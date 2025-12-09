Deportes

Con un gran marco de público, comenzaron los cuartos de final del Interclubes

Con las actuaciones de Alex Barrena, Guido Andreozzi y Hugo Dellien, la jornada abrió con duelos vibrantes y definiciones ajustadas

Las Finales de la Liga de Primera División AAT se pusieron en marcha este lunes sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, en una jornada que reunió a destacados nombres del circuito profesional y un gran acompañamiento del público. Con los ocho equipos de damas y los ocho de caballeros ya definidos tras la etapa clasificatoria, comenzó formalmente la disputa del título en esta nueva edición.

La actividad comenzó con la competencia femenina. Allí, el conjunto de la Asociación Deportes Racionales, con Martina Capurro y Carla Markus como protagonistas, logró imponerse sobre River Plate por 2-1. Al mismo tiempo, en la cancha 2, San Lorenzo celebró otra victoria ajustada frente a Náutico Hacoaj también por 2-1. Con ambos triunfos, ADR se cruzará con el Ciclón en busca de un lugar en la final.

En el turno vespertino llegó el momento de los caballeros. Harrods, Gath y Chaves, que contó entre sus filas con Alex Barrena, Guido Andreozzi y Hugo Dellien, derrotó a Atlético Monte Grande por 2-1 y avanzó a semifinales. El duelo dejó además una gran fiesta en las tribunas: ambas hinchadas llevaron bombos y no dejaron de cantar y alentar a sus equipos durante toda la serie. Ahora, el conjunto de Belgrano espera por el ganador entre Buenos Aires Lawn Tennis Club y Temperley Lawn Tennis Club.

Al término de la serie, Barrena sostuvo: “Esta serie fue muy picante, los dos clubes trajeron mucha gente, parecía un estadio de fútbol. Es muy lindo jugar Interclubes y jugar con amigos. Por suerte terminamos ganando y ahora, a full para el partido del viernes”.

Este martes, a partir de las 10:30, abrirán la competencia en cancha central por los cuartos de final femeninos entre Comercio ante Ferro Carril Oeste. A partir de las 11:45, en la cancha 2, se medirán Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires versus Tenis Club Argentino.

Mientras que, en la jornada vespertina en la cancha central, se espera el duelo de caballeros entre Buenos Aires Lawn Tennis Club y Temperley Lawn Tennis Club, no antes de las 16:00,

No obstante, La Semana del Tenis continúa con los cuartos de final de Las Finales y con el Congreso Gestión del Tenis, que contará con las disertaciones del vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta, el presidente de Estudiantes de La Plata y de la Fundación Universidad del Deporte, Juan Sebastián Verón; el director ejecutivo de la AAT, Gastón Brum, el Director General de LaLiga para Latinoamérica, Marc Tarradas y Campeón Olímpico y Consultor deportivo para P1.Sports, Juan Pipa Gutiérrez, entre otros.

Cómo siguen Las Finales

Damas

  • Martes 09/12 - 10:30 | Comercio Vs Ferro Carril Oeste (Cancha Central)
  • Martes 09/12 - 11:45 | Gimnasia y Esg. de Bs.As Vs Tenis Club Argentino (Cancha 2)

Caballeros

  • Martes 09/12 - No antes de las 16:00 | Buenos Aires LTC vs. Temperley LTC (Cancha Central)
  • Miércoles 10/12 - 10:30 | Deportes Racionales vs. Racing Club (Cancha Central)
  • Miércoles 10/12 - No antes de las 16:00 | Gimnasia y Esg. de Bs.As Vs San Lorenzo (Cancha Central)

