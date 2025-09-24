Deportes

“Un momento aterrador”: un beisbolista recibió un brutal pelotazo a 160 km/h en la cara y fue hospitalizado

David Fry abandonó el campo con el rostro ensangrentado. El lanzador se comunicó con él tras el incidente: “Solo quiero asegurarme de que esté bien”

Una recta de 159,3 km/h lanzada por Tarik Skubal golpeó en el rostro a David Fry, bateador designado de los Guardians de Cleveland, durante la sexta entrada del partido ante los Tigers de Detroit en el Progressive Field, en un juego que finalizó con victoria local 5-2 y dejó en suspenso la lucha por el liderato de la División Central de la Liga Americana. El incidente generó consternación entre jugadores, cuerpo técnico y seguidores presentes en el estadio, mientras la atención se centraba en el estado de salud del jugador, según informó Detroit Free Press.

La escena ocurrió cuando Fry intentó tocar el lanzamiento de Skubal, actual ganador del premio Cy Young, que viajó a 159,3 km/h (99 mph). La pelota golpeó la parte superior del bate y se desvió directo al rostro de Fry, quien se desplomó de inmediato en la caja de bateo. La sangre brotó de su nariz y boca, el estadio quedó en silencio y varios miembros de los cuerpos médicos de Cleveland ingresaron al terreno para auxiliarlo. En las imágenes de la transmisión también se pudo ver a Skubal consternado, lanzando guante y gorra al suelo, mientras ocultaba el rostro con las manos.

“Fue directo a la cara”, relató el mánager de los Guardians, Stephen Vogt, al término del encuentro, recogieron agencias como AP. “Todos estamos pensando en David y su familia ahora mismo. Obviamente, nos alegra que esté bien, pero obviamente es un momento realmente aterrador”, añadió el dirigente, cuyas palabras recogió también Detroit Free Press. Fry permaneció tendido varios minutos antes de ponerse lentamente de pie, saludar al público con el pulgar arriba y subir a un carrito para ser trasladado. Según información oficial entregada por el club, fue primero al Centro Médico Luterano y después, a la Clínica Cleveland para nuevas pruebas.

La gravedad del impacto tuvo repercusión inmediata en el campo. Skubal, quien había permitido solo dos hits en cinco entradas, mostró visibles signos de inquietud durante los procedimientos. El lanzador declaró luego: “Muy duro. Ya lo contacté. Seguro que su teléfono está a punto de estallar. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía estar bien al salir del campo y espero que siga así. Sé que a veces las cosas pueden cambiar. Así que espero que esté bien. Espero poder enviarle un mensaje para asegurarme de que esté bien, porque hay cosas más importantes que el béisbol y su salud es más importante que un partido”.

Entre los compañeros de equipo, el impacto emocional también quedó patente. Steven Kwan, jardinero izquierdo de los Guardians, afirmó: “Definitivamente da mucho miedo. Que David siquiera intente algo así, es así como es. Un tipo desinteresado, y especialmente en una posición como esa, es un tipo duro. Por suerte, tuvo algo de humor cuando llegó, pero no quieres ver a alguien que te ha acompañado casi todo el año”. Kwan subrayó además el peso anímico de Fry en el vestuario: “Obviamente, en cuanto a energía, simplemente por quién es como compañero, ha significado mucho para nosotros como equipo. Da mucho miedo, pero por suerte tenía algo de humor fuera del campo, así que ojalá tengamos buenas noticias”.

El accidente modificó el desarrollo inmediato del encuentro. En el primer lanzamiento tras la reanudación, Skubal realizó un envío descontrolado que permitió anotar al corredor en tercera y empatar el marcador. Seguido de un balk y un roletazo impulsor, Cleveland sumó tres carreras sin conectar bola fuera del infield, poniéndose 3-2 arriba. La entrada finalizó mal para el lanzador de Detroit, quien acumuló errores poco habituales.

En lo deportivo, la victoria permitió a los Guardians igualar en la cima de la división a Detroit tras permanecer a 15,5 juegos de distancia el 8 de julio. Cleveland ostenta ahora un registro de 17-5 durante septiembre, mientras Detroit ha caído en siete partidos consecutivos y 10 de los últimos 11, según datos recogidos por Detroit Free Press y AP.

La organización de Cleveland informó al término del partido que brindaría una actualización sobre la condición de David Fry durante la jornada del miércoles, al cierre de la edición.

