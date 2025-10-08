Deportes

El año de Francisco Cerúndolo: un semestre alto, otro bajo y un 2026 con todo para meterse en el Top 10

El tenista argentino comienza a transitar la última parte de una temporada en la que se metió por primera vez entre los mejores 20 del circuito. Los resultados del tramo inicial del calendario lo impulsaron a ese lugar, pero en el cierre no logró seguir escalando

Francisco Cerúndolo arrancó 2025 con un rendimiento superlativo, pero cayó y no logró escalar (Foto: REUTERS/Yves Herman)

La temporada 2025 de Francisco Cerúndolo se define por sus contrastes. Logró consolidarse como el mejor tenista sudamericano y alcanzó por primera vez el Top 20 del ranking mundial, pero, al mismo tiempo, finalizó el año sin títulos y con solo una final disputada en los últimos doce meses.

Tras un cierre de 2024 en el que luchó por mantenerse entre los mejores 30 del mundo, el argentino demostró su calidad en el inicio de la nueva temporada. Para comprender la irregularidad que marcó el resto de su año, más allá de aspectos técnicos o emocionales, el análisis de sus resultados numéricos ofrece una respuesta clara. Al dividir su temporada en dos grandes bloques, se pueden observar las claves de su ascenso inicial y su posterior estancamiento.

Enero - Mayo: un primer tramo de ascenso sostenido

El tramo inicial del año fue fundamental para el progreso de Cerúndolo. Sus actuaciones en los torneos más importantes le permitieron sumar una cantidad de puntos significativamente mayor a la del año anterior, impulsando su ranking. Pasó de estar fuera de los 30 primeros en enero a consolidar su ingreso al Top 20 el 5 de mayo.

Sus derrotas en estos torneos ocurrieron ante rivales de mayor ranking, en partidos de alta competitividad: Alex de Miñaur (8°) en el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz (3°) en Indian Wells y Montecarlo, Grigor Dimitrov (15°) en Miami, Casper Ruud (15°) en Madrid y Jannik Sinner (1°) en Roma. Su mayor oportunidad de título fue en la final del Argentina Open, donde cayó ante el brasileño João Fonseca.

La única final de Francisco Cerúndolo del año fue en casa y cayó ante la promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

El balance de este período en los grandes torneos fue altamente positivo:

  • Australian Open: 3° Ronda (100 puntos)
  • Indian Wells: Cuartos de final (200 puntos)
  • Miami Open: Cuartos de final (200 puntos)
  • Montecarlo: 2° Ronda (50 puntos)
  • Madrid: Semifinal (400 puntos)
  • Roma: Octavos de final (100 puntos)
  • Total: 1.060 puntos en 6 torneos.

Junio - Octubre: una segunda fase Marcada por la irregularidad

Cerúndolo llegó a Roland Garros con un registro de 27 victorias y 12 derrotas. Sin embargo, en el período clave de la temporada —que incluye tres Grand Slams y dos Masters 1000 en 15 semanas— los resultados no lo acompañaron. Una salida temprana en Roland Garros, una derrota en primera ronda de Wimbledon y una lesión que lo marginó de Cincinnati y lo hizo llegar con poca preparación al US Open, frenaron su ascenso.

En contraste con el primer semestre, sus caídas se produjeron ante jugadores con un ranking inferior: Gabriel Diallo (54°) en Roland Garros, Nuno Borges (37°) en Wimbledon, Leandro Riedi (435°) en el US Open y Zizou Bergs (44°) en Shanghai.

El balance numérico de este segundo bloque evidencia el descenso en su rendimiento:

  • Roland Garros: 1° Ronda (10 puntos)
  • Wimbledon: 1° Ronda (10 puntos)
  • Canadá: Octavos de final (100 puntos)
  • Cincinnati: No se presentó
  • US Open: 2° Ronda (50 puntos)
  • Shanghai: 3° Ronda (50 puntos)
  • Total: 220 puntos en 6 torneos.

La proyección para 2026

La cosecha de puntos en el segundo semestre representó apenas una quinta parte de lo acumulado en el primero, con un récord negativo de siete triunfos y nueve derrotas. Esta diferencia numérica es la principal razón de su estancamiento en el ranking. Con una actuación promedio en la segunda mitad del año, habría tenido la oportunidad de escalar al Top 15.

De cara al futuro, Cerúndolo es un jugador respetado en el circuito y peligroso para cualquier rival, especialmente representando a la Argentina. El cierre de año no presenta grandes riesgos para su posición actual. Sin embargo, el análisis muestra que tendrá un arranque de 2026 con una cantidad importante de puntos por defender, pero también un segundo semestre con un amplio margen para sumar y acercarse a su objetivo de integrar el Top 10.

