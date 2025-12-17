Deportes

Conmebol publicó los detalles de los sorteos de las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

Este jueves se darán a conocer los primeros cruces de las competiciones internacionales del continente. Argentinos Juniors estará atento a sus posibles rivales

Las Copas Libertadores y Sudamericana
Las Copas Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizará este jueves 18 de diciembre el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. La ceremonia se llevará a cabo en la sede de Luque, Paraguay, desde las 12 (hora de Argentina) y será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la entidad.

En la estructura de la Copa Libertadores 2026, la Fase 1 contará con seis equipos: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), un representante de Bolivia (a definir), 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay). Estos clubes, determinados por sorteo, competirán por tres plazas para la Fase 2. Los ganadores de cada llave avanzarán como E1, E2 y E3, completando así el grupo de 16 equipos que disputarán la siguiente etapa.

Luego vendrá la Fase 2 que integrará a los tres equipos provenientes de la instancia previa junto a 13 clasificados: Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors, Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile). Todos ellos estarán en el Bolillero 1 y podrían enfrentarse a: Liverpool (Uruguay), Carabobo (Venezuela), O’Higgins (Chile), Representante de Bolivia, Representante de Ecuador y los tres equipos que resulten ganadores en los cruces previos.

Argentinos Juniors aguarda rival en
Argentinos Juniors aguarda rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Estos 16 equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, distribuidos en ocho llaves definidas por sorteo, con la ubicación en los bolilleros determinada por el Ranking de Clubes CONMEBOL al 16 de diciembre de 2024. La organización ha establecido que no podrán enfrentarse equipos de una misma asociación miembro en esta fase, salvo que uno provenga de la Fase 1 y su identidad sea desconocida al momento del sorteo.

En la Fase 3, los 8 clubes clasificados de la etapa anterior disputarán partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas. Los cuatro vencedores accederán a la Fase de Grupos como G1, G2, G3 y G4. Según la normativa, los equipos con menor ubicación en el ranking de clubes al 15 de diciembre de 2025 serán locales en el primer partido. Los cuatro equipos eliminados en esta instancia obtendrán un lugar en la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Alejandro Domínguez, presidente de la
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, encabezará el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026

En cuanto a la Copa Sudamericana 2026, la Primera Fase reunirá a 32 equipos, que disputarán partidos únicos entre clubes del mismo país en una fase nacional. Participarán cuatro equipos de Bolivia (a confirmar), Chile (Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal), Colombia (Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios), Ecuador (a definir), Paraguay (Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta), Perú (Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano), Uruguay (Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque) y Venezuela (Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos).

El sorteo entre los representantes de cada país definirá los cruces nacionales, y la localía corresponderá al primer equipo sorteado en cada enfrentamiento. Los dos equipos ganadores de cada país avanzarán a la Fase de Grupos.

La CONMEBOL ha detallado que la metodología del sorteo para ambas competiciones se basa en criterios de ranking y sorteos nacionales, garantizando transparencia y equidad en la conformación de los cruces.

LOS EQUIPOS ARGENTINOS CLASIFICADOS:

- COPA LIBERTADORES: Rosario Central, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza. Argentinos Juniors jugará la Fase 2.

- COPA SUDAMERICANA: River Plate, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre.

