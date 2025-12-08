Drama y festejo alocado: el gol en el último segundo con el que Argentina venció a Túnez en el Mundial de handball femenino

El elenco argentino se llevó la victoria en el último segundo

La selección argentina de handball femenino, más conocida como La Garra, se despidió del Mundial de la disciplina, disputado en Países Bajos y Alemania, con una agónica victoria frente a Túnez. El elenco argentino se impuso en un partido muy parejo con un tanto en el último segundo de Giuliana Gavilán, que selló el 30-29 definitivo y desató la locura de todo el plantel.

Transcurrían los últimos compases del encuentro disputado en el estadio Ahoy Rotterdam cuando Argentina se encontraba en ventaja por 29-28, aunque el elenco africano tenía la posesión del balón. El combinado albiceleste planteó una defensa 6-0 (todas las jugadoras de campo bloqueando el perímetro del área) para poder mantener la ventaja y conseguir su primera victoria en la Main Round. Sin embargo, Túnez encontró el empate con una jugada con pase a pívot y dejó el marcador 29-29 con solo 20 segundos por disputarse.

Pero eso no fue suficiente para agregarle más dramatismo a la definición. Argentina, como es habitual en este deporte, intentó sacar rápido desde la mitad de la cancha, ya que el reglamento permite jugar sin que el equipo contrario esté completamente en su campo, a diferencia del fútbol. No obstante, no hubo conexión entre la arquera y quien debía realizar el saque, la pelota siguió su rumbo hasta zona contraria y el segundero continuó su marcha, restándole aún más tiempo a una posible última jugada.

El momento del gol y el festejo alocado

Finalmente, La Garra pudo reponer, ya con Túnez completamente replegado e intentando una defensa compacta. Allí, con solo siete segundos disponibles, Elke Karsten, una de las figuras de Argentina en el Mundial, tomó la posta y asistió a Gavilán. La pívot se posteó con las defensoras africanas, giró, lanzó y marcó sobre la chicharra que indicaba el final del partido.

En cuanto al desarrollo del partido, se observó un dominio inicial absoluto de Argentina, que se adelantó 4:0 y mantuvo a Túnez sin remates al arco durante los primeros seis minutos. La diferencia se amplió rápidamente, y al llegar al minuto 14, la lateral izquierda Elke Karsten ya había convertido cinco goles, la mitad de los tantos de su equipo hasta ese momento.

Elke Karsten, una de las figuras de Argentina (@cahandball)

La eficacia ofensiva argentina alcanzó el 63%, mientras que Túnez apenas registraba un 28%. Aunque las tunecinas lograron reducir la brecha de 3:12 a 6:12, la arquera Valentina Meucci sostuvo la ventaja con una efectividad del 40% en atajadas durante la primera mitad, permitiendo que La Garra llegara al descanso con una diferencia de siete goles.

Tras la reanudación, Túnez mostró una actitud renovada y recortó la distancia a cinco tantos, impulsada por Fadwa Aouij. El marcador se estrechó aún más hasta el 16:20 cuando restaban veinte minutos. El impulso tunecino se consolidó en el minuto 43, cuando Sondes Hachana Ep Kerkeni anotó su quinto gol y dejó el tanteador 20:21, a solo un tanto de diferencia. La presión ejercida por Túnez provocó que Argentina perdiera momentáneamente el control del juego.

Incluso, las arqueras Roa Mkadem y Roua Bouida resultaron determinantes para el conjunto africano al detener tres de cuatro penales, sosteniendo la esperanza de una victoria tunecina, lo que le permitió a Túnez lograr ponerse al frente del marcador. Sin embargo, el elenco albiceleste fue el que se llevó la victoria con el mencionado gol de Gavilán.

De este modo, Argentina obtuvo su primer triunfo en la ronda principal y asegurando, al menos, el vigésimo puesto en la clasificación general. Además, cerró su participación en el torneo con una actuación que le permitió mejorar su ubicación respecto a ediciones anteriores.