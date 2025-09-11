“Ese señor me esta insultado”: la particular reacción de Guillermo Barros Schelotto al recordar la gresca en el Superclásico 2004

El recuerdo de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico por Copa Libertadores de 2004

La semifinal de la Copa Libertadores de 2004 entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental dejó una serie de episodios que, con el paso de los años, siguen generando debate y anécdotas. Uno de los momentos más recordados involucra a Guillermo Barros Schelotto, quien por años fue señalado como responsable directo de la expulsión de Rubens Sambueza.

En la antesala del próximo cruce entre Vélez Sarsfield y Racing Club por los cuartos de final del certamen continental, el entrenador del Fortín fue consultado sobre su presunta participación en aquella polémica jugada que fue un punto de inflexión en el partido.

Barros Schelotto explicó que la situación se tornó confusa cuando Sambueza insultó al asistente arbitral, lo que derivó en la expulsión y dejó a Boca con un jugador más. “Hace el gol Lucho González, nos echan a Fabián Vargas y estábamos en desventaja total. Se nos venían y se demoró el juego un poco. Creo que la verdad fue que se genera porque River ya había hecho todos los cambios y (Ricardo) Rojas se lesiona la rodilla y tenía que salir, no podía seguir jugando”, indicó.

Rubens Sambueza, expulsado en el Superclásico (FotoBaires)

Durante años, la versión más difundida sostenía que el Mellizo había influido en la decisión arbitral al decirle a Sambueza: “Me parece que te echó”, lo que habría motivado la airada reacción del mediocampista de River ante el árbitro Héctor Baldassi. Tras el reclamo, el mediocampista del Millonario recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con un jugador menos.

“Se generó una discusión con el árbitro, un jugador de River (Sambueza) insulta sin querer, creo que el nerviosismo le llegó al línea. El línea informa, lo expulsan y quedamos con uno más nosotros. Todo en esa jugada”, explicó el ahora DT.

Además, en medio de la confusión, Guillermo protagonizó un intercambio verbal con el banco rival y dejó una frase que quedó registrada en la memoria del fútbol argentino: “Ese señor, que no sé cómo se llama, me está insultando”, dirigida a Javier Sodero, entrenador de arqueros del elenco de Núñez en ese entonces.

El propio Barros Schelotto negó cualquier tipo de maniobra para provocar la expulsión de Sambueza: “No, no hice nada. Creo que se inició un poco todo porque habían tirado una botella de la tribuna y bueno, se paró el juego, obvio. Pero son cosas futboleras”.

De todos modos, el propio juez de línea de aquel encuentro, Gilberto Taddeo, también desmintió esa interpretación en una entrevista con Infobae: “Guillermo con Sambueza no hizo nada, fue más un comentario. Siempre hay un diálogo; el que jugó al fútbol sabe que no podés no hablar con un jugador. No tiene nada que ver Guillermo en la expulsión, fue un arrebato de Sambueza por su ímpetu y juventud. Los jugadores de River reclamaron yo no había visto un foul, cuando en realidad Ricardo Rojas se lesionó porque se le clavó la pierna en el pasto. Sambueza vino, me insultó y lo expulsaron por eso”.

Sobre la frase a Sodero, Taddeo explicó: “Me estaba hablando a mí cuando tiró esa frase. Guillermo sabía mejor que yo quién era, era una picardía. Y después lo entendió todo el mundo. A partir de ahí se empezaron a tapar más la boca los jugadores”.