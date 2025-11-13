El ranking histórico que pasó a liderar Messi tras una investigación: el dato que deja a Cristiano Ronaldo como “el peor” de la lista

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ejes de un nuevo ranking en el mundo del fútbol

La asistencia de Lionel Messi a Tadeo Allende para cerrar la goleada 4-0 del Inter Miami sobre Nashville en Florida y avanzar a la segunda ronda del Playoff en la Major League Soccer (MLS) generó un debate en redes sociales después de que la Pulga llegara a los 400 pases gol en su carrera. La cima de ese registro estaba en pugna y provocó una infinidad de comentarios a la hora de certificar con datos chequeables quién es el líder histórico de ese rubro.

Inicialmente, muchos usuarios indicaron que el primer lugar le pertenecía al legendario húngaro Ferenc Puskás (404) con una corta ventaja sobre su escolta y campeón del mundo, pero el estadígrafo Silvio Maverino se contactó desde El Gráfico con el historiador David Sánchez, quien desmintió esa información a través de su cuenta de X (antes, Twitter), @AnamnesisF. “Las 404 asistencias que le adjudican a Puskas son una estimación y que solo hay 360 que fueron confirmadas”, afirmó en charla con ese portal.

De esta manera, sin rivales inmediatos a la vista, Messi se quedó con el liderazgo del escalafón armado por la fuente citada después de haber rubricado 400 asistencias en 1.133 partidos distribuidas entre Barcelona (269), selección argentina (60), Inter Miami (37) y París Saint-Germain (34). Pelé permanece segundo con 370 colaboraciones en 818 encuentros y Ferenc Puskás cierra el podio con 360 en 719 duelos.

Johan Cruyff se ubica en el cuarto lugar con 346 en 699 compromisos y cierra los cinco lugares iniciales Alex De Souza, volante ofensivo brasileño que jugó en Flamengo y Palmeiras, entre otros equipos, y acumuló 308 pases gol en 929 cotejos. Dusan Tadic es el primer jugador activo que aparece por detrás de Leo. El hombre del Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos se coloca en el sexto peldaño con 302 en 924 partidos y Kevin De Bruyne, el único de la lista enumerada que juega en la élite europea, le sigue con 295 en 777 encuentros.

El beso que esperó décadas entre Messi y la Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Ángel Di María es el único ladero de la Albiceleste presente en el ranking junto al ocho veces ganador del Balón de Oro. La estrella de Rosario Central ocupa la 11° ubicación, por detrás de los mencionados, a los que se suman Luis Suárez, Luis Figo y Ryan Giggs, gracias a sus 279 asistencias en 973 presencias.

El ranking armado por Maverino se cierra con Moujlin, un veterano delantero neerlandés que falleció en 2011 y recolectó 272 combinaciones en 674 juegos. Le sigue Xavi Hernández y recién en la 14° colocación aparece Cristiano Ronaldo. El portugués de 40 años está igualado con Thomas Müller y supera a Neymar, pero todavía está muy lejos de los primeros lugares con 259 pases gol en 1.296 duelos.

A esta situación, se agrega que el Bicho es el peor jugador de esta nómina en materia de promedio, porque el campeón de la última Nations League con Portugal ostenta un 0,19 por partido. Eso significa que da una asistencia cada cinco presencias y está muy lejos de los anteúltimos Giggs y Müller (0,27).

Cristiano Ronaldo viene de ganar la Nations League con Portugal (Crédito: Reuters/Kai Pfaffenbach)

Además, bajo ese asterisco, Lionel Messi tampoco entra en el Top 5 porque está sexto (0,35), por detrás de Puskás (0,50), Cruyff (0,49), Pelé (0,45), Moujlin (0,40) y De Bruyne (0,37).

Vale destacar que el capitán de la Albiceleste es el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones después de las dos brindadas en la goleada 6-0 sobre Puerto Rico en el último amistoso disputado en octubre. Suma 60 y superó a Neymar y al estadounidense Landon Donovan, según informó la AFA.

EL RANKING COMPLETO

Lionel Messi (Argentina) : 400 asistencias, 1133 partidos

Pelé (Brasil) : 370 asistencias, 818 partidos

Ferenc Puskás (Hungría) : 360 asistencias, 719 partidos

Johan Cruyff (Países Bajos) : 346 asistencias, 699 partidos

Alex de Souza (Brasil) : 308 asistencias, 929 partidos

Dušan Tadić (Serbia) : 302 asistencias, 924 partidos

Kevin De Bruyne (Bélgica) : 295 asistencias, 777 partidos

Luis Suárez (Uruguay) : 293 asistencias, 1.028 partidos

Luis Figo (Portugal) : 282 asistencias, 919 partidos

Ryan Giggs (Gales) : 281 asistencias, 1.027 partidos

Ángel Di María (Argentina) : 279 asistencias, 973 partidos

Moujlin (Países Bajos) : 272 asistencias, 674 asistencias

Xavi Hernández (España) : 262 asistencias, 1.017 partidos

Cristiano Ronaldo (Portugal) : 259 asistencias, 1.296 partidos

Thomas Müller (Alemania) : 259 asistencias, 932 partidos

Neymar (Brasil): 257 asistencias, 741 partidos