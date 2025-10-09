“Fue un gran susto”: los detalles del incendio que sufrió la casa de Vinícius Júnior en Madrid

La propiedad que alquila Vinícius, que pertenece a Sergio Ramos

Un incendio de posible origen eléctrico en la sauna del sótano de la casa que Vinícius Júnior alquila en la exclusiva urbanización La Moraleja, en Alcobendas, movilizó este jueves a los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. El incidente, que se produjo cerca del mediodía, generó una densa humareda y requirió la intervención de bomberos, aunque no se registraron heridos ni intoxicados. El futbolista brasileño, quien actualmente milita en el Real Madrid, no se encontraba en la vivienda al momento del suceso, ya que permanece concentrado con la selección de Brasil en Seúl.

El fuego se originó en la zona de la sauna situada en el sótano de la propiedad. Empleados de la casa describieron el episodio como “un gran susto”. Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de agentes de la Policía Local de Alcobendas, quienes utilizaron extintores para controlar el foco inicial. Cuando las dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid llegaron al lugar, el incendio ya estaba prácticamente sofocado, aunque procedieron a ventilar las estancias afectadas para disipar el humo acumulado.

El fuego comenzó en el falso techo de la sauna, lo que provocó que la estancia quedara completamente calcinada. El aviso a los servicios de emergencia se realizó alrededor de las 11 horas, y la rápida respuesta permitió controlar la situación en menos de una hora. El humo llegó a afectar dos plantas del chalet, pero la vivienda se encontraba vacía en ese momento, por lo que no fue necesario que el Summa 112 atendiera a ninguna persona.

La mansión afectada es una de las propiedades más lujosas de La Moraleja. Vinícius Júnior la alquiló en enero, tras haber pertenecido al excapitán del Real Madrid Sergio Ramos, quien la había puesto en venta por 7 millones de dólares. La residencia, de 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados, cuenta con comodidades como domótica integrada, ascensor, baño turco, gimnasio, sauna y una casa independiente para invitados. Además, dispone de dos piscinas —una exterior y otra interior climatizada—, un gran salón con ventanales, comedor independiente, sala de cine, sala de juegos con barbacoa y barra de bar, así como una chimenea. En la planta superior se distribuyen cuatro habitaciones con baño privado, una sala con acceso a terraza y, en la segunda planta, el dormitorio principal con despacho, vestidores, terraza y hasta una habitación del pánico. La propiedad incluso fue ofrecida a Kylian Mbappé cuando el delantero francés fichó por el club blanco, aunque finalmente no se concretó el alquiler.

Mientras la vivienda sufría los daños materiales, Vinícius Júnior se encontraba en Seúl junto a sus compañeros de equipo Éder Militão y Rodrygo, cumpliendo compromisos con la selección brasileña. El combinado dirigido por Carlo Ancelotti tiene previsto enfrentarse a Corea del Sur el 10 de octubre y a Japón el 14 de octubre, lo que mantendrá al delantero alejado de Madrid durante los próximos días.

El incidente se dio cuando el atacante se convirtió en noticia por motivos extrafutbolísticos. En las últimas horas debió sacar un comunicado en relación a la controversia generada en torno a su vínculo con la presentadora e influencer Virginia Fonseca.

El surgimiento de la crisis tuvo como detonante la publicación de un video en el que Fonseca, de 26 años, aseguró que ya no continuaba con Vini. Fuentes del entorno de la influencer señalaron como causa de la ruptura la aparición de unas supuestas conversaciones del futbolista con modelos. Pese a que la relación no llegó a confirmarse oficialmente, el representante de Fonseca reconoció ante los medios que “se estaban conociendo”.

“No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia”, expresó el delantero en su comunicado.