orgulloso. Al final, la diferencia que hacemos con los demás países es algo muy especial. Es algo que tenemos todos en la sangre, ese huevo que le ponemos y las ganas de que vaya bien a los nuestros. Es algo que no pasa con los demás países“, comentó el pilarense.

Franco Colapinto será piloto titular de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras concretar un buen rendimiento

“Estoy participando en el auto de Alpine 2026, pero lógicamente todavía no lo probé en pista, sólo en un simulador. Estamos trabajando mucho con el equipo para tener un buen año, hay muchos cambios en el equipo, en la estructura y creo que todo es para positivo. Hay que ver qué pasa en enero y ver cómo están los otros equipos, es un poco difícil cuantificar la performance porque no sabemos cómo están los demás. Sabemos que nosotros mejoramos respecto a este año con los problemas que teníamos, que estamos yendo en la dirección correcta, pero no sabemos dónde están los demás”, argumentó sobre el monoplaza de Alpine para la próxima temporada.

A esto, sumó: “En el simulador se siente mejor el auto, cambió mucho. El motor es 50-50, este año era de 85-15, entonces, hay una parte muy grande eléctrica y eso va a ser difícil de manejar para los equipos y los pilotos. Creo que va a ser una técnica de manejo un poco diferente. Habrá que adaptarse, es un cambio para todos. Viene bien un poco de aire nuevo, sobre todo cuando tuvimos un año malo. Con ganas, todos en la fábrica están con ganas de empezar el año. Es un auto que va a tener mucha menos carga que el de este año, hay que ver cómo funciona. Vamos a tener esa batería hasta el final de la recta, que vamos a tener que ahorrar mucha batería. Al final, es igual para todos y mientras estemos competitivos, está bien”.

Por su parte, Colapinto se mostró expectante respecto a cómo deberá adaptarse a la nueva normativa de la F1 y a los importantes cambios que se introdujeron en los monoplazas: “A mi manejo no sé cómo se va a adaptar, es difícil saberlo porque no lo probé en pista. Cuando lo haga, voy a terminar de comprender muchas cosas. Espero acomodarlo a mi estilo y que sea lo más rápido posible. Tengo ganas de ver qué pasa, porque el manejo va a ser muy distinto. La parte de la energía eléctrica es muy importante, entonces la conducción se va a basar en maximizar el motor eléctrico: hay que levantar antes de la curva y frenar con más anticipación... hay muchas variables”.

Franco Colapinto deberá regresar a Enstone en los primeros días de enero para estar a disposición de Alpine (REUTERS/Amr Alfiky)

En otro plano, Franco Colapinto contó detalles de su vida y de la cargada agenda que tiene un piloto de la Fórmula 1, quien tiene que cumplir constantemente con un arduo trabajo. “Cuando no estoy corriendo, que son muy pocas veces al año. Este año creo que estuve 30 días nomás en mi casa. Eso lo hace que cuando volvés querés estar ahí, querés estar tranquilo. Es una vida un poco diferente a la que corría en F2 o F3. Ahí tenés mucho tiempo libre, mucho tiempo para tomar decisión o hacer nada. En la F1 hacés muchas cosas que no tienen nada que ver con manejar, por ejemplo. Cuando no estoy con el equipo, trato de desconectarme un poco. De ir a algún lado para no pensar en los autitos”, comentó.

Además, hizo hincapié en la experiencia que tuvo al participar en gran parte del calendario del Gran Circo: “Estar prácticamente todo el año fue una experiencia nueva, fue muy desgastante. Tenés que encontrar la forma de usar un poco menos de energía porque si no llegas a la última parte del año quemado. Las presiones y todo eso son difíciles de manejar. Especialmente en las primeras temporadas”.

En otro contexto, realizó un paralelismo con los pequeños que le piden un autógrafo y contó una divertida anécdota en la que tuvo vergüenza de pedir una foto pese a ser piloto de la F1. “Hasta cuando estaba en la Fórmula 4, fui a un test de la F1, y estaba muy sorprendido. Era una locura. Sentir que puedo generar eso en alguien, quiero devolverles por lo que a mí me daba miedo o no podía hacer de chico. Todavía me da miedo. Hay algunos deportistas de los que soy muy fan y no me animo a pedir fotos. Me da vergüenza”, destacó.

Por último, contó: “Hace muy poco, en Francia, estaba andando en bicicleta, yo soy muy fan de ese deporte, y me crucé a Tadej Pogačar, un ganador del Tour de France. Cuando venía bajando estaba la bicicleta de él en un café, me metí en un café de costadito porque no me iba a meter. Pero estaban tomando un café, una vergüenza. No le voy a pedir ahora. Estuve media hora y me escondí atrás de un auto. Cuando salió… no me animé a pedirle una foto, me daba vergüenza. Me quedé esperando como un boludo media hora y no le pedí la foto”.

A pesar de que Franco Colapinto cuenta con varios días para descansar en el país, rápidamente deberá volar a la fábrica principal de Alpine, en Enstone, ya que en los primeros días de enero comenzarán a trabajar para la nueva temporada en 2026.