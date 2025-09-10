Deportes

La divertida anécdota sobre Franco Colapinto en un vuelo con pilotos de la F1: “Era muy molesto”

Oliver Bearman reveló qué pasó con el argentino arriba de un avión y el video fue viral. Los detalles

La revelación de Oliver Bearman sobre los viajes juntos a Franco Colapinto

En los fines de semana de Fórmula 1, los pilotos no solo trabajan arriba del auto. También deben cumplir con compromisos con los sponsors o participar de eventos organizados por sus escuderías para producir contenidos en sus redes sociales. En este caso, los corredores del equipo Haas protagonizaron un divertido momento al referirse a Franco Colapinto.

En un juego con preguntas sobre otros competidores, Oliver Bearman, una se refirió al piloto más molesto en los viajes y el inglés le contó una particular anécdota a su compañero, Esteban Ocon: “Una vez estaba viajando con Franco y tenía una alarma sonando cuando tratábamos de dormir. Era muy molesto”.

El usuario de TikTok (s1mplylovely2) que subió ese video lo editó con una imagen en el final de Colapinto, parado en el medio de un avión, escuchando cumbia y el resto de sus colegas tratando de dormir.

El video causó furor entre los fanáticos de Franco, que suele tener sentido del humor y siempre se muestra predispuesto a las bromas durante las carreras o en los eventos que organiza la escuadra gala.

En tanto que Bearman es uno de los novatos que está corriendo por primera vez una temporada completa, luego de sus presencias esporádicas el año pasado, primero con Ferrari, cuando reemplazó a Carlos Sainz (apendicitis) en Arabia Saudita, y luego con su actual team, cuando tomó el lugar de Kevin Magnussen (una fecha por llegar a 12 puntos de sanción en su Superlicencia) en Azerbaiyán. En ambas competencias el británico de 20 años sumó puntos, ya que fue séptimo y décimo, respectivamente.

Oliver Bearman y Franco Colapinto
Oliver Bearman y Franco Colapinto en la rueda de prensa previa al GP de Azerbaiyán del año pasado (REUTERS/Maxim Shemetov)

En el presente campeonato, Bearman marcha en el 17º puesto con 18 puntos, mientras que Ocon se ubica en la 13ª colocación, con 28 unidades. El equipo estadounidense fue de mayor a menor y es penúltimo en el Campeonato Mundial de Constructores, delante de Alpine.

En cuanto a Colapinto, su futuro está encaminado a la continuidad dentro del equipo francés el año próximo. El fin de semana el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, aseguró en una entrevista con Sky que el argentino podría tener su chance de seguir acompañando a Pierre Gasly, quien firmó su renovación hasta 2028. Este miércoles, el empresario italiano, en charla con AFP, declaró en esa línea y volvió a sostener la posibilidad de continuidad del pilarense.

Franco viene en ascenso con su rendimiento y se muestra cada vez más consolidado sobre el A525, el peor auto de la temporada. El pilarense ya logró superar en los relojes a Gasly.

Debido a que Colapinto viene trabajando muy bien en el simulador y desarrollo del nuevo auto de 2026, resulta lógico que pueda mantenerse como titular. El año próximo, la categoría estrenará reglamento técnico y se trata de un cambio drástico con monopostos y neumáticos más chicos, menos carga aerodinámica (aditamentos) y la misma erogación de potencia para el motor a combustión y el eléctrico.

La próxima fecha será el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, un lugar que le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto, ya que allí sumó sus primeros cuatro puntos en la F1 al resultar octavo con su Williams el año pasado.

Ocon y Bearman (Prensa Haas
Ocon y Bearman (Prensa Haas F1 Team)

