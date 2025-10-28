Deportes

Gustavos Costas los convocó y ellos cumplieron: el impresionante banderazo de los hinchas de Racing antes del duelo ante Flamengo

El entrenador les pidió a los fanáticos que mostraran su amor por el club y hubo una gran demostración en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda. Las imágenes

La previa del enfrentamiento entre Racing Club y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores se transformó en una auténtica demostración de fervor: miles de hinchas protagonizaron un banderazo multitudinario en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda, respondiendo al llamado de Gustavo Costas y alimentando la ilusión de revertir la serie tras la derrota en Brasil.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso decisivo con la necesidad de remontar el 0-1 sufrido en el Maracaná. La cita está programada para este miércoles a las 21:30 en el estadio Presidente Perón, donde la expectativa es máxima y se espera un lleno. El objetivo es claro: alcanzar la final continental, una instancia que Racing no disputa desde 1967, año en que obtuvo su único título en la competición.

Costas invita a la gente de Racing a despedir al plantel en la previa del duelo ante Flamengo por la Libertadores

La convocatoria al banderazo surgió a partir de un mensaje difundido por el propio Costas en redes sociales, en el que invitó a los simpatizantes a despedir al plantel antes de partir hacia la concentración en Pilar. “Los esperamos este lunes a las 19 horas en la calle Diego Milito para despedir al equipo y darle todo el aliento. Vamos todos juntos, que este grupo lo merece”, expresó el entrenador. La respuesta fue inmediata: una multitud se congregó con banderas, bengalas y cánticos, generando un clima de euforia y apoyo incondicional.

El ambiente en los alrededores del estadio fue espectacular, con hinchas que, en medio de humo celeste y blanco, entonaron canciones emblemáticas y acompañaron al plantel hasta su salida hacia el búnker de Pilar. Los jugadores, encabezados por Gabriel Arias y Bruno Zuculini, se sumaron a la celebración, grabaron videos, se fotografiaron con los fanáticos y compartieron mate, antes de abordar el micro que los trasladó a la concentración. La armonía entre plantel e hinchada se consolidó como un factor diferencial en la previa de este duelo clave.

Imponente banderazo de los hinchas
En el plano deportivo, Racing afronta el partido con varias incógnitas en la formación titular. La baja confirmada de Santiago Sosa, quien sufrió una fractura del seno maxilar superior derecho tras un choque involuntario con Marcos Rojo y debió ser intervenido quirúrgicamente, obliga a Costas a modificar el mediocampo. Las alternativas para reemplazar a Sosa incluyen el ingreso de Juan Ignacio Nardoni o la reubicación de Nazareno Colombo como líbero, lo que permitiría la entrada de Marco Di Césare como stopper por derecha. En caso de que Nardoni ocupe el mediocampo, Bruno Zuculini asumiría el rol de volante central.

Otra de las dudas se presenta en el lateral derecho, donde Gastón Martirena parece aventajar a Facundo Mura en la consideración del cuerpo técnico. En el ataque, la presencia de Santiago Solari y Adrián Martínez está asegurada, mientras que el tercer puesto se disputa entre Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara, con la posibilidad de que la elección dependa de la necesidad de sumar peso ofensivo en el área rival.

El esquema táctico también es motivo de análisis para Costas, quien evalúa si mantener una línea de tres o cuatro defensores, considerando la obligación de buscar el resultado desde el inicio. La probable formación incluye a Facundo Cambeses en el arco; una defensa compuesta por Martirena o Mura, Colombo, Rojo y Gabriel Rojas; un mediocampo con Nardoni, Zuculini y Agustín Almendra; y un tridente ofensivo con Solari, Martínez y uno entre Conechny, Balboa o Vergara.

La magnitud del banderazo y el clima de apoyo popular se reflejaron en la masiva presencia de hinchas, quienes colmaron la calle Diego Milito con banderas y cánticos, generando una atmósfera de pura emoción. “Invito a todos a darles apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores”, fue el mensaje de Costas que impulsó la movilización de la familia racinguista.

El partido será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza Gomez y contará con transmisión televisiva a través de Telefe, Fox Sports y Disney+. La expectativa es que el Cilindro esté ocupado hasta el último asiento, con un recibimiento que promete ser único y que, por regulaciones de la Conmebol, no podrá replicar el show de fuegos artificiales vivido en la despedida.

