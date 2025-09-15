Deportes

La sorprendente cifra que ganó Floyd Mayweather por apostar por Terence Crawford contra Canelo Álvarez

El legendario boxeador acertó al elegir a su compatriota como vencedor del combate en Las Vegas

Guardar
El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

El exboxeador Floyd Mayweather Jr apostó USD 50.000 a favor de Terence Crawford en su triunfo contra Saúl “Canelo” Álvarez en Las Vegas, obteniendo una ganancia total de USD74.000 tras la victoria del estadounidense por decisión unánime.

La pelea, que se celebró en el Allegiant Stadium, reunió a 70.482 espectadores, estableciendo un récord de asistencia para un estadio cerrado en Estados Unidos. Además, Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, anunció que “Netflix informará el lunes que esta es oficialmente la pelea más vista en la historia del boxeo profesional”.

Mayweather, quien fue el primer boxeador en derrotar a Canelo en 2013, compartió en redes sociales el ticket ganador de su apuesta, una práctica habitual en su perfil público. Sólo le añadió el emoji de una bolsa de dólares, sin más comentarios. Con esta derrota, Canelo Álvarez suma tres caídas en su carrera profesional: ante Mayweather, Dmitry Bivol y Crawford.

Por su parte, Terence Crawford alcanzó el estatus de campeón indiscutido en tres categorías: superligero en 2017, welter en 2023 y supermediano en 2025, tras arrebatarle los cuatro títulos de la división al mexicano.

El posteo de Mayweather
El posteo de Mayweather

Más allá del resultado deportivo, los contendientes le sacaron un gran provecho a la batalla: el mexicano se garantizó una bolsa mínima de más de 100 millones de dólares, mientras que el estadounidense recibió alrededor de 50 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la cadena ESPN.

Este combate en Las Vegas incluyó premios exclusivos para el vencedor. El ganador recibió un anillo “estilo Super Bowl” valuado en aproximadamente 100.000 dólares, con 10 quilates de piedras en oro amarillo y 8,5 quilates de diamantes blancos, así como el tradicional cinturón de campeón, estimado en 188.000 dólares, según CNN.

Crawford dominó el combate y superó a Canelo por decisión unánime. Las tarjetas marcaron 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del estadounidense, quien demostró velocidad, recursos defensivos y una estrategia efectiva durante los doce asaltos.

Esta victoria representó el cuadragésimo segundo triunfo consecutivo para Crawford, con 31 de ellos por nocaut. De todas maneras, el ganador mostró pleno respeto por su adversario y su trayectoria.

El flamante rey se presentó en la conferencia de prensa de Canelo Álvarez para devolverle los cinturones, argumentando que pronto recibiría los propios oficiales de la organización.

Esto forma parte de una tradición no escrita del boxeo, que permite al excampeón sostener sus cinturones por última vez en la conferencia posterior a la pelea.

Mayweather se convirtió en empresario
Mayweather se convirtió en empresario y además suele mostrar sus apuestas (Wendell Cruz-Imagn Images)

Una de las tácticas que marcó un punto de inflexión fue la decisión de Crawford de pelear en guardia zurda, una recomendación de su equipo técnico que resultó clave. Esta elección descolocó a Álvarez, quien no logró ajustar su estrategia para contrarrestar la versatilidad de su oponente.

Uno de los momentos más destacados se produjo en el último asalto, cuando Crawford conectó un golpe de izquierda que giró a Álvarez casi 180 grados, dejando al mexicano visiblemente desconcertado. La escena enloqueció a los fanáticos y también a Mayweather, quien allí empezó a paladear su triunfo en las apuestas.

Todo indica que Pretty Boy Floyd, por su parte, volverá al ring en 2026 para protagonizar una exhibición con Mike Tyson.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCanelo ÁlvarezTerence CrawfordFloyd Mayweatherboxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

El tenso momento que protagonizó Carlos Palacios con Úbeda cuando fue reemplazado en el empate entre Boca y Rosario Central

El chileno se mostró fastidioso tras abandonar el campo de juego a los 27 minutos del segundo tiempo

El tenso momento que protagonizó

La gran atajada mano a mano de uno de los héroes en el título de Platense a Cristiano Ronaldo

El argentino Juan Pablo Cozzani tuvo una gran producción en Arabia Saudita. De todos modos, el equipo de CR7 se impuso por 2 a 0. Las imágenes

La gran atajada mano a

La grave lesión que sufrió una de las alternativas de Scaloni en la defensa de la Selección: cuánto tiempo estará inactivo

Nehuén Pérez sufrió la rotura completa del tendón de Aquiles derecho en el duelo entre el Porto y Nacional

La grave lesión que sufrió

River se entrenó y Gallardo prepara el equipo para la “final” con Palmeiras: cambios obligados y ¿nuevo sistema táctico?

El Muñeco busca el reemplazante de Galoppo por sanción y analiza otras variantes para el duelo de ida de los cuartos de final de la Libertadores de este miércoles en el Monumental

River se entrenó y Gallardo

La palabra de Di María tras el gol olímpico ante Boca: los detalles de su peculiar ida y vuelta con Paredes

Fideo anotó un golazo para el empate 1-1 de Rosario Central en Arroyito, por el Torneo Clausura

La palabra de Di María
ÚLTIMAS NOTICIAS
De sastrería a transparencias, cuáles

De sastrería a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en la alfombra roja de los Emmy 2025

Premios Emmy 2025: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Hackeaban los WhastApp enviando links de páginas falsas y les vaciaban las cuentas: 12 sospechosos

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Cambios por el aumento del dólar: cuánto cuesta sacar plata de un cajero automático del exterior

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ofreció su apoyo a

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

TELESHOW
Celeste Cid contra los comentarios

Celeste Cid contra los comentarios sobre sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”