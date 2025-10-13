Deportes

Insólito: el partido entre Gales y Bélgica por las Eliminatorias se detuvo por la invasión de una rata

Fue en el segundo tiempo en Cardiff. Los truncos intentos de los futbolistas por atrapar al roedor

*La rata que invadió el campo de juego

Un episodio inesperado marcó el desarrollo del encuentro en la victoria de Bélgica 4-2 ante Gales en el Cardiff City Stadium por la octava fecha de las Eliminatorias europeas, cuando una rata irrumpió en el campo y obligó a interrumpir el partido. Brennan Johnson intervino para retirar al animal y permitir que el juego continuara, mientras que Thibaut Courtois también intentó, sin éxito, capturar al roedor antes del descanso.

En el plano deportivo, Bélgica consolidó su posición en la clasificación rumbo al Mundial de 2026 tras imponerse con un doblete de Kevin De Bruyne. Este resultado, sumado al empate entre Macedonia del Norte y Kazajistán (1-1), le permitió al equipo dirigido por Rudi García situarse un punto por encima de Macedonia del Norte, con un partido menos disputado.

Por su parte, Gales quedó a cuatro puntos de distancia y afrontará sus últimos compromisos de la fase de clasificación ante Kazajistán y Liechtenstein, con la clasificación prácticamente asegurada para Bélgica salvo un desenlace adverso.

Thibaut Courtois no pudo agarrar a la rata (Reuters/Matthew Childs)

El conjunto galés desaprovechó una oportunidad relevante para acercarse a la clasificación directa. Los Diablos Rojos presentaron tres cambios en su alineación inicial: Amadou Onana reemplazó a Vanaken en el centro del campo, Thomas Meunier ocupó el lateral derecho en lugar de Timothy Castagne y Charles De Ketelaere se incorporó al ataque. Estas modificaciones respondieron a la necesidad de revitalizar a un equipo que en la jornada anterior no había pasado del empate sin goles frente a Macedonia del Norte.

El partido comenzó con un golpe a favor de Gales, que se adelantó a los ocho minutos gracias a un cabezazo de Joe Rodon tras un tiro de esquina, en una jugada que Courtois no logró detener. No obstante, la ventaja local se desvaneció rápidamente. A los quince minutos, tras la revisión del VAR que sancionó una mano de Ampadu dentro del área, De Bruyne igualó el marcador desde el punto de penalti. A partir de ese momento, Bélgica tomó el control del encuentro.

La remontada belga se concretó tras una combinación entre Leandro Trossard, Jeremy Doku y Meunier, quien aprovechó un pase atrás de Doku para marcar con un potente disparo y superar la resistencia galesa.

En la segunda mitad se dio el particular episodio con el roedor. Fue a los 65 minutos cuando sorprendió en el campo de juego y fueron truncos los intentos de Courtois y Johnson por querer capturarlo. La rata huyó rápido y se metió por debajo de una pequeña pared cercana al monitor del VAR. La imagen salió en la transmisión oficial y se vio en vivo y en directo a todo el mundo.

Gales no logró reaccionar y vio cómo De Bruyne amplió la diferencia al convertir otro penalti, esta vez por una mano de Jordan James. Aunque Nathan Broadhead acortó distancias para Gales, la respuesta inmediata de Trossard estableció el 2-4 definitivo, resultado que acerca a Bélgica al próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Bélgica lidera con 14 puntos y le lleva uno a Macedonia del Norte y 3 a Gales. Ambos escoltas parecen destinados a disputar la segunda plaza. Las últimas dos fechas se disputarán el 15 y el 18 de noviembre. El primero se clasificará directo a la Copa del Mundo y el segundo jugará el playfoff por otro lugar.

