Las lágrimas del Pulpo González tras dedicarle a Miguel Ángel Russo el gol del triunfo de San Martín ante San Lorenzo

Las lágrimas del Pulpo González al hablar sobre Miguel Ángel Russo

La sorpresiva victoria de San Martín de San Juan ante San Lorenzo, en condición de visitante, estuvo marcada por un momento muy emotivo: Diego Pulpo González fue el autor del único tanto del encuentro y se lo dedicó a Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años. El mediocampista, tras el emocionante festejo durante el juego, fue entrevistado post partido y no pudo contener las lágrimas al recordar al DT.

El duelo, correspondiente al inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura, se disputó en el Nuevo Gasómetro y estuvo signado por la emotividad. El marcador se mantuvo sin cambios hasta la recta final, cuando una jugada de pelota parada permitió al conjunto de Cuyo capitalizar una desatención defensiva. Un centro frontal encontró a González en posición inmejorable, quien cabeceó sin oposición y envió el balón al fondo de la red, asegurando así una victoria fundamental para su equipo.

Tras el gol, González se arrodilló, dirigió la mirada al cielo y, visiblemente afectado, señaló hacia arriba mientras tocaba su pecho. En ese instante, repitió en voz alta: “Para vos, Miguel”, una dedicatoria directa a Russo, quien lo dirigió durante su paso por Boca Juniors en 2020 y 2021. La relación entre ambos trascendió el ámbito profesional, manteniéndose incluso después de que concluyera el ciclo en el club.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista fue distinguido como la figura del partido por su incidencia en el resultado. Frente a los micrófonos, compartió el aprendizaje que le dejó su ex entrenador: “Aprendí algo de alguien que hoy ya no está, que es mirar para adelante. ¿Por qué no pensar en entrar entre los 8 primeros? Esa es la idea, mirar siempre el lado positivo”, dijo sin mencionarlo directamente cuando le preguntaron por la complicada situación deportiva de San Martín en la pelea por no descender.

El futbolista profundizó en su vínculo con Russo y expresó su pesar por no haber podido asistir al último adiós del entrenador debido a sus compromisos con el equipo: “Quiero mandarle un saludo grande a la familia, no pude ir al velorio porque estaba concentrando”, manifestó en la misma entrevista. Respecto al significado de su gol, añadió: “Este pequeño homenaje es para él, me aconsejó mucho, me habló mucho”.

Recordando sus primeros días en Boca Juniors, González relató cómo fue recibido por Juan Román Riquelme y Russo: “Ni bien llegué a Boca de la mano de Román y de él, siempre me dijo que era un luchador. Cuando llegué, a los 6 o 7 partidos, me rompí y me decía que lo hacía acordar mucho a él por cómo afrontaba las cosas”.

En medio de la emoción, concluyó sus palabras con una reflexión personal sobre un video que se viralizó en los últimos días, que los mostró reencontrándose luego de un enfrentamiento: "Los recuerdos me los guardo para mí, fue justo ahí que estaba dando una nota y vino Miguel y me dio un abrazo. Hermoso. Lo voy a llevar siempre conmigo”, cerrando así un homenaje cargado de sentimiento hacia quien fuera una figura clave en su carrera.

El Pulpo llegó a Boca proveniente de Racing, donde había sufrido una rotura ligamentaria en la rodilla. Su estadía en La Ribera estuvo marcada por las lesiones, contabilizando allí también una operación por problemas en los meniscos.

Aquel momento que recordó el Pulpo tuvo lugar en abril de este año, cuando Russo era el entrenador de San Lorenzo y visitó San Juan. Tras el partido, que terminó 1-0 a favor del Ciclón, el volante se encontraba brindando una entrevista con ESPN, pero apareció el DT y no pudo contener la emoción.

“Disculpen, es una persona que… Lo admiro mucho“, fueron las primeras palabras que expresó González tras el fraternal abrazo que le dio Russo en aquel entonces. “Es un gran ser humano, una persona que quiero“, concluyó notablemente emocionado por el reencuentro.

Con este resultado, el Verdinegro alcanzó los 14 puntos en la Zona B y, al menos por ahora, se metió dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, su objetivo primordial está en no descender. El panorama es complicado, ya que llegó a 23 unidades y salió del último puesto de la Tabla Anual, pero estaría descendiendo por promedios. Esto se debe a que Aldosivi ocupa esa posición en las dos tablas y el conjunto sanjuanino, al ser el siguiente en la acumulada, estaría perdiendo la categoría por esa vía.

El próximo compromiso para el elenco sanjuanino será el domingo 19 de octubre frente a Independiente, a las 18, en condición de local. San Lorenzo, por su parte, deberá visitar a Atlético Tucumán, el lunes 20 a las 21:15.

FORMACIONES

LA TABLA DE POSICIONES