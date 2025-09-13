México Deportes

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas

El tapatío y el estadounidense combatirán esta noche por el campeonato indiscutido de las 168 libras en busca de aumentar su legado

Por César Márquez

00:18 hsHoy

Canelo Álvarez no saldrá acompañado de ningún artista para su combate ante Crawford.

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford

El boxeador mexicano sorprendió al revelar que no tendrá artistas invitados en su camino al ring

Por Jesús F. Beltrán

Saúl 'Canelo' Álvarez anunció "el
Saúl 'Canelo' Álvarez anunció "el fin de una tradición" como lo era salir acompañado por algún artista antes de subirse al ring. (Ilustración: Jesús Aviles)

En la última conferencia de prensa celebrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a los asistentes al anunciar que no continuará con una de sus tradiciones más emblemáticas: ingresar al ring acompañado de un artista musical. La decisión llega en la antesala de su combate estelar contra Terence Crawford, programado para este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium.

00:12 hsHoy

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las criticas hacia Canelo Álvarez. El entrenador del tapatío aseguró que los números de su peleador hablan por sí solos.

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

El entrenador y líder del Canelo Team señaló que los números de su peleador hablan por sí solos

Por César Márquez

Eddy Reynoso defiende a Canelo
Eddy Reynoso defiende a Canelo Álvarez de la críticas de Juan Manuel Márquez (REUTERS)

Juan Manuel Márquez y Saul Canelo Álvarez han sido dos de los boxeadores mexicanos más destacados de las últimas décadas. Sin embargo, la relación entre ambos no ha sido del todo buena debido a las constantes críticas que el Dinamita ha lanzado al tapatío.

00:10 hsHoy

Saúl Álvarez y Terence Crawford buscarán aumentar su legado esta noche, pero solamente uno se quedará con el campeonato indiscutido de las 168 libras.

Álvarez cuenta con un récord de 63 victorias (39 por la vía del nocaut), 2 empates y 2 derrotas. Mientras que el estadounidense tiene una marca perfecta de 41 triunfos, 31 de ellos por la vía del nocaut.

00:06 hsHoy

Marco Verde abre la cartelera de Canelo vs Crawford y gana si tercera pelea como profesional por nocaut técnico

Nocaout técnico controversial en la pelea entre Marco Verde y Sona Akale

El peleador mexicano se lleva su tercera victoria tras convertirse en boxeador profesional

Por Gerardo Lezama

00:05 hsHoy

Juan Manuel Márquez brinda su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford

Esta es la contundente predicción que da Juan Manuel Márquez para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea”

El “Dinamita” aseguró que la diferencia de peso será un factor clave en la función

Por César Márquez

Juan Manuel Márquez dio su
Juan Manuel Márquez dio su pronóstico y aseguró que será una buena pelea. (Infobae)

Después de meses de espera, el momento ha llegado. Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring este sábado 13 de septiembre para disputar todos los cinturones del peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) en lo que promete ser una de las funciones más espectaculares de este 2025.

23:27 hsAyer

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea, y señala la admiración que tiene por el mexicano

Terence Crawford se rinde ante Canelo Álvarez antes de su pelea este 13 de septiembre: “Soy un gran fan”

El estadounidense subirá dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Por César Márquez

Terence Crawford subirá dos divisiones
Terence Crawford subirá dos divisiones de peso para retar a Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Terence Bud Crawford tendrá quizá el reto más importante en su carrera este sábado 13 de septiembre cuando se enfrente a Saúl Canelo Álvarez en la búsqueda de los cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB).

23:26 hsAyer

Inteligencia artificial revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate

Dos campeones absolutos se miden en un duelo que desafía límites físicos y tácticos

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial proyecta una
La Inteligencia Artificial proyecta una victoria de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford en Las Vegas. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

El esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford ha captado la atención mundial por enfrentar a dos campeones indiscutidos en un duelo que trasciende divisiones.

23:13 hsAyer

Ambos pugilistas llegarán a la pelea con ritmos diferentes, pero con grandes récords que son similares

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo llegan a la pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

Ambos peleadores combatirán por el campeonato absoluto de las 168 libras, pero solo uno se consolidará como el mejor

Por César Márquez

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último careo rumbo a la pelea que sostendrán este sábado 13 de septiembre (X@Turki_alalshikh)

Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium de Las Vegas será testigo de una de las peleas más esperadas del año. Canelo Álvarez y Terence Crawford se subirán al ring para combatir por el título absoluto de las 168 libras en una noche que marcará la trayectoria de ambos pugilistas.

23:11 hsAyer

Canelo Álvarez y Terence Crawford medirán sus fuerzas esta noche para combatir por el campeonato indiscutido de las 168 libras y tratarán de aumentar su legado.

El boxeador mexicano y el
El boxeador mexicano y el estadounidense protagonizarán uno de los combates más esperados del año, con la transmisión líder de Netflix y el Allegiant Stadium como gran escenario. (Ilustración: Jesús Aviles)

