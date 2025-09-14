Deportes

El nuevo escudo de Estudiantes de La Plata que abrió el debate: la respuesta de Verón

El presidente del club encabezó la presentación del emblema. También habrá cambios en otros símbolos. Los detalles

El lanzamiento del nuevo escudo de Estudiantes de La Plata marca el inicio de una etapa renovada para el club, aunque la transición será gradual y la insignia tradicional seguirá presente en la indumentaria durante la actual temporada. Juan Sebastián Verón, presidente de la institución, anunció que la implementación total del rediseño se concretará en la colección 2026, cuando todas las prendas lucirán la nueva imagen.

La previa del partido que fue derrota 2-1 ante River Plate en el estadio UNO estuvo marcada por la aparición de afiches en distintos puntos de La Plata, donde se exhibieron imágenes de figuras emblemáticas como Alejandro Sabella, Carlos Bilardo y Osvaldo Zubeldía. Esta acción anticipó el anuncio oficial y transmitió un mensaje de continuidad y respeto por la historia del club, al tiempo que se daba paso a una transformación visual.

La Brujita encabezó el evento en el que se mostró un video. La introducción apunta a los 120 años que cumple el club en este 2025. Los cambios consisten en la tipografía. Además todas las iniciales están en mayúsculas. El emblemático león también aparece renovado. Según el video, se desprende que el banderín, otro ícono del Pincha, también será modificado: en la versión publicada la E ya no aparece en el extremo izquierdo y muestra con forma triangular con tres vivos rojos y blanco, en lugar de uno de cada color.

En esta captura se puede cómo será el nuevo escudo (Captura del video)

Durante la conferencia de prensa, Verón compartió su satisfacción por el proceso de renovación de la identidad visual, destacando el esfuerzo colectivo y la visión a futuro que guiaron el proyecto. “Hay un trabajo muy importante; pensamos en repensar la gestión del club, viéndonos involucrados en eso y proyectándonos en el futuro: cómo queremos dejar el club, para que el día de mañana los jóvenes continúen lo que se viene haciendo”, expresó el dirigente ante los medios.

El rediseño del escudo, que demandó varios meses de trabajo, presentó desafíos significativos, especialmente en lo relativo a mantener la esencia de Estudiantes. Verón reconoció la dificultad de encontrar el equilibrio adecuado: “No fue sencillo darle un sentido a esto, pensando en que todos nos sintamos parte de este nuevo diseño”.

El ex futbolista subrayó que la actualización de la imagen institucional responde a una estrategia integral, en la que la marca del club se construye a partir de la participación de todos los sectores involucrados en la toma de decisiones. “La imagen de marca construye todo lo que nosotros queremos, considerando que cada cosa detrás tiene su historia y mucho de cada sector del club que participa en la toma de decisiones, traccionando para que esto pase”, afirmó.

La nueva tipografía y el flamante león (Captura del video)

Adrián Damario, uno de los responsables del proyecto y presente junto a Verón en la presentación, detalló los pilares sobre los que se apoyó el rediseño. “Esto se construyó en dos columnas: la simbología nueva y el desarrollo de una tipografía propia de Estudiantes de La Plata, diseñada letra por letra, que sirve como complemento gráfico para las redes sociales”, explicó, resaltando la importancia de dotar al club de herramientas visuales modernas y distintivas.

Frente a eventuales cuestionamientos sobre la preservación de la identidad, Adrián enfatizó que la historia de Estudiantes no fue dejada de lado en este proceso. “Con esto no se desechó la historia; nos apoyamos en la historia y evolucionó para proyectarla. Cambiar una identidad visual no es cambiar la identidad del club; es reforzarla”, sostuvo.

El cronograma de implementación prevé que el escudo actual se mantenga en uso durante la presente temporada, mientras que la adopción plena del nuevo diseño se materializará en la colección de 2026. “En la colección 2026, las prendas ya van a tener el nuevo escudo”, concluyó Verón.

