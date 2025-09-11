La importante adquisición de Alpine para ser competitivo en la Fórmula 1: cómo se vería el auto de Colapinto en 2026

Este año Alpine tiene el peor auto y está último en el Campeonato Mundial de Constructores (@AlpineF1Team)

El desarrollo tecnológico en la Fórmula 1 tuvo un paso significativo para Alpine con la reciente disponibilidad de su nuevo simulador en Enstone, una herramienta que, tras casi tres años de trabajo, promete transformar la capacidad del equipo para replicar con precisión las condiciones de pista.

Según lo informado por Motorsport, Pierre Gasly manifestó su satisfacción con el resultado, destacando la posibilidad de simular hasta el más mínimo detalle, lo que representa una ventaja estratégica de cara a la temporada 2026. Esta semana se sumó al trabajo el argentino Franco Colapinto quien ya está trabajando con la flamante herramienta.

Por otro lado, la decisión de Alpine de emplear, a partir de 2026, un motor, una caja de cambios y una suspensión trasera suministrados por Mercedes responde a una estrategia clara: concentrar todos los recursos en el diseño de un chasis eficiente y ligero, así como en la optimización aerodinámica. Según David Sánchez, director técnico del A526, esta elección elimina una preocupación importante para el equipo, ya que, en sus palabras, “es un problema menos”. No obstante, esta dependencia tecnológica de Mercedes implica ciertos riesgos, aunque Flavio Briatore defendió la medida al afirmar: “Si quieres ganar, necesitas el mejor equipamiento”.

A pesar de esta colaboración, Alpine mantiene la intención de reducir su dependencia de Mercedes a partir de 2027, cuando planea fabricar su propia caja de cambios y suspensión trasera. El objetivo es aprovechar al máximo la experiencia adquirida con los componentes de Mercedes en 2026 para desarrollar soluciones propias más adaptadas a las necesidades del equipo.

Franco Colapinto se sumó al trabajo en la base de Alpine ubicada en Enstone (@francolapinto)

En cuanto a la infraestructura, el túnel de viento de Alpine, construido en la época de Benetton, no se encuentra entre los más avanzados del campeonato, aunque conserva una calidad aceptable. Briatore confirmó recientemente que el desarrollo del A526 en este túnel de viento avanza según lo previsto. El equipo cuenta con un presupuesto completo para 2026, respaldado por la financiación de Renault y sus patrocinadores, lo que garantiza los recursos necesarios para afrontar los desafíos técnicos de la próxima normativa.

La integración del motor Mercedes en el chasis de Alpine representa una tarea compleja y prioritaria para el equipo. Una integración deficiente podría comprometer el rendimiento global del monoplaza durante toda la temporada, ya que afecta a todos los sistemas del coche. Por ello, la optimización de este proceso será determinante para las aspiraciones de Alpine en 2026, año de un drástico cambio reglamentario con autos y neumáticos más chicos, reducción de los aditamentos aerodinámicos, igual erogación de potencia del motor eléctrico y el de a combustión y combustibles sintéticos para contaminar menos.

El aprendizaje sobre la caja de cambios de Mercedes en 2026 también figura entre los objetivos principales del equipo. La intención es utilizar ese conocimiento como base para el desarrollo de una caja de cambios propia en 2027, diseñada específicamente para las características del monoplaza de Alpine.

Así se vería el nuevo Alpine A526, con los cambios reglamentarios del año próximo (@ChrisPaulDesig1)

Las expectativas para 2026 son elevadas. Briatore aseguró que el equipo estará entre los seis mejores en cada carrera y que luchará por el podio a partir de esa temporada. No obstante, advierte sobre la ventaja en infraestructura que mantienen los grandes equipos respecto a Alpine, lo que podría influir en la competitividad real del equipo.

Actualmente, Alpine opera con un simulador anticuado adquirido a McLaren. En 2023, el equipo encargó un nuevo simulador con el objetivo de que estuviera listo para 2026 y así garantizar condiciones óptimas de trabajo.

Este año Alpine tiene el peor auto de la F1 y el team galo no puede salir del último puesto del Campeonato Mundial de Constructores.

En materia de infraestructura, Alpine no dispone de las mismas herramientas que equipos como McLaren, Ferrari, Mercedes o Aston Martin. Esta limitación obligó al equipo a destinar todos sus recursos al desarrollo del coche de 2026, en detrimento del proyecto para 2025. La propia escudería reconoció recientemente que no cuenta con la capacidad para trabajar de manera simultánea en ambos monoplazas, lo que constituye, en palabras del equipo, una auténtica confesión de debilidad.