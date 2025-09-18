Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras: la línea de 5 de Gallardo, Paulo Díaz y el Flaco López, los elegidos

River Plate cayó 2-1 ante el Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Monumental y la visita se puso en ventaja por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque; mientras que en el complemento descontó sobre el final Lucas Martínez Quarta.

El desarrollo del encuentro mostró desde el inicio la superioridad del conjunto brasileño. La ventaja inicial condicionó el planteo de River Plate, que presentó un dibujo táctico inicial con cinco defensores. En el complemento, Marcelo Gallardo ajustó y con alternativas ofensivas pudo acortar distancias.

La presión del conjunto argentino se intensificó a medida que avanzaban los minutos. A los 56, una situación preocupó al cuerpo técnico y a los hinchas: Facundo Colidio ingresó en reemplazo de Sebastián Driussi, quien debió abandonar el campo por molestias físicas. Esta variante obligada se sumó a los cambios ofensivos que buscaban revertir la desventaja.

El tramo final del partido estuvo marcado por la polémica. A los 79 minutos, los jugadores de River Plate reclamaron penal tras una entrada de Weverton con la rodilla en alto sobre la espalda de Gonzalo Montiel. El árbitro Jesús Valenzuela fue llamado por el VAR para revisar la jugada, pero finalmente decidió mostrar tarjeta amarilla al arquero brasileño y sancionar fuera de juego, ya que el lateral argentino partió en posición adelantada en el inicio de la acción.

River Plate tendrá la obligación de revertir la serie en el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles en la casa del Palmeiras.

Las redes sociales ardieron con un partido electrizante. Mientras algunos fanáticos millonarios cuestionaron al entrenador por plantear una línea de cinco defensores y apuntaron a Paulo Díaz, quien sufrió horrores defensivos y fue reemplazado en el entretiempo, los hinchas de Boca celebraron por la derrota de su acérrimo rival. La gran actuación del Flaco López también provocó varios memes a favor y fue comparado con el mismísimo Zinedine Zidane o Ronaldo Nazario.

Los mejores memes que dejó la derrota de River ante Palmeiras: