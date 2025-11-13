Los Pumas jugarán ante Escocia un partido que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

Argentina cayó en Edimburgo en su última visita (Foto: Reuters/Craig Brough)

El seleccionado argentino de rugby se juega mucho más que un simple partido en su próximo cruce ante Escocia en Murrayfield este domingo. El encuentro definirá no solo el pulso reciente de la histórica rivalidad, sino también la posición clave de Argentina en el ranking de World Rugby, un factor determinante para el sorteo de la Copa del Mundo Australia 2027 (del 1 de octubre al 13 de noviembre). El reto inmediato pasa por defender su ubicación dentro del lote de los mejores seis equipos del mundo para aspirar a ser cabeza de serie en el Mundial.

Tras vencer a Gales por 52-28, el equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con un registro de 12 triunfos y 13 caídas ante Escocia en 25 enfrentamientos oficiales. El antecedente más reciente se remonta a 2022, con goleo escocés en Edimburgo por 52-29, aunque en esa misma temporada Los Pumas obtuvieron respuestas positivas como local. La mirada está puesta ahora en la tabla global: de acuerdo con el último ranking oficial de la entidad madre, Argentina ocupa el sexto lugar, con 84.30 puntos, justo detrás de Francia (86.95) y apenas por encima de Australia (81.69).

El partido contra Escocia será vital para mantener la posición en el ranking (Foto: Reuters/Craig Brough)

De cara al partido del domingo, las proyecciones indican que Los Pumas podrían sumar 1.49 puntos si logran una victoria con punto bonus, lo que ampliaría la diferencia respecto a los oceánicos. Un triunfo sin bonus añadiría 0.99 puntos al equipo argentino. En caso de perder con punto bonus defensivo, Argentina restará 1.01 puntos; una derrota sin bonus representará una caída de 1.51 puntos, con el riesgo de que Escocia quede a sólo 0.6 unidades.

Por su parte, Australia tendrá un choque durísimo antes Irlanda. Los Wallabies sólo ajustarán su puntaje si consiguen la victoria en Dublín. Un éxito con punto bonus aportará tres puntos al ranking, mientras que un triunfo sin bonus sumará dos unidades.

En la previa al partido, las delegaciones confirmaron movimientos en sus listas de concentrados. El entrenador escocés Gregor Townsend recuperó al pilar Will Hurd y al primera línea Jamie Bhatti, pero descartó a Arron Reed y Rory Sutherland por lesiones. Por el lado argentino, Bautista Pedemonte dejó la concentración y su lugar fue ocupado por Pedro Rubiolo, quien se reincorpora tras superar una dolencia física.

Argentina no pisa tierra escocesa desde 2022 (Foto: Reuters/Russell Cheyne)

Históricamente, Escocia domina el historial reciente con 10 victorias en los últimos 14 encuentros, aunque Los Pumas cuentan con antecedentes clave como el éxito en los cuartos de final del Mundial de Francia 2007 y en la fase de grupos de Nueva Zelanda 2011. El partido en Murrayfield representa una oportunidad vital para emparejar la estadística global y, especialmente, para sostener la posición en el ranking que puede marcar el destino de Argentina hacia el Mundial.

Así está el Top 10 del Ranking de World Rugby

1. Sudáfrica – 93.06

2. Nueva Zelanda – 91.35

3. Irlanda – 89.83

4. Inglaterra - 88.06

5. Francia – 86.95

6. Argentina – 84.30

7. Australia – 81.69

8. Escocia – 81.21

9. Fiji – 81.15

10. Italia – 78.98

El historial competo de Los Pumas ante Escocia:

Partidos: 25

Triunfos: 12

Derrotas: 13

Empates: 0

La lista de partidos

19/11/2022 Escocia 52 vs Argentina 29, en Murrayfield

16/07/2022 Argentina 34 vs Escocia 31, en Stgo. del Estero

09/07/2022 Argentina 6 vs Escocia 29, en Salta

02/07/2022 Argentina 26 vs Escocia 18, en Jujuy

24/11/2018 Escocia 14 vs Argentina 9, en Edimburgo

23/06/2018 Argentina 15 vs Escocia 44, en Resistencia (Chaco)

19/11/2016 Escocia 19 vs Argentina 16, en Edimburgo

08/11/2014 Escocia 41 vs Argentina 31, en Edimburgo

20/06/2014 Argentina 19 vs Escocia 21, en Córdoba

25/09/2011 Argentina 13 vs Escocia 12, en Wellington (RWC 2011)

19/06/2010 Argentina 9 vs Escocia 13, en Mar del Plata

12/06/2010 Argentina 16 vs Escocia 24, en Tucumán

28/11/2009 Escocia 6 vs Argentina 9, en Edimburgo

14/06/2008 Argentina 14 vs Escocia 26, en Buenos Aires (Vélez)

07/06/2008 Argentina 21 vs Escocia 15, en Rosario

07/10/2007 Argentina 19 vs Escocia 13, en París (RWC 2007)

12/11/2005 Escocia 19 vs Argentina 23, en Edimburgo

18/11/2001 Escocia 16 vs Argentina 21, en Edimburgo

21/08/1999 Escocia 22 vs Argentina 31, en Edimburgo

11/06/1994 Argentina 19 vs Escocia 17, en Buenos Aires (Ferro)

04/06/1994 Argentina 16 vs Escocia 15, en Buenos Aires (Ferro)

10/11/1990 Escocia 49 vs Argentina 3, en Edimburgo

24/11/1973 Escocia 12 vs Argentina 11, en Edimburgo

27/09/1969 Argentina 3 vs Escocia 6, en Buenos Aires (GEBA)

13/09/1969 Argentina 20 vs Escocia 3, en Buenos Aires (GEBA)