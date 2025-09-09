El experimentado Wilmar Roldán dirigirá Ecuador-Argentina: su trayectoria y el historial con la Selección

Wilmar Roldán escucha los reclamos de Rodrigo De Paul y Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Chile por la Copa América 2021 (Foto REUTERS/Sergio Moraes)

El último capítulo de las Eliminatorias Sudamericanas llevará a la selección Argentina hasta Guayaquil, donde el rival será Ecuador y el juez designado será nada menos que Wilmar Alexander Roldán Pérez, el árbitro colombiano más reconocido de la última década y media en Sudamérica. Nacido en Remedios, Antioquia, Roldán ostenta un recorrido que lo convirtió en un nombre inevitable cuando se habla de finales, partidos calientes y citas de máxima tensión. Árbitro FIFA desde 2008, suma ya más de 15 años en la élite internacional y se encuentra próximo a su retiro.

Roldán no estará solo en el Monumental de Guayaquil. Lo acompañará un equipo de trabajo que ya tiene kilómetros recorridos en la órbita de CONMEBOL. Al respecto, estará acompañado por los asistentes David Fuentes y John Gallego, mientras que en el VAR se desempeñará Leonard Mosquera y en el AVAR, Keiner Jiménez.

Se trata de un bloque colombiano íntegro, que se conoce de memoria, acostumbrado a duelos decisivos y a manejar la presión de estadios repletos. No son improvisados: es una terna que fue elegida para compromisos de jerarquía, donde la coordinación y la confianza mutua son determinantes.

Roldán tiene un currículum que lo coloca en la primera línea del arbitraje sudamericano: estuvo en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, manejando partidos de alta dificultad. Dirigió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en un escenario con tintes de Mundial.

Condujo la final de la Copa América 2015 en Santiago de Chile: aquella en la que la Argentina de Messi cayó por penales frente al local, una herida aún presente en el recuerdo albiceleste.

El colegiado colombiano tiene el récord de partidos arbitrados en la Copa Libertadores, y estuvo en finales de Sudamericana y múltiples definiciones de Eliminatorias.

Roldán dirigió la final de la Copa América 2015 entre Chile y Argentina (Foto AFP/ RODRIGO ARANGUA)

Su nombre, año tras año, aparece en las listas de designaciones para los partidos más complicados. FIFA y CONMEBOL le confiaron la responsabilidad de sostener el orden cuando las pulsaciones explotan en la cancha.

La relación de Roldán con la Albiceleste es extensa. Dirigió a Argentina en 11 ocasiones, con un saldo de 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas. No se trata de un juez extraño, sino de alguien que ya conoce a los jugadores argentinos y que, al mismo tiempo, ellos también conocen bien.

Entre esos partidos, sobresale la ya mencionada final de Copa América 2015, con la caída ante Chile, un recuerdo amargo que lo convirtió en parte del anecdotario histórico de la Selección. Pero también estuvo en Eliminatorias y en fases de otras Copas América, siendo testigo cercano de distintas etapas de la Scaloneta y de las generaciones previas.

Wilmar Roldán no es un árbitro de perfil bajo. En la cancha imprime presencia desde el primer minuto: su voz fuerte, sus gestos claros y su manera de marcar territorio lo hacen un juez que no negocia autoridad.

Su estilo se caracteriza por el manejo de partidos calientes, con sanciones rápidas para cortar el desborde emocional. Su fama de inflexible le costaron algunos roces con jugadores y entrenadores, pero es justamente esa rigidez la que le ha permitido sostener el respeto en partidos de alto voltaje.

Promedia entre 3 y 4 amarillas por encuentro, con un juego neto de alrededor de 56 minutos efectivos, y recorre más de 10 km por partido, números que hablan de su preparación atlética y constancia física.

En otras palabras: no es un juez que se diluya en el campo; su presencia se siente, y mucho.

Su debut internacional se produjo en 2009, en un Ecuador–Paraguay, fue un verdadero examen: mostró 9 tarjetas en un partido desbordado por la tensión.

En 2013 fue elegido Mejor Árbitro de Sudamérica, distinción que lo confirmó como referente continental. Es reconocido por su gestualidad potente: pocos árbitros transmiten con el cuerpo y la voz la seguridad que proyecta Roldán.

Estuvo en finales continentales en más de una oportunidad, siempre como la elección de confianza de CONMEBOL.

El árbitro colombiano tiene una larga trayectoria (Foto Colprensa)

La capacidad de Roldán para frenar los excesos, imponer respeto y sostener el orden lo convierten en la mejor carta de CONMEBOL para garantizar que el duelo en Guayaquil no se descontrole.

Wilmar Roldán no es un árbitro más. Es un juez con jerarquía, trayectoria y carácter, que conoce a la Selección Argentina como pocos y que dejó su huella en algunos de los momentos más recordados -y también más dolorosos- de la última década. En Guayaquil tendrá, otra vez, el desafío de mantener la justicia en el césped cuando la tensión lo ponga todo al límite.