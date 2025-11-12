Deportes

Crece la polémica en la familia Schumacher: el escándalo que afloró tras el compromiso del sobrino de Michael

David Schumacher se comprometió con Vivien Keszthelyi y recibió la bendición de su papá Ralf, pero no hubo reacción de su madre, Cora Brinkmann

Guardar
Continúa la polémica en la
Continúa la polémica en la familia Schumacher

El anuncio del compromiso matrimonial de David Schumacher, joven piloto e hijo del ex piloto Ralf Schumacher, trajo alegría a parte de la familia, pero también dejó al descubierto cicatrices provocadas por años de desencuentros, especialmente la ausencia de su madre, Cora Brinkmann, en el momento de celebración. El propio David Schumacher compartió la noticia con fotografías en redes sociales desde una playa en Maldivas, donde selló su compromiso con la también automovilista Vivien Keszthelyi, ambos de 24 años.

“El océano fue testigo de nuestro amor y la puesta de sol selló nuestra promesa. 05.11.2025”, publicó David en Instagram. Por ese mismo canal, Vivien agradeció el apoyo recibido: “¡Muchísimas gracias a todos por sus hermosos deseos y amables palabras! Estamos profundamente conmovidos por todo el cariño y el apoyo”. El anuncio, según reportó el Daily Mail, fue recibido con entusiasmo por parte de la familia paterna, incluido Ralf Schumacher, quien rápidamente reaccionó en la publicación, sin embargo, llamó la atención el silencio de su madre Cora.

Mientras las dificultades de salud de Michael Schumacher ocuparon la atención pública durante años, otra interna familiar fue cobrando dimensión mediática: el persistente distanciamiento entre David Schumacher y su madre, Cora Brinkmann. La ruptura del matrimonio entre Ralf y Cora en 2015 desató varias disputas, algunas ventiladas públicamente en redes sociales y entrevistas, en especial tras la revelación de Ralf sobre su vínculo con Etienne Bousquet-Cassagne, su manager. Brinkmann expresó sentirse lastimada por el modo en que recibió la noticia. “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, declaró. Además, manifestó inseguridades sobre la relación: “¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”.

Las tensiones se hicieron evidentes cuando David Schumacher decidió publicar un mensaje pidiéndole a su madre que “nos dejara en paz y nos dejara vivir nuestras vidas”, que luego eliminó. En esa declaración, David fue concreto: “Normalmente no me gusta hablar de asuntos familiares en público porque estos temas no deberían discutirse en internet. Desafortunadamente, mi madre parece tener una opinión diferente. Solo quiero vivir mi vida en paz y alcanzar mis metas sin que me pregunten sobre todas las cosas de las que mi madre nos acusa a mi padre y a mí”.

El sobrino de Michael Schumacher
El sobrino de Michael Schumacher se comprometió con una piloto (@davidschumacher_official)

Además, durante octubre del 2024, David Schumacher describió episodios conflictivos sucedidos tras el divorcio de sus padres, incluyendo una denuncia de comportamiento violento: “Hubo un incidente en el que ella quería separarme de mi propio padre en contra de mi voluntad y se salió tanto de control que tuvimos que llamar a la policía porque ella golpeaba a mi padre sin parar”. Relató también que su madre lo amenazó con dejar de firmar autorizaciones para su carrera automovilística si decidía vivir con su padre, y concluyó que “no quería estar cerca de ella nunca más”.

En otro fragmento, David Schumacher apuntó que “las constantes acusaciones contra mi padre de que me metió todo en la cabeza y solo habla mal de ella no son ni remotamente ciertas. Mi padre siempre hizo todo lo posible para que yo tuviera una buena relación con mi madre. Durante años, papá me convenció repetidamente para que le diera otra oportunidad”.

David se había pronunciado en
David se había pronunciado en contra de su madre (@davidschumacher_official)

La reciente publicación sobre el compromiso no recibió respuesta pública alguna de Cora Brinkmann, y diferentes medios, entre ellos Der Spiegel, consignaron la falta de interacción entre madre e hijo en redes sociales.

El joven corredor, que superó en 2022 una fractura de vértebra en un accidente en el Hockenheimring, mantiene su carrera en el automovilismo junto a su prometida mientras busca avanzar hacia categorías superiores. El entorno familiar permanece dividido, una situación que quedó expuesta en la jornada del anuncio de su casamiento, en la que la alegría por la unión no ocultó el trasfondo de ausencias y disputas previas.

Esta noticia supone un respiro en un contexto marcado por disputas internas y la larga recuperación de Michael Schumacher, tío de David y siete veces campeón mundial de Fórmula 1, tras el accidente de esquí que lo dejó con severas secuelas en 2013.

La familia Schumacher ha mantenido, desde entonces, un perfil reservado respecto al estado de salud de Michael Schumacher, bajo el cuidado de Corinna Schumacher. Pese a rumores y versiones encontradas, la prensa internacional destacó que solo un grupo muy reducido tiene acceso al ex piloto y que su rehabilitación continúa en Suiza y en su residencia de Mallorca.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMichael SchumacherRalf SchumacherAutomovilismoFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Se inició una investigación en Francia después de que estos individuos ingresaron al edificio por una ventana y forzaron varias puertas de oficinas ligadas a directivos de la escudería

Impacto en la Fórmula 1:

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

El plantel viajará mañana a suelo africano para enfrentarse a Angola el viernes

Las novedades en el entrenamiento

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

Sus abuelos escaparon de la dictadura de Pinochet y ella nació en el país helvético, donde se enamoró del tenis. En una nota con Infobae, habló de sus “costumbres sudamericanas” y del consejo que le dio Roger Federer

La peculiar historia familiar de

Una escudería de Fórmula 1 debió pedir disculpas por el accionar de un mecánico durante el GP de Brasil: el video de la discordia

Un integrante de Racing Bulls fue visto arengando los abucheos durante el podio que coronó a Lando Norris como ganador en Interlagos. “Esto no refleja los valores de nuestro equipo”

Una escudería de Fórmula 1

Renata Zarazúa se proclama campeona del WTA 125 en Austin

La mexicana sigue haciendo historia en este 2025 al subir al top 70 del ranking mundial, colocándose entre las mejores tenistas del mundo

Renata Zarazúa se proclama campeona
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1:

Impacto en la Fórmula 1: Alpine denunció que dos personas ingresaron de noche en su fábrica y se investiga “espionaje”

Las novedades en el entrenamiento de la selección argetina: una sorpresa en un 11 titular que tendrá a Lionel Messi

La peculiar historia familiar de Susan Bandecchi, la suiza con raíces chilenas que enfrentará a la Argentina en la Billie Jean King Cup

Una escudería de Fórmula 1 debió pedir disculpas por el accionar de un mecánico durante el GP de Brasil: el video de la discordia

Renata Zarazúa se proclama campeona del WTA 125 en Austin

TELESHOW
El sueño cumplido de Oriana

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

Migue Granados explicó por qué Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez: “Cero drama con ella”

El video viral de Matt Smith, actor de The Crown y House of the Dragon, paseando por Palermo

La actriz Daniella Mastricchio fue mamá tras recibir un diagnóstico de trombofilia: “Gracias por tanto amor”

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

El G7 busca formas de

El G7 busca formas de fortalecer la defensa de Ucrania en medio de los apagones por los ataques rusos

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas

Vuelve la tensión entre Camboya y Tailandia: denuncias de disparos contra “civiles inocentes” en la frontera

Detuvieron en Alemania a un presunto terrorista de Hamas que habría planeado ataques

Sofía Vergara se convierte en embajadora global en una colaboración inspirada en su experiencia personal tras cirugía