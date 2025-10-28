Deportes

Bernie Ecclestone cumplió 95 años y vendió uno de sus exclusivos yates de lujo: la impresionante suma que recaudó

El magnate inglés ex dueño de la F1, a la que condujo por cuatro décadas, se desprendió de una de sus ostentosas embarcaciones

Bernie Ecclestone cumplió 95 años
Bernie Ecclestone cumplió 95 años y durante 40 estuvo a cargo de la F1 (REUTERS/Marton Monus)

La decisión de Bernie Ecclestone de desprenderse de dos de sus yates marca una nueva etapa en la vida del ex dirigente de la Fórmula 1. El magnate, que este martes cumplió 95 años, inició un proceso de reducción de activos que incluye la venta de una colección de autos valorada en una impactante suma.

Este movimiento fue revelado por el propio Ecclestone en una entrevista concedida al medio alemán Bild, donde detalló los motivos detrás de estas transacciones y el destino de sus emblemáticos vehículos.

El inglés confirmó que uno de sus yates, anclado en Croacia, ya había sido vendido. “Lo acabamos de vender”, declaró el ex directivo, mientras que su esposa, Fabiana, explicó: “Solo lo usamos ocho días al año. No necesitamos un yate tan grande para eso”.

La embarcación, bautizada como Petara en honor a las hijas de Ecclestone, Petra y Tamara, fruto de su segundo matrimonio con Slavica Radic, representa uno de los símbolos de la opulencia acumulada por el empresario durante su extensa carrera al frente de la F1.

El impresionante yate que vendió
El impresionante yate que vendió Bernie Ecclestone (Superyachtfan)

El yate tiene 58 metros de eslora, cuya estructura se compone de un casco de acero y una superestructura de aluminio. El diseño interior, a cargo de Studio Celeste Dell’Anna, tiene una capacidad de 12 invitados en condiciones de máximo confort, además de una tripulación de 13 personas. Su valor oscilaría los 20 millones de dólares, según el sitio especializado Yach Fan.

Además del Petara, Ecclestone anunció que otro yate de menor tamaño, ubicado en Ibiza, también ha sido puesto en venta. Estas decisiones forman parte de un proceso de “limpieza de su vida y su riqueza”, en el que el ex CEO de la F1 busca simplificar su patrimonio.

El proceso de desinversión de Ecclestone no se limita a sus embarcaciones. A principios de este año, el empresario vendió su colección de 69 autos de F1 al copropietario de Red Bull, Mark Mateschitz. Aunque el monto exacto de la operación no fue divulgado, diversas estimaciones sitúan el valor de la colección en torno a los 500 millones de libras esterlinas (USD 665 millones). Entre los históricos vehículos vendidos se encontraban monoplazas de Ferrari que fueron conducidos por leyendas como Niki Lauda y Michael Schumacher, así como modelos Brabham utilizados por pilotos de la talla de Nelson Piquet.

La colección de autos de
La colección de autos de F1 que vendió Ecclestone

En declaraciones a Reuters en marzo, Ecclestone expresó su satisfacción por el destino de los monopostos: “Se fueron a un buen hogar, que es lo que realmente me interesaba asegurar”. Añadió que los vehículos serán exhibidos en un museo permitiendo que el público tenga acceso a una experiencia inédita: “Los presentarán en algún lugar, en un museo, para que la gente pueda verlos y tenga una experiencia que nunca antes había sucedido. Estoy más que feliz de que hayan ido a parar ahí. No se los habría vendido a cualquiera si no supiera dónde iban a parar. Van a construir algo así como un museo y ahí es donde estarán”.

A pesar de estos cambios en su vida personal y financiera, Ecclestone mantiene intacta su pasión por la F1: “Sigo viendo cada carrera, incluso cada sesión de práctica, y me levanto en los momentos adecuados para las carreras en el extranjero”.

Actualmente, Ecclestone reside en un chalet en Gstaad, Suiza, junto a su esposa Fabiana y su hijo Ace. Tras más de cuatro décadas como máximo responsable de la F1, cargo que ocupó hasta la adquisición de la categoría por parte de Liberty Media en 2017 por 6.400 millones (USD 8.512 millones), el empresario británico consolidó una fortuna estimada en 2.400 millones (USD 3.192 millones).

