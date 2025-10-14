El plan de Neymar para volver a ser convocado a la selección de Brasil y jugar el Mundial 2026

Neymar busca volver a Europa para acercarse a la selección de Brasil (REUTERS/Thiago Bernardes)

Neymar, uno de los máximos referentes del fútbol sudamericano en la última década, atraviesa un punto decisivo en su carrera con el objetivo claro de regresar a la selección de Brasil y participar en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según reveló La Gazzetta dello Sport y el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, el atacante de 33 años estaría buscando un nuevo desafío en el fútbol europeo y su entorno ya contactó a clubes de la Serie A, ya que su contrato con el Santos finaliza en diciembre y podría recalar con el pase en su poder.

El delantero fue ofrecido al Napoli e Inter. El agente israelí Pini Zahavi mantiene una relación óptima con las directivas de estos clubes y explora alternativas para que la estrella brasileña vuelva a la élite del fútbol europeo y así presionar con un regreso a su selección a poco para el inicio de la Copa del Mundo.

La prioridad de Neymar Jr. pasa por ganar ritmo competitivo en un club de primer nivel para que Carlo Ancelotti, seleccionador del conjunto brasileño, lo considere nuevamente para la convocatoria mundialista. El objetivo personal del futbolista es volver a la Canarinha, algo que no hace desde octubre de 2023, cuando sufrió una lesión ligamentaria.

Desde entonces, el delantero nunca pudo demostrar todo su talento en la cancha tanto en Arabia Saudita como en Brasil y su nivel comenzó un decline; sumado a la falta de continuidad debido a varias lesiones musculares. El atacante, en lo que va del año, solamente disputó 23 juegos, en los que aportó seis goles y brindó 3 asistencias con la camiseta del Peixe.

El propio Carlo Ancelotti, quien asumió la dirección técnica de Brasil en mayo tras una etapa compleja en la clasificación, reconoció el potencial de Neymar para aportar al equipo, aunque dejó claro que la condición física será el factor decisivo para su reingreso. “Neymar puede jugar a su máximo nivel en este equipo sin ningún problema”, aseguró el italiano durante la última conferencia antes del amistoso frente a Japón en Tokio. El ex entrenador del Real Madrid añadió: “Cuando está en buenas condiciones físicas, tiene calidad para jugar no sólo en Brasil, sino en cualquier equipo del mundo por su talento”.

Los registros del combinado brasileño bajo la gestión de Ancelotti muestran solidez defensiva y una capacidad ofensiva notoria. Desde su llegada, la selección sumó tres victorias, un empate y una derrota, recibió apenas un gol (de penal ante Bolivia en El Alto) y marcó nueve. El viernes pasado en Seúl, Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur, apostando por un esquema audaz que incluyó cuatro delanteros: Vinicius Jr., Rodrygo, Matheus Cunha y el juvenil Estevao. “La selección brasileña quiere jugar un fútbol bonito y puede jugarlo, sí, pero depende de lo que se entienda por juego bonito”, explicó Ancelotti ante la prensa.

El entrenador subrayó el valor del compromiso colectivo y la necesidad de equilibrio táctico. “Hay que jugar bonito con el balón y también sin el balón, que es un aspecto importante”, resumió. Así, remarcó que “jugar bonito es importante, pero lo más importante es ganar”.

Dentro de este contexto, la reaparición de Neymar en el fútbol europeo, ya sea en la Serie A o en otra de las principales ligas del continente, se plantea como una vía para demostrar su vigencia. El entorno cercano al delantero considera clave acordar un contrato que le ofrezca minutos y protagonismo inmediato para aumentar sus chances de ser citado.

El deseo del astro de la Canarinha se enlaza con el gran objetivo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): conquistar una sexta Copa del Mundo y cortar la racha sin títulos que arrastra desde 2002.