Deportes

El dardo de una figura de la selección argentina a los hinchas chilenos por los silbidos en el Mundial Sub 20

Gianluca Prestianni se refirió a la postura de los fanáticos trasandinos en cada partido de la Albiceleste en la competición

Guardar
La chica de Gianluca Prestianni a Chile tras ser silbados en el Mundial Sub 20

Este miércoles, la selección argentina saltará al campo de juego del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos minutos antes de las 16:30 para enfrentarse a 12 rivales: los 11 futbolistas de Nigeria y el público chileno. El anfitrión del Mundial Sub 20 sostiene una hostil bienvenida al máximo ganador de la competición en cada uno de sus encuentros, una reacción que se alimenta de silbidos y abucheos a la hora de escuchar los himnos y cuando la posesión de pelota es propiedad del equipo conducido por Diego Placente.

Esta postura de los fanáticos trasandinos generó una respuesta de uno de los futbolistas que es parte del plantel Albiceleste y aspira a levantar un título esquivo desde hace 18 años. Gianluca Prestianni frenó unos segundos en la zona mixta después de ingresar para jugar 19 minutos en la victoria 1-0 contra Italia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y le consultaron sobre si los motiva esta decisión de los simpatizantes rivales, que se enmarca en una rivalidad futbolística de corta historia tras dos coronaciones ante la Celeste y Blanca en sendas finales de Copa América.

La respuesta de Prestianni inició con tintes formales y terminó con un dardo a la producción de La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2026: “El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile y, bueno, están disfrutando de poder ganar el Mundial Sub-20, ya que quedaron afuera del otro”.

Vale destacar que esa selección chilena afrontó un proceso muy complicado por la falta de variantes a la generación dorada conformada por históricos de la talla de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Nicolás Cordova, este último repartido en dos interinatos, fueron los entrenadores de la Clasificatoria, que los dejó en el fondo de la tabla sobre 10 equipos con un total de 11 puntos, cosechados en dos victorias, cinco empates y once caídas.

El delantero tuvo un gesto a los hinchas trasandinos durante un partido

Otro de los futbolistas que se refirió a este tema fue Alejo Sarco. El juvenil del Bayer Leverkusen, con surgimiento futbolístico en Vélez, fue visto tocándose las tres estrellas y el escudo de la camiseta en medio de los abucheos del público cuando se retiraba reemplazado contra Italia. “Estaban silbando mucho y me agarró picazón justo en las tres estrellas”, lanzó de manera socarrona ante el micrófono de El Doce de Córdoba.

La madre de Sarco, Carina Castro, tuvo duras palabras a la antipatía de los fans chilenos en charla con el diario AS: “Me molestaron los silbidos de los chilenos en la cancha. No nos dejaban a nosotros ni levantar las banderas, eso estuvo feo... No nos merecemos eso, todo el mundo tenía miedo incluso de venir con la camiseta de Argentina puesta”.

A continuación, le bajó el tono al asunto fuera del ámbito futbolístico y ponderó la amabilidad de los ciudadanos de ese país en el día a día: “En Viña y Valparaíso, la gente ha sido muy amable. Las personas en el hotel, hemos hecho amistades con los hermanos chilenos. Es la verdad, somos gente como todos”.

Este miércoles se verá si se repite la reacción del público local en las gradas después de que la selección argentina haya liderado el Grupo D con sus victorias a Cuba, Australia e Italia con un margen de ocho goles a favor y dos en contra. Si el equipo de Placente se impone a Nigeria, se medirá en cuartos al ganador del cruce entre Chile y México. Ya en semifinales, la llave depararía un cruce con España (le ganó a Ucrania), Colombia o Sudáfrica.

La final de la competición tendrá lugar el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y el finalista de ese lado del cuadro chocaría con uno de los siguientes rivales: Estados Unidos, Italia, Marruecos, Corea del Sur, Paraguay, Noruega, Japón o Francia.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaMundial Sub 20Selección Argentina Sub 20Gianluca PrestianniSelección de Chiledeportes-argentina

Últimas Noticias

Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó el teclado con la camiseta del club en el acto de Javier Milei

El club informó la decisión que tomaron “de común acuerdo” con Fernando Mezzina a través de un comunicado

Deportivo Español desvinculó al abogado

Una revelación sobre Messi, anécdota de Maradona y por qué Riquelme no triunfó: los secretos de Gaspart, ex presidente del Barcelona

El exdirigente se mostró orgulloso por tener a tres de los mejores jugadores de la historia y lamentó por el fallido arribo de Di Stéfano debido a una “mala forma” del Madrid: “Hubiésemos tenido a los mejores de Argentina”

Una revelación sobre Messi, anécdota

Racing confirmó la lesión que sufrió Elías Torres y analiza la chance de sumar un refuerzo para la Libertadores: las alternativas

El delantero con pasado en Aldosivi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará ausente de las canchas durante un tiempo prolongado

Racing confirmó la lesión que

La palabra de Germán Pezzella en un Congreso en River: la verdad sobre el éxito, su rol en el vestuario y la importancia de los clubes

El marcador central ahondó en el valor que tienen las instituciones deportivas para los jóvenes y cómo pueden ayudar a la sociedad

La palabra de Germán Pezzella

Se agrava la crisis de Ferrari en la F1: discusiones, reunión de emergencia y pronósticos de un 2026 que “da miedo”

La escudería italiana no levanta su rendimiento en la Máxima y el director Fred Vasseur está en el foco del problema

Se agrava la crisis de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué anticipa el pronóstico del

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

INFOBAE AMÉRICA
China refuerza su alianza con

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”