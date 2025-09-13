Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas

Canelo Álvarez no saldrá acompañado de ningún artista para su combate ante Crawford.
En la última conferencia de prensa celebrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a los asistentes al anunciar que no continuará con una de sus tradiciones más emblemáticas: ingresar al ring acompañado de un artista musical. La decisión llega en la antesala de su combate estelar contra Terence Crawford, programado para este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium.
Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las criticas hacia Canelo Álvarez. El entrenador del tapatío aseguró que los números de su peleador hablan por sí solos.
Juan Manuel Márquez y Saul Canelo Álvarez han sido dos de los boxeadores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Sin embargo, la relación entre ambos no ha sido del todo buena debido a las constantes críticas que el Dinamita ha lanzado al tapatío.
Marco Verde abre la cartelera de Canelo vs Crawford y gana si tercera pelea como profesional por nocaut técnico
Juan Manuel Márquez brinda su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford
Después de meses de espera, el momento ha llegado. Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring este sábado 13 de septiembre para disputar todos los cinturones del peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) en lo que promete ser una de las funciones más espectaculares de este 2025.
Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea, y señala la admiración que tiene por el mexicano
Inteligencia artificial revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford
Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas será testigo de una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring para combatir por el título absoluto de las 168 libras en una noche que marcará la trayectoria de ambos pugilistas.
