Deportes

El experimentado Wilmar Roldán dirigirá Ecuador-Argentina: su trayectoria y el historial con la Selección

El árbitro colombiano será el encargado de impartir justicia en Guayaquil

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar
Wilmar Roldán escucha los reclamos
Wilmar Roldán escucha los reclamos de Rodrigo De Paul y Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Chile por la Copa América 2021 (Foto REUTERS/Sergio Moraes)

El último capítulo de las Eliminatorias Sudamericanas llevará a la selección Argentina hasta Guayaquil, donde el rival será Ecuador y el juez designado será nada menos que Wilmar Alexander Roldán Pérez, el árbitro colombiano más reconocido de la última década y media en Sudamérica. Nacido en Remedios, Antioquia, Roldán ostenta un recorrido que lo convirtió en un nombre inevitable cuando se habla de finales, partidos calientes y citas de máxima tensión. Árbitro FIFA desde 2008, suma ya más de 15 años en la élite internacional y se encuentra próximo a su retiro.

Roldán no estará solo en el Monumental de Guayaquil. Lo acompañará un equipo de trabajo que ya tiene kilómetros recorridos en la órbita de CONMEBOL. Al respecto, estará acompañado por los asistentes David Fuentes y John Gallego, mientras que en el VAR se desempeñará Leonard Mosquera y en el AVAR, Keiner Jiménez.

Se trata de un bloque colombiano íntegro, que se conoce de memoria, acostumbrado a duelos decisivos y a manejar la presión de estadios repletos. No son improvisados: es una terna que fue elegida para compromisos de jerarquía, donde la coordinación y la confianza mutua son determinantes.

Roldán tiene un currículum que lo coloca en la primera línea del arbitraje sudamericano: estuvo en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, manejando partidos de alta dificultad. Dirigió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en un escenario con tintes de Mundial.

Condujo la final de la Copa América 2015 en Santiago de Chile: aquella en la que la Argentina de Messi cayó por penales frente al local, una herida aún presente en el recuerdo albiceleste.

El colegiado colombiano tiene el récord de partidos arbitrados en la Copa Libertadores, y estuvo en finales de Sudamericana y múltiples definiciones de Eliminatorias.

Roldán dirigió la final de
Roldán dirigió la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina (Foto AFP/ RODRIGO ARANGUA)

Su nombre, año tras año, aparece en las listas de designaciones para los partidos más complicados. FIFA y CONMEBOL le confiaron la responsabilidad de sostener el orden cuando las pulsaciones explotan en la cancha.

La relación de Roldán con la Albiceleste es extensa. Dirigió a Argentina en 11 ocasiones, con un saldo de 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. No se trata de un juez extraño, sino de alguien que ya conoce a los jugadores argentinos y que, al mismo tiempo, ellos también conocen bien.

Entre esos partidos, sobresale la ya mencionada final de Copa América 2015, con la caída ante Chile, un recuerdo amargo que lo convirtió en parte del anecdotario histórico de la Selección. Pero también estuvo en Eliminatorias y en fases de otras Copas América, siendo testigo cercano de distintas etapas de la Scaloneta y de las generaciones previas.

Wilmar Roldán no es un árbitro de perfil bajo. En la cancha imprime presencia desde el primer minuto: su voz fuerte, sus gestos claros y su manera de marcar territorio lo hacen un juez que no negocia autoridad.

Su estilo se caracteriza por el manejo de partidos calientes, con sanciones rápidas para cortar el desborde emocional. Su fama de inflexible le costaron algunos roces con jugadores y entrenadores, pero es justamente esa rigidez la que le ha permitido sostener el respeto en partidos de alto voltaje.

Promedia entre 3 y 4 amarillas por encuentro, con un juego neto de alrededor de 56 minutos efectivos, y recorre más de 10 km por partido, números que hablan de su preparación atlética y constancia física.

En otras palabras: no es un juez que se diluya en el campo; su presencia se siente, y mucho.

Su debut internacional se produjo en 2009, en un Ecuador–Paraguay, fue un verdadero examen: mostró 9 tarjetas en un partido desbordado por la tensión.

En 2013 fue elegido Mejor Árbitro de Sudamérica, distinción que lo confirmó como referente continental. Es reconocido por su gestualidad potente: pocos árbitros transmiten con el cuerpo y la voz la seguridad que proyecta Roldán.

Estuvo en finales continentales en más de una oportunidad, siempre como la elección de confianza de CONMEBOL.

El árbitro colombiano tiene una
El árbitro colombiano tiene una larga trayectoria (Foto Colprensa)

La capacidad de Roldán para frenar los excesos, imponer respeto y sostener el orden lo convierten en la mejor carta de CONMEBOL para garantizar que el duelo en Guayaquil no se descontrole.

Wilmar Roldán no es un árbitro más. Es un juez con jerarquía, trayectoria y carácter, que conoce a la Selección Argentina como pocos y que dejó su huella en algunos de los momentos más recordados -y también más dolorosos- de la última década. En Guayaquil tendrá, otra vez, el desafío de mantener la justicia en el césped cuando la tensión lo ponga todo al límite.

Temas Relacionados

Wilmar RoldánSelección ArgentinaEliminatorias Sudamericanasargentina-deportesEcuador-Argentina

Últimas Noticias

La historia jamás contada del histórico gol de Pipino Cuevas a Racing que le permitió a River consagrarse campeón: el rol clave de su madre

El ex delantero paraguayo recordó sus días en el Monumental. Su compleja adaptación, la importancia de la música para conquistar al plantel y el giro que dio su vida luego del grito ante la Academia en el Clausura del 2002

La historia jamás contada del

El choque frente a la Argentina, la continuidad de Beccacece y por qué Maradona fue el mejor, según un histórico goleador ecuatoriano

El “Tanque” Eduardo Hurtado, uno de los máximos artilleros del Tricolor, analiza el juego de esta noche y opina sobre el trabajo del entrenador argentino

El choque frente a la

La mirada de Frana sobre el campeón del US Open: “Para nosotros Horacio es uno de nuestros líderes”

El capitán de la Selección Argentina de Tenis tuvo palabras de elogio para el marplatense. Opinó sobre la superficie de la cancha que se utilizará para enfrentar a Países Bajos y de la nueva cara en el conjunto nacional

La mirada de Frana sobre

A la espera del debut de Jazmín Ortenzi, Solana Sierra y Julia Riera avanzaron en el WTA 250 de San Pablo

La marplatense se impuso en sets corridos ante la neerlandesa Arianne Hartono, por 7-6(4) y 6-3; mientras que la pergaminense hizo lo propio ante la rusa Vitalia Diatchenko, por 6-3 y 7-6(1)

A la espera del debut

Escándalo en Ecuador: un histórico jugador pidió por la salida de Beccacece y postuló a un exitoso entrenador europeo

Jefferson Montero fue muy duro con la gestión del director técnico de la Tri. La respuesta del estratega argentino

Escándalo en Ecuador: un histórico
ÚLTIMAS NOTICIAS
La CGT se endurecerá para

La CGT se endurecerá para apuntalar el triunfo del PJ en octubre, pero descarta hacer más paros generales

El Congreso analiza los gastos de la gestión de Alberto Fernández durante 2020, el año de la pandemia

Los cuadernos de las coimas a juicio: Roberto Baratta, el enigma del cajero perfecto

El triunfo de Kicillof abre otra etapa de discusión sobre la conducción en el PJ y la necesidad de la unidad

Milei interviene la estrategia política: reuniones en Casa Rosada, llamado a los gobernadores y dudas sobre PBA

INFOBAE AMÉRICA
En medio de la presión

En medio de la presión militar de EEUU, el dictador Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

Ex mandatarios iberoamericanos alertaron sobre los riesgos para María Corina Machado y exigieron garantías a su integridad

Nepal restableció el acceso a redes sociales tras las violentas protestas que dejaron al menos 19 muertos

La “maldición” de la Provincia de Buenos Aires, detrás de la novela de Claudia Piñeiro que ahora va a Netflix

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”