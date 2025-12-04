Deportes

Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

Habrá varios jugadores del top 100 y los mejores argentinos participarán del torneo. Será del 6 al 14 de diciembre en el Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López

Guardar
El peruano Varillas (izquierda), el
El peruano Varillas (izquierda), el brasileño Seyboth Wild (derecha) y el estadounidense Nava, algunos de los jugadores que darán el presente (Fuente: Reuters)

Los principales jugadores argentinos están confirmados y también habrá figuras internacionales que pisan fuerte en el circuito ATP. Las Finales del Interclubes que se celebrarán desde el 6 al 14 de diciembre tienen un line up que promete tenis de alto vuelo.

En total, 12 jugadores del Top 100 de los rankings mundiales de individuales y dobles darán el presente en la cita que forma parte de la Semana del Tenis, evento a cargo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, en Vicente López, jugarán Francisco Cerúndolo (21), Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Tomás Etcheverry (59), Francisco Comesaña (67), Mariano Navone (72) y Juan Manuel Cerúndolo (85).

Habrá jugadores de 18 nacionalidades distintas. Uno de ellos es el estadounidense Emilio Nava, 88 del ranking ATP, que luego de ganar cuatro torneos Challenger en los últimos meses atraviesa el mejor momento de su carrera. Este año, además, sumó victorias en Grand Slams y Masters 1000.

También estará el peruano Juan Pablo Varillas, que llegó a la segunda semana en Roland Garros en 2023, temporada en que alcanzó su mejor ranking (60). En ese torneo venció a un ex top ten: el polaco Hubert Hurkacz. Actualmente ocupa la 257° ubicación en el ranking ATP.

Otro de los tenistas que dará el presente es el brasileño Thiago Seyboth Wild, que alcanzó el 58° puesto de la clasificación mundial en 2024. Un año antes se había dado a conocer al mundo al eliminar al ex número 1, el ruso Daniil Medvedev, en la primera ronda de Roland Garros tras una memorable batalla a cinco sets.

Otra figura internacional que viene escalando en el circuito y jugará las Finales del Interclubes es el estadounidense Tristan Boyer, que este año logró su mejor ranking (fue 106° en septiembre), fruto de sus primeros triunfos en un cuadro principal de un Masters 1000 y un Grand Slam.

También estarán el boliviano Hugo Dellien (140), el paraguayo Daniel Vallejo (144), el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (196), baluartes del tenis sudamericano. Además están convocados el libanés Haby Habib y el kazajo Dmitry Popko, entre otros.

Belgrano, con los hermanos Cerúndolo,
Belgrano, con los hermanos Cerúndolo, fue campeón en la edición 2024 (Fuente: Prensa AAT)

Las Finales

Será la definición de la Liga de Primera División AAT, correspondiente al circuito de Interclubes.

Los mejores 8 equipos de damas y de caballeros competirán desde cuartos de final en las canchas rápidas del club de Vicente López.

Por primera vez en 15 años, habrá prize money para los mejores equipos.

Belgrano (con los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo) en caballeros, y ADR (con Nadia Podoroska a la cabeza) en damas son los campeones defensores.

Los grupos de la Liga de Primera División

Caballeros

Grupo A: GEBA / San Lorenzo / Urquiza Tenis Club / Villa Real Tenis

Grupo B: Harrods Gath & Chaves / Comercio / Ferro Carril Oeste / Temperley Lawn Tennis Club

Grupo C: Club Belgrano / Buenos Aires LTC / F. Gral. San Martín / Monte Grande

Grupo D: Racing Club / Tenis Club Argentino / Deportes Racionales / Banco Provincia Bs. As.

Damas

Grupo A: San Lorenzo / Vélez Sarsfield / Náutico Hacoaj / Darling Tennis Club

Grupo B: Ferro Carril Oeste / San Fernando / Tenis Club Argentino / Luján Tenis Club

Grupo C: GEBA / Independiente / El Jagüel / Comercio

Grupo D: Buenos Aires LTC / Deportes Racionales / River Plate / Harrods Gath & Chaves

ADR, con Nadia Podoroska a
ADR, con Nadia Podoroska a la cabeza, es campeón defensor en damas (Fuente: Prensa AAT)

La Semana del Tenis

Además de Las Finales, competencia por excelencia de esta semana, que contará con varios tenistas top 100 y será televisada por TyC Sports, el Círculo de la Fuerza Aérea alojará otros eventos en simultáneo. El Circuito Seniors AAT tendrá su broche de oro con El Masters, que reúne a los mejores jugadores de cada categoría del 2025.

Además, los 10 jugadores que más puntos ganaron en los torneos relámpago de la AAT en el año competirán en el Masters de Americanos.

A su vez, el departamento de Capacitación de la AAT desarrollará el Congreso Nacional de Tenis, con 3 jornadas previstas para distintos actores: gestores, profesores y madres y padres. Personalidades como Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata), Gustavo Marcaccio (Director de la Rafa Nadal Academy), Javier Frana (capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF), Alejandro Cerúndolo (reconocido entrenador de tenis) y muchas otras serán parte dando conferencias sobre distintos temas de interés.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoInterclubesAATFinalesdeportes-argentina

Últimas Noticias

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

Eben Etzebeth, jugador del seleccionado de Sudáfrica, fue suspendido por la World Rugby

Se conoció la dura sanción

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

El joven italiano de Mercedes, que recibió ataques en las redes sociales y de importantes integrantes de Red Bull tras ser superado por Norris, reveló lo que le dijo el neerlandés antes del GP de Abu Dhabi de la F1

El contundente apoyo de Verstappen

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

El primer entrenamiento en Yas Marina contará con la particularidad de que gran parte de las escuderías cambiará a los corredores titulares con el fin de cumplir con la normativa

Los nueve pilotos novatos que

La increíble doble atajada de un arquero en el mismo lanzamiento durante una definición por penales de la Copa de Alemania

Daniel Peretz se transformó en el protagonista de la jornada pese a la derrota de su equipo frente al Holstein Kiel en los octavos de final

La increíble doble atajada de

Los cinco partidos de fútbol más buscados por los argentinos en Google durante 2025

La mayoría de los usuarios se inclinaron por el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en primer lugar

Los cinco partidos de fútbol
DEPORTES
La Semana del Tenis, el

La Semana del Tenis, el mega evento que reunirá a todo el deporte en un mismo lugar: “Queremos que sea nuestra propia Copa Davis”

Se conoció la dura sanción que recibió una estrella de los Springboks por su desagradable agresión ante Gales

El contundente apoyo de Verstappen a Antonelli tras las críticas que recibió en Qatar: “No te preocupes por esta clase de gente”

Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

La increíble doble atajada de un arquero en el mismo lanzamiento durante una definición por penales de la Copa de Alemania

TELESHOW
La emoción de Nicolás Cabré

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

INFOBAE AMÉRICA

Melania Trump logró repatriar a

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en diciembre 2025 tras los aumentos

Documentos secretos revelan la maquinaria de muerte del régimen de Bashar al Assad en Siria: más de 10.000 presos asesinados