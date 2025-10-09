Deportes

Egipto se convirtió en la 19ª selección que clasifica al Mundial 2026: la lista de todos los que tienen su boleto asegurado

La selección africana estará en la cita mundialista tras vencer a Djibouti por 3-0 con un doblete de Mohamed Salah

Egipto clasificó al Mundial 2026
Egipto clasificó al Mundial 2026 (AFP)

La selección de Egipto logró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como uno de los 19 equipos ya asegurados en la cita mundialista que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Tras vencer por 3-0 a Djibouti, el elenco egipcio garantizó el primer puesto del Grupo A de la eliminatoria africana.

Con esta victoria, Egipto, dirigido por Hossam Hassan, se adjudicó una campaña invicta en la clasificatoria, sumando siete triunfos y dos empates, lo que le permitió alcanzar el objetivo antes de la última jornada. El grupo se mostró dominante ofensivamente, registrando un total de 19 goles en nueve partidos, performance que ubicó al conjunto del noreste africano entre los equipos más efectivos de la zona.

En este proceso, Mohamed Salah fue la referencia de ataque con nueve tantos, acompañado por Trezeguet (cinco anotaciones) y Zizo (dos goles). Además, en la victoria definitiva ante Djibouti, Salah marcó dos veces y Ibrahim Adel amplió la diferencia, completando un resultado que selló el pase del seleccionado.

Este logro marca la cuarta presencia de Egipto en la historia de los Mundiales, tras sus participaciones en 1934, 1990 y 2018. La selección buscará en 2026 obtener su primer triunfo en esta competencia, ya que nunca superó la fase de grupos ni registró victorias en sus participaciones anteriores.

Egipto se convirtió en la
Egipto se convirtió en la tercera selección clasificada de África (AFP)

La clasificación de Egipto sostiene el crecimiento del fútbol africano, en un certamen que ya tiene asegurada la participación de equipos como Marruecos y Túnez. Marruecos, semifinalista en la edición 2022, ha impulsado la expectativa sobre el potencial africano en la máxima cita internacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ampliará la cifra de selecciones participantes de 32 a 48, con un total de 104 partidos en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final, en un formato inédito aprobado por la FIFA. El sorteo de grupos está programado para el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC.

Aún restan por definirse 16 plazas de la UEFA, dos de Asia, seis de África, tres de Concacaf y dos cupos internacionales a través de repechaje. La FIFA ya estableció la semana del 23 al 31 de marzo de 2026 para los partidos de repesca que completarán el cuadro de participantes.

Con la clasificación de Egipto, el continente africano reafirma su peso en la competencia. La mirada de los aficionados y de la prensa internacional se posa sobre los nuevos y experimentados nombres del plantel egipcio, en una estructura que combina a figuras ya presentes en Rusia 2018 junto a jugadores con destacada proyección, bajo la dirección de Hossam Hassan.

La cita inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El certamen finalizará con la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (19/48)

Concacaf (3/6): Canadá, México y Estados Unidos (Anfitriones)

Conmebol (6/6): Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay

África (3/9): Marruecos, Túnez y Egipto

Asia (6/8): Australia (desde 2006 se integró a la Confederación Asiática de Fútbol), Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda

Europa (0/16):

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*

* Sólo clasificarán 2 al Mundial desde el Repechaje

