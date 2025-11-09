Así fue el imponente recibimiento de Boca Juniors a sus jugadores antes del Superclásico frente a River Plate

En una nueva edición del Superclásico, Boca Juniors juega ante River Plate en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura y los hinchas que colmaron el estadio recibieron al equipo que dirige Claudio Úbeda con todo el color, como es habitual en este tipo de partidos. Los fuegos artificiales, el humo azul y amarillo, las banderas, las serpentinas y papelitos llenaron la tarde porteña en medio de los gritos de los fanáticos.

Desde muy temprano, los hinchas comenzaron a llegar a las inmediaciones del estadio Alberto J. Armando y desde la entrada en calor se oyeron los cánticos de aliento para el local y los abucheos para los jugadores visitantes, a quienes le lanzaron gallinas de juguete. El éxtasis llegó a su punto máximo poco antes de las 16.30, cuando los protagonistas hicieron su ingreso al campo de juego junto al árbitro Nicolás Ramírez.

Los hinchas de Boca le arrojaron gallinas de juguete a los jugadores de River

Ni bien el capitán Leandro Paredes se asomó por el túnel, un sinfín de papeles cayeron desde las cabeceras, al mismo tiempo que se desplegaron tres telones donde se ubica el grueso de la hinchada. Además, en la zona de palcos también se desplegó una bandera con la leyenda: “Boca es grande por su gente”. Del otro lado de las tribunas hubo otro trapo enorme con la frase “La 12. La leyenda continúa”.

Los 11 jugadores que dispuso Úbeda para salir al campo de juego como titulares fueron Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Mientras que por el lado visitante, iniciaron con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martíenz Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Maxi Meza, Juan Portillo, Kevin Castaño; Maxi Salas y Sebastián Driussi.

El recibimiento de los hinchas en el Superclásico

Boca Juniors tiene 23 puntos y es el escolta de Unión de Santa Fe en la Zona A, por lo que este partido será vital para recuperar la cima y además para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. En la Tabla Anual, el Xeneize tiene 56 unidades y con un triunfo le alcanzará para obtener su boleto a la máxima competencia de Conmebol, a la que ya están clasificados Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por el lado de River Plate, luego de la confirmación de Marcelo Gallardo como entrenador por una temporada más, le urge una victoria para asegurarse un lugar en los playoffs del Torneo Clausura y pujar por meterse en zona de Copa Libertadores (hoy se encuentra en repechaje).

En cuanto a los números históricos del Superclásico, Boca y River se enfrentaron en 230 partidos oficiales. 81 victorias fueron para el Xeneize y 76 para el Millonario. Empataron en 73 oportunidades.