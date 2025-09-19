Deportes

La probable formación de River Plate para enfrentar a Atlético Tucumán: la estrategia de Gallardo pensando en la Libertadores

El Millonario tiene en mente la revancha con Palmeiras y pondría un once alternativo para visitar al Decano

Marcelo Gallardo pondría un equipo alternativo para enfrentarse a Atlético Tucumán (REUTERS/Agustin Marcarian)

La inminente revancha frente a Palmeiras en la Copa Libertadores ha llevado a Marcelo Gallardo a considerar una alineación completamente alternativa para el próximo compromiso de River Plate ante Atlético Tucumán. El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará este sábado, y el entrenador prioriza la preservación de sus titulares habituales para el decisivo duelo del miércoles siguiente en Brasil.

La estrategia de Gallardo implica no solo modificar la formación respecto al partido anterior frente a Estudiantes en La Plata, sino también dejar fuera de la convocatoria a varios jugadores clave, quienes permanecerán en Buenos Aires para evitar riesgos físicos antes del choque internacional. Para completar la lista de convocados, el técnico sumará a numerosos juveniles, algunos de los cuales podrían ocupar un lugar en el banco de suplentes por primera vez y, eventualmente, debutar oficialmente con el primer equipo.

Entre los jóvenes que se destacan en la nómina figuran Ulises Giménez, Facundo González y Agustín De la Cuesta. Además, Agustín Obregón, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes participaron recientemente en un encuentro con la Reserva, también forman parte de la lista de convocados presentada por el Muñeco Gallardo para viajar a Tucumán.

La lista de convocados de Gallardo para el partido ante Atlético Tucumán (@RiverPlate)

La conformación de la defensa presenta la primera incógnita para el entrenador. Con Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Juan Portillo reservados para el compromiso en Brasil, las opciones en la zaga central se ven limitadas. Sebastián Boselli ocuparía uno de los puestos, mientras que el otro será disputado entre Paulo Díaz, quien ha perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico, y el juvenil Ulises Giménez.

El mediocampo también plantea interrogantes. La situación de Enzo Pérez de cara al partido ante Palmeiras aún no está definida, por lo que no se descarta su presencia en Tucumán. No obstante, el principal candidato para desempeñarse como volante central es Agustín De la Cuesta, quien ya ha sido citado anteriormente por Gallardo, aunque todavía no ha debutado oficialmente.

En cuanto a los acompañantes en la línea media, Matías Galarza Fonda sería el único nombre confirmado. Los otros dos lugares se definirán entre Santiago Lencina, Nacho Fernández, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza. En la delantera, Ian Subiabre tendría asegurada su presencia, mientras que Miguel Borja y Bautista Dadín compiten por el puesto restante.

La probable formación que maneja Gallardo estaría compuesta por: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Ian Subiabre y Miguel Borja o Bautista Dadín.

Gallardo guardaría sus titulares pensando en la revancha con Palmeiras (REUTERS/Agustin Marcarian)

River y Atlético Tucumán se verán las caras este sábado desde las 21:15, en el estadio Monumental José Fierro. El árbitro designado para el encuentro es Leandro Rey Hilfer. El conjunto de Núñez buscará mantener la primera posición de la Zona B del Clausura, la cual conserva gracias a los 18 puntos que cosechó, gracias a sus cinco victorias y tres empates.

Por su parte, el Decano posee 9 unidades y, al comienzo de la fecha, se encuentra dentro los ocho clasificados a los playoff, pero Platense y Sarmiento tienen el mismo puntaje con un partido menos cada uno. En tanto, buscará un triunfo que le permita quedarse dentro de los puestos de privilegio.

En cuanto a la tabla anual, el Millonario con 49 unidades se encuentra en la cúspide de la clasificación, seguido por Boca Juniors (46) y Rosario Central (46), que debe completar el partido suspendido por lluvia con Sarmiento. Por su lado, el elenco tucumano suma 25 y se encuentra lejos de los puestos de copas internacionales.

