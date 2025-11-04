Deportes

La historia del argentino Pedro Cachin, el trabajador silencioso del tenis que tuvo un festejo inolvidable en su título más importante

El cordobés, que anunció su retiro ayer a los 30 años, construyó una carrera basada en el esfuerzo y la constancia. En 2023, antes de levantar su mayor trofeo, protagonizó un recordado momento junto a Tango, su mascota

En 2023, antes de levantar el trofeo en Gstaad, el cordobés besó a Tango

“48 del mundo, se dice fácil pero no lo es. Para muchos significa sólo un número: para mí, horas de entrenamiento, viajes, competencia, sudor y experiencias”. En el posteo en que anunció su despedida del tenis profesional, Pedro Cachin dejó un autorretrato de su carrera.

El cordobés, que le dijo adiós al circuito ATP ayer a los 30 años, es el ejemplo de que, en el tenis, la perseverancia importa. Es la prueba de que el protagonismo no siempre tiene que ver con grandes flashes, sino con la coherencia y la constancia. Y es, sobre todo, alguien que en su momento de gloria decidió dejar huella de una forma sencilla y emotiva: con su perro en brazos.

Así, con besos a Tango, Cachin celebró el título en Gstaad 2023, su máximo logro a nivel profesional. Aquel domingo 23 de julio vivió la jornada que tantos había soñado, y que llegó tras una victoria sobre el español Albert Ramos Viñolas por 3-6, 6-0, 7-5, lo cual le permitió alzarse con el ATP 250 suizo.

El gesto lo definió: un trabajador del tenis que no olvidó sus raíces, y que sabía que ese trofeo no era solo suyo, sino de su equipo, su familia y de Tango, por supuesto. “Gracias a mi novia, mi hermana y mi perro”, dijo entonces.

Ayer, al anunciar su retiro a través de Instagram, Cachin volvió a acordarse de quienes lo acompañaron durante sus años en el circuito. “Fue un viaje INOLVIDABLE, con muchas enseñanzas en el camino y con un objetivo claro, que en muchos momentos se veía borroso/lejano, pero que al final lo conseguimos. Digo conseguimos porque el tenis es un deporte individual que se trabaja en equipo, familia y gente que invierten su tiempo en seguirte y apoyarte, desde cualquier parte y como puedan, para conseguir ese objetivo”, expresó.

Pedro Cachín y el mayor
Pedro Cachín y el mayor logro de su carrera: el título en Gstaad 2023 (Crédito: AFP / Fabrice Coffrini)

De Bell Ville a los primeros planos del tenis mundial

Nacido en Bell Ville (Córdoba) el 12 de abril de 1995, Pedro Cachin realizó su camino en el tenis profesional desde abajo, con oficio antes que flashes. A los cinco años ya golpeaba pelotas en su ciudad natal y hasta los 12 alternó entre fútbol y tenis.

En 2014, con 19 años, dio un paso clave: se trasladó a Barcelona para entrenar con la leyenda española Álex Corretja, ex número 2 del ranking y quien lo adoptó como pupilo.

El trayecto fue duro: torneos Futures, Challengers, muchos kilómetros recorridos, mucho sudor. Una carrera marcada por la constancia. Fueron las bases que, el 7 de agosto de 2023, le permitieron alcanzar el puesto 48 en la clasificación ATP.

Pedro Cachín en su partido
Pedro Cachín en su partido frente a Rafael Nadal en el Madrid Open 2024 (Foto: Reuters / Ana Beltran)

El cordobés construyó su recorrido sobre pilares que a veces pasan desapercibidos: se fue joven de su hogar para entrenar y crecer, y ganó seis títulos Challenger -en Sevilla, Oeiras, Praga, Madrid, Todi y Santo Domingo- antes de conquistar su primer ATP. En ese trayecto, dejó triunfos memorables sobre rivales como Dominic Thiem, Richard Gasquet, Francisco Cerúndolo, Frances Tiafoe y Pablo Carreño Busta, entre otros.

Cachin deja una enseñanza que retrata la esencia del tenis argentino: el camino puede ser largo, lo que importa es recorrerlo con firmeza.

