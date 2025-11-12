Crece la polémica en la familia Schumacher: el escándalo que afloró tras el compromiso del sobrino de Michael

Continúa la polémica en la familia Schumacher

El anuncio del compromiso matrimonial de David Schumacher, joven piloto e hijo del ex piloto Ralf Schumacher, trajo alegría a parte de la familia, pero también dejó al descubierto cicatrices provocadas por años de desencuentros, especialmente la ausencia de su madre, Cora Brinkmann, en el momento de celebración. El propio David Schumacher compartió la noticia con fotografías en redes sociales desde una playa en Maldivas, donde selló su compromiso con la también automovilista Vivien Keszthelyi, ambos de 24 años.

“El océano fue testigo de nuestro amor y la puesta de sol selló nuestra promesa. 05.11.2025”, publicó David en Instagram. Por ese mismo canal, Vivien agradeció el apoyo recibido: “¡Muchísimas gracias a todos por sus hermosos deseos y amables palabras! Estamos profundamente conmovidos por todo el cariño y el apoyo”. El anuncio, según reportó el Daily Mail, fue recibido con entusiasmo por parte de la familia paterna, incluido Ralf Schumacher, quien rápidamente reaccionó en la publicación, sin embargo, llamó la atención el silencio de su madre Cora.

Mientras las dificultades de salud de Michael Schumacher ocuparon la atención pública durante años, otra interna familiar fue cobrando dimensión mediática: el persistente distanciamiento entre David Schumacher y su madre, Cora Brinkmann. La ruptura del matrimonio entre Ralf y Cora en 2015 desató varias disputas, algunas ventiladas públicamente en redes sociales y entrevistas, en especial tras la revelación de Ralf sobre su vínculo con Etienne Bousquet-Cassagne, su manager. Brinkmann expresó sentirse lastimada por el modo en que recibió la noticia. “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, declaró. Además, manifestó inseguridades sobre la relación: “¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”.

Las tensiones se hicieron evidentes cuando David Schumacher decidió publicar un mensaje pidiéndole a su madre que “nos dejara en paz y nos dejara vivir nuestras vidas”, que luego eliminó. En esa declaración, David fue concreto: “Normalmente no me gusta hablar de asuntos familiares en público porque estos temas no deberían discutirse en internet. Desafortunadamente, mi madre parece tener una opinión diferente. Solo quiero vivir mi vida en paz y alcanzar mis metas sin que me pregunten sobre todas las cosas de las que mi madre nos acusa a mi padre y a mí”.

El sobrino de Michael Schumacher se comprometió con una piloto (@davidschumacher_official)

Además, durante octubre del 2024, David Schumacher describió episodios conflictivos sucedidos tras el divorcio de sus padres, incluyendo una denuncia de comportamiento violento: “Hubo un incidente en el que ella quería separarme de mi propio padre en contra de mi voluntad y se salió tanto de control que tuvimos que llamar a la policía porque ella golpeaba a mi padre sin parar”. Relató también que su madre lo amenazó con dejar de firmar autorizaciones para su carrera automovilística si decidía vivir con su padre, y concluyó que “no quería estar cerca de ella nunca más”.

En otro fragmento, David Schumacher apuntó que “las constantes acusaciones contra mi padre de que me metió todo en la cabeza y solo habla mal de ella no son ni remotamente ciertas. Mi padre siempre hizo todo lo posible para que yo tuviera una buena relación con mi madre. Durante años, papá me convenció repetidamente para que le diera otra oportunidad”.

David se había pronunciado en contra de su madre (@davidschumacher_official)

La reciente publicación sobre el compromiso no recibió respuesta pública alguna de Cora Brinkmann, y diferentes medios, entre ellos Der Spiegel, consignaron la falta de interacción entre madre e hijo en redes sociales.

El joven corredor, que superó en 2022 una fractura de vértebra en un accidente en el Hockenheimring, mantiene su carrera en el automovilismo junto a su prometida mientras busca avanzar hacia categorías superiores. El entorno familiar permanece dividido, una situación que quedó expuesta en la jornada del anuncio de su casamiento, en la que la alegría por la unión no ocultó el trasfondo de ausencias y disputas previas.

Esta noticia supone un respiro en un contexto marcado por disputas internas y la larga recuperación de Michael Schumacher, tío de David y siete veces campeón mundial de Fórmula 1, tras el accidente de esquí que lo dejó con severas secuelas en 2013.

La familia Schumacher ha mantenido, desde entonces, un perfil reservado respecto al estado de salud de Michael Schumacher, bajo el cuidado de Corinna Schumacher. Pese a rumores y versiones encontradas, la prensa internacional destacó que solo un grupo muy reducido tiene acceso al ex piloto y que su rehabilitación continúa en Suiza y en su residencia de Mallorca.