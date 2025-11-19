Copa Davis: el equipo argentino se entrenó con el foco puesto en el debut ante Alemania

La Selección Argentina de Tenis completó una intensa jornada de entrenamientos en Bolonia a dos días del debut ante Alemania (Crédito: Prensa:AAT)

A dos días del debut por los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis, la Selección Argentina de Tenis YPF pasó un martes a puro trabajo y camaradería en Bolonia, mientras afina los últimos detalles para el cruce ante Alemania, liderada por Alexander Zverev, en la búsqueda de un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

El plantel integrado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, junto al capitán Javier Frana y el subcapitán Eduardo Schwank, aprovechó el mediodía para distenderse.

El grupo almorzó en un restaurante del centro histórico, a metros del hotel del torneo, donde las pastas y los cortes de carne volvieron a ser la elección predominante. Bajo la gestión de Frana, estas comidas compartidas se transformaron en un sello: espacios de intimidad para reforzar la unión interna y mantener la energía colectiva en su punto justo. Tras el almuerzo, hubo tiempo para una breve caminata por la Piazza Maggiore, uno de los puntos emblemáticos de Bolonia.

Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña jugaron un dobles de entrenamiento frente a Andrés Molteni y Horacio Zeballos, la dupla invicta en Copa Davis (Crédito: Prensa AAT)

Después de un descanso, el equipo se trasladó al complejo BolognaFiere, sede del Final 8 para dar inicio a los entrenamientos. En uno de las canchas auxiliares, Etcheverry y Comesaña iniciaron una rutina intensa de movilidad y precisión bajo la supervisión constante de Frana y Schwank. En paralelo, en la cancha contigua, Cerúndolo realizó trabajos específicos y luego disputó un dobles junto a Comesaña frente a la dupla Molteni–Zeballos, que mantiene un récord perfecto en la Copa Davis.

Mientras tanto, Etcheverry prolongó su entrenamiento individual en la cancha 1, ajustando detalles con su entrenador y el capitán. La actividad se extendió hasta cerca de las 21, momento en que todo el plantel pasó a la zona de recuperación para completar la jornada con los trabajos de kinesiología.

De cara al debut, el equipo argentino volverá a entrenarse este miércoles en doble turno: primero de 11 a 12 en el court central, y por la tarde en las canchas secundarias, en lo que será el último ensayo antes de salir a competir.

Cerca del mediodía local se completó la delegación nacional con las llegadas del presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, y del vicepresidente, Mariano Zabaleta. Las autoridades de la AAT saludaron al equipo y, por la tarde, siguieron de cerca los entrenamientos.

La delegación alemana entrenó en paralelo a la Argentina; Alexander Zverev peloteó con Yannick Hanfmann durante la sesión vespertina

No obstante, Alemania trabajó con una rutina muy similar a la de Argentina y, de hecho, ambos equipos coincidieron durante un tramo de la práctica en las canchas auxiliares. Alexander Zverev peloteó con Yannick Hanfmann.

La raqueta número uno de Alemania, Zverev, se refirió en la conferencia de prensa de este martes: “Estoy muy feliz de estar en este equipo. Ya lo dije antes. La única razón por la que estoy aquí es por este equipo. Sigo diciendo, y lo seguiré diciendo, que prefiero el antiguo formato de la Copa Davis. Creo que era histórico jugar los partidos de ida y vuelta. También amo a este equipo. Todos queremos tener éxito juntos. Solo nos quedan un par de años para lograrlo con esta formación. Por eso estoy aquí”.

Mientras que el capitán Michael Kohlmann se refirió al equipo nacional: “Argentina es un equipo duro, con excelentes singlistas. Francisco Cerúndolo ha demostrado ser un jugador de primer nivel. Tomás Etcheverry ya ha tenido grandes años. Tienen un jugador de dobles que ha ganado dos Grand Slams. Es difícil hablar de favoritos, pero creo que nos sentimos bien en nuestra posición y esperamos con ilusión toda la semana”.

Y en cuanto a Frana comentó: “Javier Frana fue nuestra estrella en mi primer equipo de tenis de la Bundesliga, en mi ciudad natal. Era mi ídolo de niño. De hecho, me enseñó a jugar dobles. Fue una persona muy especial para mí en aquellos años. Es especial compartir la cancha de una manera diferente. Pero creo que eso es todo. Una vez que entremos a la cancha, él hará todo lo posible para que gane Argentina. Yo haré todo lo posible para que gane Alemania”.

Comenzó el Final 8

Raphael Collignon de Bélgica celebra al vencer al francés Corentin Moutet en los cuartos de final de la Copa Davis (Crédito: AP Foto/Luca Bruno)

Por los cuartos de final Bélgica dio la sorpresa al superar a Francia por 2-0. En el primer enfrentamiento del día, Raphael Collignon le ganó a Corentin Moutet por 2-6, 7-5, 7-5. Luego, Zizou Bergs fue el encargado de sellar la clasificación al vencer a Arthur Rinderknech por 6-3 y 7-6(4).

El rival de los belgas saldrá del duelo de este miércoles entre Italia, el bicampeón del certamen, y Austria. La serie comienza a partir de las 12:00 (hora de la Argentina).