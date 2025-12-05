Deportes

Jugando de local, Trump ocupó el centro de la cancha y fue figura en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente de los Estados Unidos recibió el Premio de la Paz de la FIFA, exhibió su química personal con Infantino y los invitados a la ceremonia escucharon dos temas musicales que son hits republicanos: Nessun Dorma e YMCA

Donald Trump recibio el Premio de la Paz de la FIFA - Gentileza Telefé Argentina

(Desde Washington, Estados Unidos) Gianni Infantino guionó una ceremonia a la medida de los gustos políticos y personales de Donald Trump: el sorteo del Mundial 2026 se hizo a dos millas de la Casa Blanca, recibió el Premio FIFA de la Paz, y el evento inició con Nessun Dorma y cerró con YMCA, dos temas icónicos que son himnos musicales para el presidente de los Estados Unidos.

La ceremonia se formalizó en el John F. Kennedy, un centro cultural que se inauguró en 1971 para rendir homenaje al líder demócrata asesinado en 1963.

Junto a Trump e Infantino se alinearon Claudia Sheinbaum -presidenta de México- y Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá. Esto explica la seguridad extraordinaria del evento, que fue similar a la que despliega los servicios secretos cuando Volodimir Zelenski o Benjamín Netanyahu visitan DC.

Hizo mucho frío antes de la ceremonia y nevó lento durante toda la mañana, pero eso no le importó a la Guardia Nacional que controlaba los checkpoints: para recorrer cincuenta metros y después ingresar al Kennedy Center se necesitaron más de una hora de larga fila con dos grados bajo cero de temperatura.

Sorteo del Mundial 2026: Andrea Bocelli - Gentileza: Telefé Argentina

Durante toda la campaña presidencial de 2024, Trump se apoyó en Nessun Dorma para fortalecer su discurso político. Se trata de un aria que pertenece al acto final de Turandot. y literalmente significa “que nadie duerma”.

Trump usaba la obra de Giacomo Puccini para instar a la votación en su favor, argumentando que nadie debía dormir ante las propuestas de Kamala Harris, candidata demócrata.

Infantino -titular de la FIFA- conoce el valor que Trump asigna a Turandot, y contrató a Andrea Bocelli para dibujar una sonrisa triunfante al presidente de los Estados Unidos. Bocelli emocionó a los invitados especiales, con una versión de Nessun Dorma que ya forma parte de la historia musical.

Gianni Infantino entregó a Donald
Gianni Infantino entregó a Donald Trump, el Premio FIFA de la Paz, (Washington, Estados Unidos)

Trump sostiene que su diplomacia presidencial ha mejorado al mundo en permanente conflicto. En este contexto, el presidente de los Estados Unidos asegura que logró la paz en Medio Oriente y África, por citar dos casos de fuerte impacto geopolítico.

Cuando María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su resistencia a la dictadura venezolana, el líder republicano no pudo ocultar su bronca y desazón. Siempre consideró que le correspondía por derecho propio. Pero no sucedió.

Gianni Infantino es amigo personal de Trump, al margen de su rol como titular del futbol mundial. Y ante la desilusión del presidente de Estados Unidos, creo el Premio FIFA de la Paz que se lo entregó al comienzo de la ceremonia en el Kennedy Center.

“Es uno de los mayores honores de mi vida”, sostuvo Trump cuando recibió el galardón.

Y completó: “El mundo es un lugar más seguro ahora y creo que Estados Unidos lo va a mantener así”.

Mark Carney, Claudia Sheinbaum y
Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026, (Washington, Estados Unidos)

Sheinbaum y Carney tienen una batalla comercial asimétrica con Trump. El líder republicano subió los aranceles de los productos que se exportan a Estados Unidos desde México y Canadá, y su relación política con Sheinbaum y Carney oscila todas las semanas.

Pero los tres mandatarios organizan el Mundial 2026 en sus respectivos países, y entonces mostraron sus mejores sonrisas cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaban al palco más vip del evento multitudinario que mezcló fútbol, poder y glamour.

Sin embargo, a diferencia de Carney que no sufre la política migratoria de Trump con los canadienses, Sheinbaum le dejó un mensaje en clave al presidente de los Estados Unidos.

“Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación, sostuvo Sheimbaun.

Y remató: “Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”.

Cuando terminó la ceremonia, Trump, Cagney y Sheinbaum se movieron hacia la Casa Blanca, adonde mantuvieron una reunión clave para aplacar la guerra comercial por los aranceles impuestos a las exportaciones mutuas.

Donald Trump antes del sorteo
Donald Trump antes del sorteo del Mundial 2026, (Washington, Estados Unidos)

Trump considera que Javier Milei es su aliado estratégico en América Latina, y durante su breve paso por la alfombra roja elogió al presidente argentino.

“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump.

A su lado estaba Infantino, que fue su sombra durante toda la ceremonia en el Kennedy Center.

