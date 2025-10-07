El dardo de una figura de la selección argentina a los hinchas chilenos por los silbidos en el Mundial Sub 20

La chica de Gianluca Prestianni a Chile tras ser silbados en el Mundial Sub 20

Este miércoles, la selección argentina saltará al campo de juego del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos minutos antes de las 16:30 para enfrentarse a 12 rivales: los 11 futbolistas de Nigeria y el público chileno. El anfitrión del Mundial Sub 20 sostiene una hostil bienvenida al máximo ganador de la competición en cada uno de sus encuentros, una reacción que se alimenta de silbidos y abucheos a la hora de escuchar los himnos y cuando la posesión de pelota es propiedad del equipo conducido por Diego Placente.

Esta postura de los fanáticos trasandinos generó una respuesta de uno de los futbolistas que es parte del plantel Albiceleste y aspira a levantar un título esquivo desde hace 18 años. Gianluca Prestianni frenó unos segundos en la zona mixta después de ingresar para jugar 19 minutos en la victoria 1-0 contra Italia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y le consultaron sobre si los motiva esta decisión de los simpatizantes rivales, que se enmarca en una rivalidad futbolística de corta historia tras dos coronaciones ante la Celeste y Blanca en sendas finales de Copa América.

La respuesta de Prestianni inició con tintes formales y terminó con un dardo a la producción de La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2026: “El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile y, bueno, están disfrutando de poder ganar el Mundial Sub-20, ya que quedaron afuera del otro”.

Vale destacar que esa selección chilena afrontó un proceso muy complicado por la falta de variantes a la generación dorada conformada por históricos de la talla de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Nicolás Cordova, este último repartido en dos interinatos, fueron los entrenadores de la Clasificatoria, que los dejó en el fondo de la tabla sobre 10 equipos con un total de 11 puntos, cosechados en dos victorias, cinco empates y once caídas.

El delantero tuvo un gesto a los hinchas trasandinos durante un partido

Otro de los futbolistas que se refirió a este tema fue Alejo Sarco. El juvenil del Bayer Leverkusen, con surgimiento futbolístico en Vélez, fue visto tocándose las tres estrellas y el escudo de la camiseta en medio de los abucheos del público cuando se retiraba reemplazado contra Italia. “Estaban silbando mucho y me agarró picazón justo en las tres estrellas”, lanzó de manera socarrona ante el micrófono de El Doce de Córdoba.

La madre de Sarco, Carina Castro, tuvo duras palabras a la antipatía de los fans chilenos en charla con el diario AS: “Me molestaron los silbidos de los chilenos en la cancha. No nos dejaban a nosotros ni levantar las banderas, eso estuvo feo... No nos merecemos eso, todo el mundo tenía miedo incluso de venir con la camiseta de Argentina puesta”.

A continuación, le bajó el tono al asunto fuera del ámbito futbolístico y ponderó la amabilidad de los ciudadanos de ese país en el día a día: “En Viña y Valparaíso, la gente ha sido muy amable. Las personas en el hotel, hemos hecho amistades con los hermanos chilenos. Es la verdad, somos gente como todos”.

Este miércoles se verá si se repite la reacción del público local en las gradas después de que la selección argentina haya liderado el Grupo D con sus victorias a Cuba, Australia e Italia con un margen de ocho goles a favor y dos en contra. Si el equipo de Placente se impone a Nigeria, se medirá en cuartos al ganador del cruce entre Chile y México. Ya en semifinales, la llave depararía un cruce con España (le ganó a Ucrania), Colombia o Sudáfrica.

La final de la competición tendrá lugar el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y el finalista de ese lado del cuadro chocaría con uno de los siguientes rivales: Estados Unidos, Italia, Marruecos, Corea del Sur, Paraguay, Noruega, Japón o Francia.