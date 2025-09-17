Deportes

La AFA presentó el plan de remodelación del estadio Ciudad de La Plata Diego Maradona: los detalles y cuándo estará listo

Fue durante una reunión de Comité Ejecutivo de la entidad presidida por Claudio Tapia. Del encuentro participó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Juan Román Riquelme, Axel Kiciloff, Claudio Tapia y Julio Alak, durante el cónclave

La modernización del Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata avanzó con la presentación oficial de un plan integral de remodelación. El anuncio se realizó durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por su presidente Claudio Tapia, y de la que participó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El objetivo es transformar el recinto en la sede principal de las selecciones nacionales y en un espacio de referencia para grandes eventos deportivos y culturales.

El proyecto contempla una intervención en cuatro áreas clave: la renovación del campo de juego, la instalación de un nuevo techo, la actualización del sistema de iluminación y la mejora de las infraestructuras interiores junto con la conectividad. Estas obras comenzarán a ejecutarse en el corto plazo, con la meta de dejar el estadio completamente operativo para finales de marzo de 2026.

Claudio Tapia destacó la importancia de este paso para el fútbol argentino. “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Másterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país”, afirmó el presidente de la AFA.

Por su parte, Axel Kicillof subrayó el trabajo conjunto entre la provincia y la AFA, así como el valor simbólico del estadio para la ciudad de La Plata. “Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El estadio único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo. Y aprovecho también para agradecerle al Presidente por el gran presente del fútbol argentino y poder habernos dejado a nosotros como dirigentes parte de esto”, expresó el gobernador.

Los dirigentes y autoridades provinciales, en una de las plateas del recinto

El propósito central de la remodelación es dotar al Estadio Único Diego Armando Maradona de las condiciones necesarias para albergar tanto partidos de fútbol de alto nivel como espectáculos culturales de gran envergadura. La intención es consolidar el recinto como un punto de encuentro para las familias y un polo de atracción para diversas actividades, ampliando su función más allá del deporte.

A fines de 2024, la AFA formalizó un acuerdo con el gobierno provincial que sentó las bases para este proceso de modernización. En ese contexto, el intendente de La Plata, Julio Alak, anticipó entonces que “la Conmebol y la AFA están evaluando seriamente la posibilidad de firmar un convenio con la Provincia de Buenos Aires para que este estadio sea utilizado por la Selección mayor y por todas las selecciones de la AFA, las juveniles incluidas, y también la Conmebol”. Esta evaluación abre la puerta a que el estadio reciba partidos de selecciones nacionales y competencias internacionales.

Con una capacidad para 53.000 espectadores, el Estadio Único Diego Armando Maradona fue una de las sedes principales del Mundial Sub 20 en 2023, tras la reasignación de la organización por parte de la FIFA. El recinto albergó partidos de la fase de grupos, las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final, en la que Uruguay se consagró campeón tras vencer 1-0 a Italia. Además, el estadio ha recibido recitales y otros espectáculos, aunque su uso para partidos de fútbol no ha sido regular en los últimos tiempos. La remodelación busca devolverle al estadio un rol central en la vida deportiva y cultural de la región.

El Atlético de Madrid del

Dos goles en los primeros

Pep Guardiola y su elección

River Plate abrirá su serie

Javier Frana analizó el sorteo
La muerte de Liam Payne:

Tras 100 años bajo el

Entre besos y caricias: el

