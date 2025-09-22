Deportes

Polémica por la filtración de la supuesta lista de ganadores del Balón de Oro: la respuesta de la organización

En las últimas horas circuló una nómina con los diez nombres más votados. La revista France Football, organizadora de la gala, advirtió que solo una persona sabe la identidad del vencedor

Dembelé y Yamal, los dos grandes candidatos

La filtración de la supuesta lista definitiva del Balón de Oro 2025 ha generado controversia en el fútbol internacional a pocas horas de la gala oficial en París. La nómina, difundida por medios como Bolavip, Antena 2 y el periodista Pablo Giralt, tiene el joven español Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, como el acreedor del prestigioso galardón, secundado por el francés Ousmane Dembelé, campeón de la Champions League con el PSG, mientras que el argentino Lautaro Martínez ocuparía la décima posición.

La ceremonia, organizada por la revista France Football, se celebrará el lunes 22 de septiembre de 2025 en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa. Sin embargo, la atención se ha desviado hacia la filtración que circula en redes sociales y medios especializados, la cual anticipa el nombre del posible ganador y ha provocado un intenso debate entre aficionados y expertos. De acuerdo con la lista filtrada, Lamine Yamal acumularía 805 puntos, consolidando su temporada con el Barcelona y situándolo por encima de Ousmane Dembélé, quien sumaría 800 puntos tras un año destacado en el PSG y la selección francesa. El podio lo completaría Vitinha, mediocampista portugués del París Saint Germain, con 643 puntos.

Cuarto surgiría el otro gran candidato, el brasileño Raphinha (Barcelona), seguido por Mohamed Salah (Liverpool), Nuno Mendes (PSG), Pedri (Barcelona), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y el citado Martínez (Inter de Milán).

La lista que circuló

La cercanía en la puntuación entre los dos primeros lugares y la presencia de figuras emergentes han alimentado la controversia y la expectativa en redes sociales, donde la discusión sobre la legitimidad de la lista y el merecimiento del premio se mantiene activa.

Ante las versiones, France Football, la publicación que organiza la velada y la votación, aclaró que ninguno de los competidores sabe quién se quedará con el premio, algo que los deportistas conocerán durante la gala. Se trata de una regla que fue activada desde la edición pasada.

Vincent García, jefe de France Football, subrayó: “Soy el único que conoce al ganador. Los criterios para ganar este premio son: actuaciones individuales, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos ganados, juego limpio, y comportamiento dentro y fuera del campo de juego”.

La filtración generó un sinfín de especulaciones. El encargado de entregar el principal galardón será Ronaldinho, ídolo del PSG y el Barcelona. Y el joven Yamal, de 18 años, se tiene plena confianza. Según información publicada por Mundo Deportivo, el círculo íntimo del futbolista reservó un espacio exclusivo en París para una celebración privada. Además, viajará a Francia acompañado por una delegación de 20 personas, lo que subraya la magnitud del evento para el entorno del jugador. La duda es si su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, será parte de la comitiva.

Los detalles de la elección

El lote inicial de 30 candidatos se resuelve tras un debate entre “el equipo editorial de la revista y miembros de la redacción de L’Équipe, de la sección de fútbol”. Estos periodistas están respaldados también por “al menos un juez internacional de la FIFA”: este año se unieron a la elaboración del ranking el ex futbolista portugués Luis Figo (ganador del Balón de Oro en el 2000) y el DT italiano Fabio Capello, ganador de la Champions League en 2004 con Milan.

Esta temporada hubo 14 personas que presentaron “sus treinta jugadores, sus diez jóvenes (Kopa) y porteros (Yachine), sus cinco entrenadores (Cruyff) y sus clubes de la temporada” teniendo en cuenta el “rendimiento individual y colectivo, posiciones, clubes”.

Con los 30 nombres sobre la mesa tanto para el masculino como para el femenino, el ganador y la ganadora al Balón de Oro en cada categoría se somete a la votación de 100 periodistas de los primeros 100 países del ranking FIFA y 50 para el femenino.

Cada uno de los periodistas elegidos debe emitir 10 votos que reparten puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°. Aquel que sume más puntos, será el ganador.

Lionel Messi es el jugador que más veces ganó el premio con 8 Balones de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Marco van Basten (3), Franz Beckenbauer (2), Ronaldo(2), Kevin Keegan (2), Karl-Heinz Rummenigge (2) y el mencionado Di Stéfano (2).

