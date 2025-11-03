El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Ja Morant fue suspendido tras un cruce con el entrenador de los Grizzlies (Reuters)

La organización de los Memphis Grizzlies decidió suspender a Ja Morant por un partido por conducta perjudicial para el equipo, en medio de una creciente tensión entre la estrella y el cuerpo técnico tras la derrota de su equipo frente a Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena. La decisión llegó después de un enfrentamiento verbal entre la estrella y el entrenador Tuomas Iisalo delante del plantel en el vestuario.

De acuerdo con información que brindó el especialista de la NBA en ESPN Shams Charania, el entrenador de los Grizzlies cuestionó públicamente el liderazgo y el esfuerzo de Morant en el vestuario. La situación se produjo luego de la caída 117-112 contra Lakers, en la que la figura de la franquicia de Memphis tuvo una actuación discreta, con solo ocho puntos, siete asistencias y tres canastas en 14 intentos de tiro de campo en 31 minutos. Además, varios testigos del equipo consideraron “inapropiada y desdeñosa” la manera en que el base respondió al cuestionamiento de su técnico.

“Después del partido, Morant e Iisalo tuvieron un intercambio en el que Iisalo criticó el liderazgo y esfuerzo enfrente del equipo entero. Y mientras los compañeros y gente del staff miraban, Morant respondió con lo que el equipo consideró una manera inapropiada y desdeñosa", confirmó el periodista de ESPN.

El jugador no estuvo presente en el último partido de los Grizzlies (Reuters)

En el contacto con la prensa posterior a la derrota, Ja Morant reiteró su incomodidad ante las preguntas sobre su propio rendimiento. Cuando le consultaron por los motivos del resultado, derivó la respuesta en la dirigencia técnica: “Pregúntenle al cuerpo técnico”, sentenció. Más tarde, amplió su comentario: “Según el cuerpo técnico, probablemente no me pongan a jugar, sinceramente. Ese fue básicamente el mensaje. No pasa nada”, expresó Morant ante los periodistas presentes.

Diversos reportes aclararon que la tensión no tuvo origen en un solo episodio. Charania aseguró que “ha habido tensión en los últimos días alrededor de Ja Morant y sus sentimientos hacia los patrones de rotación y jugadas", lo que habría desembocado en el cruce posterior a la derrota frente al equipo de Luka Doncic. De acuerdo con la cadena de TV en los EEUU, el intercambio provocó la ausencia de Morant en el partido siguiente contra Toronto Raptors, encuentro al que el jugador no viajó o permaneció separado del grupo en el hotel, sin contacto con la expedición.

La sanción decretada también implicó un descuento salarial de 272.042 dólares, que corresponde a 1/145 de sus ingresos anuales, que están valuados en una suma aproximada de unos 39,4 millones de dólares.

En la previa del enfrentamiento ante los Raptors, que acabó en derrota por 117-104 para los Grizzlies, Iisalo fue consultado por la ausencia de la principal figura del equipo. El coach de origen finlandés respondió: “La organización ha tomado una decisión que se alinea con nuestros estándares. Tenemos un objetivo esta noche que es Toronto Raptors y esperamos con ganas que mañana se una al equipo otra vez”.

Morant jugó ante los Lakers y luego tuvo un cruce con su coach (AP Photo/Brandon Dill)

La temporada de Ja Morant muestra números inferiores a sus campañas anteriores. Acumula 20,8 puntos por partido, junto a 3,3 rebotes y 6,7 asistencias, con un 40,6 por ciento en tiros de campo y apenas un 15,6 por ciento en triples, las cifras más bajas de su carrera en el perímetro.

La sanción reciente se inscribe en una serie de medidas disciplinarias que han marcado el historial de Morant en los últimos meses. En 2023 resultó suspendido en dos ocasiones por incidentes vinculados a la portación de armas y transmisión de esas imágenes por redes, motivo por el que perdió 33 juegos y alrededor de 8,3 millones de dólares en salario. Además, la liga lo multó con 75.000 dólares luego de que utilizó un gesto que simulaba disparar una pistola para celebrar un triple, conducta que ya había sido advertida como inapropiada por la NBA.

El arranque de temporada de Memphis Grizzlies tampoco despejó las dudas en torno a la convivencia interna. El puesto de entrenador pasó recientemente a manos de Iisalo, tras la salida de Taylor Jenkins al final de la temporada pasada, una medida tomada según reportes porque el club consideraba que Jenkins había perdido el control del vestuario.