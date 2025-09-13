Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford El boxeador mexicano sorprendió al revelar que no tendrá artistas invitados en su camino al ring

Saúl 'Canelo' Álvarez anunció "el fin de una tradición" como lo era salir acompañado por algún artista antes de subirse al ring. (Ilustración: Jesús Aviles)

En la última conferencia de prensa celebrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez sorprendió a los asistentes al anunciar que no continuará con una de sus tradiciones más emblemáticas: ingresar al ring acompañado de un artista musical. La decisión llega en la antesala de su combate estelar contra Terence Crawford, programado para este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium.