Figuras en ascenso y de 18 países diferentes: quiénes son los tenistas internacionales que estarán en las Finales del Interclubes

El peruano Varillas (izquierda), el brasileño Seyboth Wild (derecha) y el estadounidense Nava, algunos de los jugadores que darán el presente (Fuente: Reuters)

Los principales jugadores argentinos están confirmados y también habrá figuras internacionales que pisan fuerte en el circuito ATP. Las Finales del Interclubes que se celebrarán desde el 6 al 14 de diciembre tienen un line up que promete tenis de alto vuelo.

En total, 12 jugadores del Top 100 de los rankings mundiales de individuales y dobles darán el presente en la cita que forma parte de la Semana del Tenis, evento a cargo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina, en Vicente López, jugarán Francisco Cerúndolo (21), Sebastián Báez (45), Camilo Ugo Carabelli (49), Tomás Etcheverry (59), Francisco Comesaña (67), Mariano Navone (72) y Juan Manuel Cerúndolo (85).

Habrá jugadores de 18 nacionalidades distintas. Uno de ellos es el estadounidense Emilio Nava, 88 del ranking ATP, que luego de ganar cuatro torneos Challenger en los últimos meses atraviesa el mejor momento de su carrera. Este año, además, sumó victorias en Grand Slams y Masters 1000.

También estará el peruano Juan Pablo Varillas, que llegó a la segunda semana en Roland Garros en 2023, temporada en que alcanzó su mejor ranking (60). En ese torneo venció a un ex top ten: el polaco Hubert Hurkacz. Actualmente ocupa la 257° ubicación en el ranking ATP.

Otro de los tenistas que dará el presente es el brasileño Thiago Seyboth Wild, que alcanzó el 58° puesto de la clasificación mundial en 2024. Un año antes se había dado a conocer al mundo al eliminar al ex número 1, el ruso Daniil Medvedev, en la primera ronda de Roland Garros tras una memorable batalla a cinco sets.

Otra figura internacional que viene escalando en el circuito y jugará las Finales del Interclubes es el estadounidense Tristan Boyer, que este año logró su mejor ranking (fue 106° en septiembre), fruto de sus primeros triunfos en un cuadro principal de un Masters 1000 y un Grand Slam.

También estarán el boliviano Hugo Dellien (140), el paraguayo Daniel Vallejo (144), el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (196), baluartes del tenis sudamericano. Además están convocados el libanés Haby Habib y el kazajo Dmitry Popko, entre otros.

Belgrano, con los hermanos Cerúndolo, fue campeón en la edición 2024 (Fuente: Prensa AAT)

Las Finales

Será la definición de la Liga de Primera División AAT, correspondiente al circuito de Interclubes.

Los mejores 8 equipos de damas y de caballeros competirán desde cuartos de final en las canchas rápidas del club de Vicente López.

Por primera vez en 15 años, habrá prize money para los mejores equipos.

Belgrano (con los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo) en caballeros, y ADR (con Nadia Podoroska a la cabeza) en damas son los campeones defensores.

Los grupos de la Liga de Primera División

Caballeros

Grupo A: GEBA / San Lorenzo / Urquiza Tenis Club / Villa Real Tenis

Grupo B: Harrods Gath & Chaves / Comercio / Ferro Carril Oeste / Temperley Lawn Tennis Club

Grupo C: Club Belgrano / Buenos Aires LTC / F. Gral. San Martín / Monte Grande

Grupo D: Racing Club / Tenis Club Argentino / Deportes Racionales / Banco Provincia Bs. As.

Damas

Grupo A: San Lorenzo / Vélez Sarsfield / Náutico Hacoaj / Darling Tennis Club

Grupo B: Ferro Carril Oeste / San Fernando / Tenis Club Argentino / Luján Tenis Club

Grupo C: GEBA / Independiente / El Jagüel / Comercio

Grupo D: Buenos Aires LTC / Deportes Racionales / River Plate / Harrods Gath & Chaves

ADR, con Nadia Podoroska a la cabeza, es campeón defensor en damas (Fuente: Prensa AAT)

La Semana del Tenis

Además de Las Finales, competencia por excelencia de esta semana, que contará con varios tenistas top 100 y será televisada por TyC Sports, el Círculo de la Fuerza Aérea alojará otros eventos en simultáneo. El Circuito Seniors AAT tendrá su broche de oro con El Masters, que reúne a los mejores jugadores de cada categoría del 2025.

Además, los 10 jugadores que más puntos ganaron en los torneos relámpago de la AAT en el año competirán en el Masters de Americanos.

A su vez, el departamento de Capacitación de la AAT desarrollará el Congreso Nacional de Tenis, con 3 jornadas previstas para distintos actores: gestores, profesores y madres y padres. Personalidades como Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata), Gustavo Marcaccio (Director de la Rafa Nadal Academy), Javier Frana (capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF), Alejandro Cerúndolo (reconocido entrenador de tenis) y muchas otras serán parte dando conferencias sobre distintos temas de interés.