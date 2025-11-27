“No vi un mejor nocaut”: la impresionante finalización del argentino Lucas Corbage en MMA que pelea por ser el KO del año

El impactante nocaut del argentino Lucas Corbage

La noche en el Complejo Art Media de Buenos Aires quedó marcada por la contundencia de un solo golpe: Lucas Corbage se consagró como nuevo campeón interino ligero de la Fusion Fight Championship (FFC) tras noquear de manera fulminante al venezolano Ronal Padilla en el primer asalto. El público, reunido sobre la Avenida Corrientes, presenció cómo el argentino, de ascendencia brasileña, resolvió el combate en apenas unos segundos, desatando una ovación inmediata.

El desenlace fue tan rápido como categórico. Corbage, apodado Luberaa, conectó un derechazo limpio y preciso que dejó sin reacción a Padilla, quien hasta ese momento ostentaba el título interino. El árbitro intervino de inmediato, decretando el final de la pelea sin lugar a controversias. El nocaut, ejecutado con una potencia inapelable, se inscribió entre los momentos más memorables de la velada y consolidó el ascenso de Corbage en la escena de las artes marciales mixtas.

Los relatos y comentarios estuvieron a la altura de lo que fue el KO: “¡Ohhh, tremendo nocaut de Lucas Corbage! Animalada de nocaut de Corbage y es el campeón. ¡Por favor, qué nocaut! La mano que metió y lo derribó, porque vino con el boxeo afiladísimo. La mano que metió el nuevo campeón interino”. Hasta allí, los comentaristas estaban expectantes respecto a la pelea y hasta habían opinado que esperaban que Corbage derribara segundos atrás al venezolano.

Mientras los médicos buscaban asistir a Padilla, los narradores permanecieron asombrados: “Por el amor de Dios, la mano que metió este tipo. Es una cosa de locos. Se cayó en cámara lenta Padilla. Está mal, no lo pueden despertar”. También recordaron que en su pelea anterior, el argentino no había podido definir el combate a pesar de haber tenido seis veces en la lona a su rival.

Uno de los nocauts más impactantes del año

Con esta victoria, Corbage se adueñó del cinturón interino de las 70,3 kilogramos (155 libras), desplazando a un rival que llegaba como favorito tras haberse consagrado en la edición FFC 97. La expectativa de un combate extenso se desvaneció ante la eficacia del argentino, que revirtió todos los pronósticos con un solo golpe.

Las adulaciones para Corbage continuaron ya con Padilla repuesto: “Es el mejor nocaut de la historia que se dio acá, ¿no? Por Dios, lo miro y no lo puedo creer. ¡Qué nocaut! Tremendo, tremendo. Por favor, lo que hizo este chico”.

La jornada también ofreció otros duelos destacados. El peruano Jon Gary Rivera se impuso por decisión unánime al argentino Martín Blanco, adjudicándose el título mosca. Por su parte, Héctor Almonacid sometió a Ángel Escobar con un mataleón, asegurando el cinturón interino pluma.

A pesar de estos resultados, todas las miradas se concentraron en Corbage, cuya actuación no solo le otorgó el título, sino que también lo posicionó como una de las figuras emergentes de la FFC. La contundencia de su nocaut y la manera en que desbarató la lógica previa del enfrentamiento lo convirtieron en el protagonista indiscutido de la noche.

Luberaa Corbage tiene 36 años y una extensa carrera profesional en las artes marciales mixtas que lo vieron cosechar 13 victorias (5KO y 4 sumisiones) y 4 derrotas. Nacido en 1989 en Guaratinguetá, al interior de San Pablo, el brasileño se nacionalizó argentino: está en el país desde el 2011 cuando llegó para estudiar, aunque su vida terminó decantando en las MMA ya que contaba con experiencias en jiu jitsu desde adolescente. Fusion Fight Championship es una empresa latinoamericana de la especialidad que nació hace 15 años