“Nunca vimos algo así”: la fuerte denuncia que prepara Brasil ante Conmebol tras la derrota con Bolivia en El Alto

Los jóvenes alcanzapelotas buscaron la manera de hacer correr el tiempo en el estadio El Alto

La selección de Brasil perdió 1-0 en su visita a Bolivia, resultado que le permitió al combinado local acceder al Repechaje del Mundial 2026. La derrota de los dirigidos por Carlo Ancelotti dejó algunas jugadas polémicas y varias quejas de parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que realizará una presentación formal ante la Conmebol debido a los acontecimientos vividos en El Alto.

Entre los reclamos de la CBF se detallan que durante el partido, la delegación brasileña se vio sorprendida por la actitud de los alcanzapelotas, quienes actuaron con permisividad por parte de la terna arbitral chilena y del delegado del encuentro. Un claro ejemplo se dio con un video que se hizo viral en las redes. Allí se evidenció cómo uno de estos jóvenes, de aproximadamente 15 o 16 años, abandonó el campo por un portón que conectaba con las tribunas, llevando consigo una pelota. Los agentes policiales que custodiaban el acceso, distraídos viendo el partido, se mostraron sorprendidos y dudaron en dejarlo pasar, pero el muchacho logró explicar su situación, cruzó el portón, ocultó el balón y se quitó el chaleco identificatorio para mezclarse con los hinchas.

“Fue diferente, una sorpresa para todos nosotros. Ya hemos vivido muchas cosas en la Copa Libertadores, pero nunca habíamos visto algo así. Presentaremos nuestras quejas y protestas ante la Conmebol. Sabemos que el efecto práctico será nulo”, declaró Rodrigo Caetano, coordinador de la selección verdeamarela, tras el partido, según publicó el sitio UOL Esporte.

La situación no se limitó a este hecho aislado. Un video grabado en el estadio mostró a otros recogepelotas escondiendo balones bajo un banco, mientras otro individuo recorría el perímetro del campo retirando las pelotas destinadas a la reposición. En los minutos finales del encuentro, se lanzaron repetidamente pelotas al terreno de juego desde el exterior, con la aparente intención de interrumpir los ataques de Brasil.

Carlo Ancelotti se retira del estadio de El Alto tras la derrota de Brasil ante Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El accionar de la policía local también fue motivo de queja para la CBF. Según la entidad, los agentes parecían más interesados en observar el partido que en controlar el acceso al campo. Durante el entretiempo, Rodrigo Caetano intentó presentar un reclamo más enérgico al delegado y al árbitro, pero la policía le impidió el paso. Posteriormente, los agentes elevaron el tono con los miembros de seguridad de la CBF, quienes transmitieron la advertencia de una posible detención, aunque la amenaza no se dirigió directamente al coordinador brasileño.

La delegación brasileña también expresó su malestar por la falta de seguridad en el acceso al estadio, ya que, según los relatos, el equipo tuvo que atravesar zonas repletas de hinchas bolivianos para llegar al sector donde presenciaron el partido. “Tenemos que elevar el nivel del fútbol. Basta ver la cantidad de puntos que Bolivia ha conseguido acá y los que han logrado de visitantes. Es casi un deporte diferente el que se juega aquí. Fueron diez días muy provechosos para nosotros. Seguimos con la preparación para la Copa del Mundo”, añadió Caetano en declaraciones a UOL Esporte.

La altitud de El Alto, reconocida por su impacto en el rendimiento físico, fue otro factor señalado por la CBF, que además criticó la falta de infraestructura adecuada en el estadio, incluyendo las condiciones de los vestuarios. Desde la Conmebol, se reconoce el derecho de Brasil a presentar sus quejas, aunque en ámbitos internos se argumenta que la organización de las Eliminatorias corresponde a la FIFA.

En cuanto a los informes que publicó el sitio brasileño se destacó que “en la recta final del partido, en varias ocasiones las pelotas que estaban fuera del campo fueron arrojadas al terreno de juego para dificultar los ataques de Brasil”. Y continuó: “La policía parecía más preocupada por ver el partido que por controlar el acceso al campo”.

Además, el presidente de la CBF, Samuel Xaub, disparó contra los auxiliares, el árbitro y la policía de Bolivia tras el partido: “Lo que pasó es triste. Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y escondiéndolos. Fue un auténtico desastre”.