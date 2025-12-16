Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

Oro y Granda, frente a frente

No fue una tarde sencilla para el niño que tiene una capacidad asombrosa para jugar al ajedrez. El prodigio Faustino Oro, de 12 años, da lucha en dos frentes: la vanguardia del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), y la carrera para alcanzar una performance que le permita obtener la segunda norma de gran maestro. Sin embargo, deberá esperar hasta el desenlace de la última jornada, en la que intentará ir por todo o correr el riesgo de quedarse sin nada.

Este lunes, en la octava y penúltima rueda, se preparó para dar el golpe ante el experimentado ajedrecista peruano Julio Granda Zuñiga; una victoria le aseguraba trepar a 5,5 puntos (el puntaje exigido por la reglamentación para la obtención de una norma) y ser uno de los líderes del certamen. Pero no le alcanzó. Después de más de dos horas de una intensa partida, y 27 movimientos de una Apertura Italiana, Faustino, con piezas blancas, aceptó la propuesta de tablas de su rival. El empate, lo ubicó con 5 puntos -a media unidad de uno de sus sueños-, en el puesto de escolta, y muy cerca de los punteros, el noruego Aryan Tari y el español Alexei Shirov, ambos con 5,5.

Cada uno de los 27 movimientos que ejecutaron Faustino y Granda fueron examinados por el maestro internacional Benjamín Mela, que se desempeñó como coordinador de la sala de análisis. Curiosos, aficionados y familiares de los ajedrecistas seguían sus indicaciones sobre una pantalla gigante en la que se reproducen las jugadas a través de la transmisión en vivo de las partidas. Más tarde, se dio la llegada al salón del gran maestro español Francisco “Paco” Vallejo Pons, de 43 años; un invitado de lujo, sin duda, y, acaso, el mejor ajedrecista del historial de aquel país. Con naturalidad, y con la experiencia de casi una vida dedicada a descifrar los acertijos del juego, Paco Vallejo dio una clase magistral enseñando de qué manera los grandes maestros evalúan las diferentes posiciones de una partida.

Hace casi un siglo, el ajedrecista norteamericano Frank Marshall (1877-1944) acuñó una frase que aún sigue en vigencia: “En el ajedrez como en la vida, tener un mal plan es mejor que no tener ninguno”. Y cuando el visitante español participó del análisis del juego entre Fausti y Granda, no dudó en decir: “La posición del blanco no es mala, pero no tiene un plan. Tuvo una oportunidad y no la aprovechó. Ahora el bando negro (el de Julio Granda) puede respirar tranquilo. La posición es sólida de ambos lados; esto debería terminar en empate”. Diez jugadas después, el niño argentino y la leyenda peruana ingresaban al salón de análisis con muestras de satisfacción y disgusto.

Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- fue el primero en romper el silencio. “Tenía ventaja, pero no vi cómo pasar las piezas. Seguro que en esa posición tenía que jugar el peón a “h4” y la torre a “g1”, le contó el niño al maestro Mela, quien asintió, y le susurró: “Sí, esa era la secuencia que señalaba la máquina”.

Hace tres meses, Faustino y Granda coincidieron en el torneo “Prodigios y Leyendas” en Madrid. Esa vez, Fausti con blancas, logró un laborioso empate, y aunque ya había conseguido la primera norma de gran maestro, el medio punto, además, le permitió ganar su primer torneo en Europa, y con un punto y medio de ventaja sobre el escolta. Por eso, la partida de hoy tenía el antecedente cercano y, tal vez, afinando algunos detalles, se esperaba que el niño nacido en el barrio de San Cristóbal pudiera superar a Granda.

“En verdad, Faustino me sorprendió un poco en la apertura. Yo no quería repetir lo de Madrid, donde no la pasé bien. Hoy tampoco quedé bien, incluso mi posición era sólo de aguantar, no tenía ninguna chance de romper el juego”, dijo el ajedrecista peruano de 58 años y que brillara en el mundo del ajedrez entre las décadas de los ochenta y los noventa. Y agregó: “Tal vez, él sabía que no estaba obligado a ganar, porque si empata mañana logrará la norma, y tal vez, sin querer eso pudo influir en sus pensamientos durante el juego de hoy”.

“Yo creo que mi error fue que no encontré el plan de juego”, señaló Faustino, quien cursa el primer año de la escuela secundaria en Badalona. Y agregó: “En un momento pensé en cambiar mi alfil por su caballo, pero me dije ‘¿por qué? Si mi alfil es mejor y está bien ubicado”. La reflexión del pequeño llamó la atención del español Vallejo, y le respondió: “Fausti, así pensaba Bobby Fischer. Él decía que lo importante en el ajedrez son las piezas que se quedan en el tablero, no las que se van (risas)”.

Con el empate decretado, las chances de Faustino de lograr una nueva hazaña en el mundo del ajedrez se definirán mañana; su rival será el flamante campeón argentino Diego Flores, quien, hace una semana, justamente venció al niño en la serie final del 100° campeonato argentino. Flores y Faustino tienen un breve historial de enfrentamientos. Han jugado, en ritmo de ajedrez pensado o clásico, sólo en cuatro ocasiones, con dos victorias para cada uno.

En la partida de mañana, Faustino Oro irá con piezas negras. Si consigue un empate habrá cumplido su sueño de sumar la segunda norma de gran maestro, aunque para ser consagrado como tal deberá sumar otra más, según lo exige la reglamentación de la FIDE. Si el niño consiguiera vencer a Flores, entonces, no sólo alcanzaría su primer objetivo, sino que, además, se perfilaría en la lucha del primer puesto. Dependerá de los resultados de Tari y Shirov, que jugarán, con negras, ante Mareco y Granda, respectivamente Una derrota sería su peor escenario.

El gran maestro español Paco Vallejo Pons, que ganó en cinco ocasiones el campeonato de su país, que fue subcampeón mundial Sub 10 y campeón mundial Sub 18, que logró el título de gran maestro a los 17 años, se detuvo y habló con Infobae sobre el perfil ajedrecístico del niño argentino.

Ilan Schnaider, de 14 años, firmó tablas con el noruego Aryan Tari

“Lo mejor de Faustino es el nivel y madurez que ha logrado en el juego, a una edad muy joven. Es un caso único en la Argentina y en el mundo. Es el mejor en su edad. Tal vez mis diferencias con él a su edad pasan porque él se ha profesionalizado muy rápido; lo mío era muy amateur. Eran otros tiempos, sin redes sociales y en mi país no se me prestó mucha atención”, se explayó.

-¿Vos soñabas como Fausti a su edad ser campeón mundial?

-Yo llegué a ser campeón mundial, en la categoría Sub 18. Creo que tuve opciones porque estuve entre los 25 mejores del ranking. Pero para ser campeón mundial hace 100 años bastaba con jugar bien y ahora se necesita ser un “Terminator” del tablero; dejar todo por ese objetivo. Los N°1 del mundo, en su momento Djokovic, en tenis, o Carlsen en ajedrez fueron obsesivos de la perfección. Yo hacía lo que era normal, estudiar, trabajar, analizar, pero no cuidaba todo. También quería disfrutar de la vida.

-¿Qué te llama la atención de Faustino al verlo jugar?

-Creo que su aplomo. Tiene buenos nervios. Lo técnico en el ajedrez con un buen entrenador se aprende. Él ya les ha ganado a muchos buenos jugadores y eso le da confianza. Yo no tuve esa templanza y es difícil conseguirla. En verdad, yo no sé lo que la gente espera de él, pero tiene que saber que el camino es muy largo y duro. Cada día avanzar un poquito cuesta un poco más.

La octava rueda del Magistral Szmetan Giardelli tuvo dos focos destacados. La victoria del español Shirov ante el búlgaro Veselin Topalov, acaso la mejor partida del certamen hasta el momento, y el empate del joven maestro internacional argentino, Ilan Schnaider, de 14 años, quien detuvo el avance del puntero y primer preclasificado de la competencia, el noruego Aryan Tari. En gran manera, el joven ajedrecista del barrio de Palermo y socio del Círculo Torre Blanca logró neutralizar cada uno de los lances de la preparación del maestro extranjero, y con sólo tres minutos en su reloj contra los 33 de su rival. El empate llegó después de 34 jugadas de una Apertura Ruy López, en la Ilan llevó las piezas negras.

En las restantes partidas, Diego Flores venció, con negras, a Tomás Darcyl, y Sandro Mareco, con el mismo color de piezas, venció a Sergio Slipak.

El martes, desde las 14, se jugará la última rueda con estos duelos: Mareco (3,5 puntos) v. Tari (5,5), Diego Flores (5) v. Faustino Oro (5), Ilan Schnaider (2,5) v. Darcyl (1,5), Cheparinov (5) v. Slipak (3,5) y Granda (3) v. Shirov (5,5).